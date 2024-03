QUÉBEC, le 12 mars 2024 /CNW/ - Le Plan québécois des infrastructures (PQI) 2024-2034 est établi à un niveau sans précédent de 153 G$. Il s'agit d'un rehaussement de trois milliards de dollars par rapport au plan précédent et une hausse de 52,6 G$ depuis le PQI 2018-2028, soit 52 % sur une période de six ans.

C'est le ministre responsable des Infrastructures, Jonatan Julien, qui en a fait l'annonce aujourd'hui à Québec. Les secteurs-clés de la santé et des services sociaux, de l'éducation et de l'enseignement supérieur, du réseau routier et du transport collectif, de même que des logements sociaux, s'inscrivent en tête de liste des investissements planifiés par l'État. Il s'agit d'un plan ambitieux qui traduit les besoins de la population et démontre l'importance de rénover plusieurs de nos infrastructures ainsi que d'en construire de nouvelles.

Santé et services sociaux

De nouveaux investissements de 2,9 G$ dans le réseau de la santé et des services sociaux permettront de réaliser des projets majeurs de construction, de reconstruction, d'agrandissement et de réaménagement d'hôpitaux. Le PQI 2024-2034 planifie aussi la construction de maisons des aînés et alternatives (MDAA) ainsi que la reconstruction de centres d'hébergement et de soins de longue durée selon le concept de MDAA. Des investissements supplémentaires permettront également de poursuivre la conversion d'établissements privés non conventionnés en établissements privés conventionnés, de même que la réalisation de projets dans le cadre d'ententes avec le Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James et la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik.

Éducation et enseignement supérieur

Dans le secteur de l'éducation, lequel bénéficie de 1,1 G$ supplémentaires, des projets d'ajouts de classes pour la formation des jeunes sont prévus dans les prochaines années. Plus de 1 200 projets permettront également la réalisation de travaux prioritaires de réfection sur des composantes liées à la santé et à la sécurité des personnes, de même qu'à l'intégrité des bâtiments, ainsi que le remplacement d'équipements.

L'enseignement supérieur obtiendra près de 500 M$ de plus. Ainsi, plusieurs projets dans les cégeps et les universités seront réalisés afin de pouvoir offrir des environnements mieux adaptés. Ces investissements serviront notamment à l'actualisation de programmes visant à s'attaquer à la pénurie de main-d'œuvre dans certains domaines prioritaires aux niveaux collégial et universitaire. D'autres projets seront également lancés pour offrir davantage de logements aux étudiants.

Réseau routier et transport collectif

Le Plan québécois des infrastructures 2024-2034 consacre des investissements supplémentaires de 2 G$ destinés principalement au maintien en bon état des infrastructures routières. Ces investissements permettront notamment de réaliser, en 2024-2025, près de 700 projets découlant de la stratégie d'intervention en maintien sur les chaussées, les structures et les ponts municipaux dans toutes les régions, en vue de favoriser la mobilité durable des personnes et des marchandises, ce qui contribue au développement du Québec.

Le développement du transport collectif va également se poursuivre avec l'ajout de près de 700 M$ afin de favoriser la mobilité des citoyens, d'accroitre la fluidité de la circulation et d'électrifier le transport collectif. De nouvelles initiatives permettront de répondre à certains besoins de la Société de transport de Saguenay et de la Société de transport de Montréal, en plus de favoriser l'acquisition de divers équipements par les sociétés de transport en commun, Exo et l'Autorité régionale de transport métropolitain.

Logements sociaux et communautaires

Dans le secteur des logements sociaux et communautaires, de nouveaux investissements de près de 100 M$ alloués au PQI 2024-2034 pour la rénovation d'habitations à loyer modique s'ajouteront aux investissements additionnels de 900 M$ annoncés par le gouvernement du Québec lors de la mise à jour économique de l'automne 2023 pour construire de nouveaux logements sociaux.

Citation

« La pérennité du parc d'infrastructures est, depuis plusieurs années, au cœur des priorités de notre gouvernement. Il est essentiel de maintenir en bon état les infrastructures publiques nécessaires à la prestation des services de l'État. Ainsi, des investissements records de 87,6 G$ sont prévus à cet effet pour les dix prochaines années, soit une hausse de 6,7 G$ comparativement au PQI précédent. Ces investissements découlent de la stratégie d'augmentation progressive des investissements en maintien du parc que nous avons mis en place. Par ailleurs, afin d'accélérer la réalisation des projets et diminuer leurs coûts pour assurer davantage d'efficience, le gouvernement dévoilera prochainement une stratégie applicable sur deux années et dont les effets seront durables. L'élaboration de cette stratégie résulte des rencontres que j'ai menées avec nos partenaires, ainsi que des chantiers prioritaires que j'ai mis en place en collaboration avec mes collègues dès mon arrivée en 2022. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures

