QUÉBEC, le 25 mars 2025 /CNW/ - Le Plan québécois des infrastructures 2025-2035 (PQI) s'élève à 164 G$ d'investissements pour la prochaine décennie, soit une hausse de 7,2 % par rapport au PQI de l'année précédente qui se veut une réponse franche au besoin de soutenir l'économie québécoise. Il s'agit également d'une hausse de 63 % par rapport à 2018. Ces investissements se traduiront par des constructions de qualité pour servir les Québécois.

Avec une moyenne annuelle de 19 G$ d'investissements au cours des trois prochaines années, le PQI annoncé par le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, présente une planification rigoureuse des investissements permettant à toutes les régions du Québec de demeurer productives, compétitives et résilientes.

Ce sont d'ailleurs 96,7 G$ qui sont prévus pour assurer la pérennité des infrastructures existantes, soit 65 % de l'ensemble des investissements du gouvernement, une proportion en constante augmentation depuis 2018 afin de rattraper le sous-investissement des gouvernements précédents.

Santé et services sociaux

Le secteur de la santé et des services sociaux obtient la plus grande part des nouvelles disponibilités, soit plus de 4,6 G$, une hausse de 7,5 % de son PQI 2025-2035. Ces sommes serviront pour la construction, l'agrandissement et le réaménagement d'hôpitaux ainsi que pour la construction de maisons des aînés et alternatives et la reconstruction de CHSLD vétustes.

Éducation et enseignement supérieur

La réfection des écoles et l'ajout de classes se poursuivront dans le réseau de l'éducation. Avec une hausse de près de 3,8 G$, le PQI 2025-2035 de ce secteur connaît une augmentation de 8,7 %. Il y aura encore d'importantes opérations de construction, d'agrandissement et de maintien dans les écoles primaires et secondaires ainsi que dans les centres de formation professionnelle.

Le secteur de l'enseignement supérieur obtient quant à lui un rehaussement de 918,9 M$ en réponse aux besoins d'ajout d'espaces et de réfection des bâtiments, dont une somme de 550 M$ destinée spécifiquement au maintien en bon état des établissements des réseaux collégial et universitaire.

Réseau routier et transport collectif

Le secteur routier peut compter sur des investissements additionnels de 3,4 G$ pour réaliser d'importants travaux de réhabilitation, poursuivre le développement du réseau et améliorer la fluidité de la circulation. Le PQI 2025-2035 accorde une importance particulière au maintien en bon état des infrastructures routières avec 85 % des sommes destinées à cette fin.

Le gouvernement poursuit également le développement du transport collectif avec 1,4 G$ pour des projets qui favoriseront la mobilité des citoyens. De ces sommes, un ajout de 0,6 G$ est prévu pour le maintien des infrastructures de transport collectif existantes. Finalement, avec 1 G$ de plus pour les secteurs maritime, aérien et ferroviaire, le PQI 2025-2035 du ministère des Transports et de la Mobilité durable augmente de 7 %.

Autres secteurs prioritaires

Le gouvernement entend augmenter les investissements dans plusieurs autres secteurs importants, par exemple :

1,1 G$ notamment pour les établissements de détention, les palais de justice et les postes de la Sûreté du Québec;

559 M$ pour augmenter l'offre de logements sociaux et communautaires;

448,1 M$ pour assurer la pérennité des infrastructures culturelles;

302,5 M$ pour le développement d'infrastructures sportives.

Citation

« Avec des investissements additionnels de 11 G$ prévus dans les trois prochaines années, le PQI 2025-2035 atteint un nouveau sommet à 164 G$. C'est la réaffirmation de l'importance d'investir dans nos infrastructures publiques pour stimuler notre économie, surtout dans la période d'incertitude que nous traversons. Les Québécois méritent des infrastructures de qualité aux meilleurs coûts et c'est pourquoi le PQI 2025-2035 permet de mieux planifier et d'ordonnancer les investissements pour que le marché soit au rendez-vous. Par ailleurs, la Stratégie québécoise en infrastructures publiques lancée au printemps dernier et l'adoption de la loi qui en découle permettront des gains à toutes les étapes de réalisation de nos projets d'infrastructures, de leur idéation à leur maintien en bon état. Que ce soit pour rénover nos écoles, nos CHSLD, nos hôpitaux ou pour entretenir nos routes, je suis très fier de faire partie d'un gouvernement pour qui assurer la pérennité des infrastructures est une priorité et les 96,7 G$ prévus pour leur maintien parlent d'eux-mêmes. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région

de la Capitale-Nationale

