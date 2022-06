Plan québécois des infrastructures 2022-2032 - Des investissements de plus de 63 M$ pour moderniser les écoles de la région de la Capitale-Nationale

QUÉBEC, le 10 juin 2022 /CNW Telbec/ - Les élèves de la région de la Capitale-Nationale pourront bientôt bénéficier de milieux d'apprentissage stimulants et modernes grâce à des investissements de plus de 63 millions de dollars pour réaliser, entre autres, la construction d'une école primaire de 24 classes dans le secteur Chaudière. La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique, ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale et députée de Louis-Hébert, Mme Geneviève Guilbault, au nom du ministre de l'Éducation, M. Jean-François Roberge, en a fait l'annonce aujourd'hui. Grâce aux investissements historiques faits au cours des quatre dernières années, incluant ceux engagés au Plan québécois des infrastructures (PQI) 2022-2032, nos écoles feront peau neuve.

Voici les principaux investissements prévus dans la Capitale-Nationale :

CSS de la Capitale Agrandissement de l'école Saint-Paul-Apôtre, située à Québec, pour en faire une école de 19 classes

CSS des Découvreurs Construction d'une école primaire de 24 classes à Québec (secteur Chaudière)

À l'échelle nationale, les investissements annoncés pour la mise à niveau des infrastructures scolaires

au Plan québécois des infrastructures 2022-2032 se chiffrent à près de 2,5 milliards de dollars pour l'année scolaire 2022-2023. Ces sommes majeures, consacrées à l'ajout d'espace ainsi qu'au remplacement et à la rénovation de bâtiments, démontrent encore une fois que l'éducation est une priorité du gouvernement du Québec. En effet, depuis les quatre dernières années, plus de 11 milliards de dollars ont été investis pour doter le réseau de l'éducation public de lieux d'apprentissage stimulants, adaptés et sécuritaires pour les élèves du Québec, notamment avec le déploiement de la nouvelle génération d'écoles.

Citations :

« Votre gouvernement a toujours placé l'éducation au cœur de son engagement envers les Québécois. En investissant dans la construction et l'agrandissement d'écoles, nous souhaitons offrir aux enfants de la Capitale-Nationale, aux enseignants et à tout le personnel, le meilleur environnement qui soit. Les belles écoles favorisent la réussite scolaire et permettent aux jeunes d'apprendre dans un contexte optimal. Cela me touche particulièrement que le projet d'école dans le secteur Chaudière ait été retenu. Ce secteur est appelé à prendre un essor important. En ce sens, je salue la vision de mon collègue et de ses équipes. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique, ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale et députée de Louis-Hébert

« L'éducation est un facteur important de changement, de succès et de socialisation et permet la réalisation du plein potentiel des élèves. Et l'école en est la base. L'annonce d'aujourd'hui me rend donc extrêmement fier. Elle démontre que notre gouvernement pose encore une fois des gestes concrets pour faire de l'éducation sa priorité. Cet investissement majeur profitera directement aux élèves ainsi qu'à tout le personnel scolaire qui fréquentent ces lieux chaque jour. En rénovant ou en construisant des écoles de façon inspirante, nous leur disons que leur école accomplit une mission importante et que nous faisons le nécessaire pour l'honorer. La poursuite du déploiement de la nouvelle génération d'écoles permettra assurément de contribuer à l'atteinte de cet objectif, sans compter que les travaux de rénovation qui sont et seront réalisés font partie intégrante de la relance économique des régions du Québec, notamment par l'utilisation de matériaux de chez nous. »

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation

« Le CSS de la Capitale se réjouit aujourd'hui de l'annonce de l'agrandissement de l'école Saint-Paul-Apôtre. L'ajout de huit locaux de classe de même que la construction d'un gymnase double sauront répondre aux besoins d'espace dans ce secteur de Limoilou. »

Pierre Lapointe, directeur général du Centre de services scolaire de la Capitale

« Pour le Centre de services scolaire des Découvreurs, cette nouvelle école permettra de faire face à la hausse anticipée du nombre d'élèves et d'accueillir plus d'enfants à la maternelle 4 ans. Nous sommes d'autant plus heureux qu'il s'agit de la première construction d'école en plus de 30 ans pour le CSS des Découvreurs. »

Christian Pleau, directeur général du Centre de services scolaire des Découvreurs

Faits saillants :

Tous les investissements annoncés aujourd'hui sont prévus au Plan québécois des infrastructures 2022-2032.

La mesure Ajout d'espace vise les projets de construction, d'agrandissement et de transformation d'écoles ainsi que l'acquisition de bâtiments ou de locaux modulaires par les organismes scolaires.

vise les projets de construction, d'agrandissement et de transformation d'écoles ainsi que l'acquisition de bâtiments ou de locaux modulaires par les organismes scolaires. Au total, cela représente des investissements de plus de 965 millions de dollars en ajout d'espace partout au Québec.

Tous les travaux de construction et de reconstruction d'écoles réalisés par les organismes scolaires devront s'inscrire dans la nouvelle vision gouvernementale pour une nouvelle génération d'écoles.

Les mesures Maintien des bâtiments et Résorption du déficit de maintien visent à maintenir ou à rétablir l'état des bâtiments scolaires. D'ailleurs, une somme totale de plus de 1,2 milliard de dollars sera également disponible pour la rénovation d'écoles pour l'année scolaire 2022-2023. Cela devrait permettre de mener à terme des milliers de projets de rénovation dans les écoles, et ce, partout au Québec.

et visent à maintenir ou à rétablir l'état des bâtiments scolaires. D'ailleurs, une somme totale de plus de 1,2 milliard de dollars sera également disponible pour la rénovation d'écoles pour l'année scolaire 2022-2023. Cela devrait permettre de mener à terme des milliers de projets de rénovation dans les écoles, et ce, partout au Québec. Depuis les quatre dernières années, le gouvernement du Québec a investi plus de 11 milliards de dollars dans les infrastructures du réseau public de l'éducation pour l'ajout d'espace, le remplacement de bâtiments et la rénovation de ceux-ci.

En quatre ans, le gouvernement a doublé le budget du PQI pour l'éducation, celui-ci passant de 9 milliards à plus de 21 milliards de dollars.

