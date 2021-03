QUÉBEC, le 25 mars 2021 /CNW Telbec/ - Le Plan québécois des infrastructures (PQI) 2021-2031 est établi à 135,0 milliards de dollars, en hausse de 4,5 milliards de dollars par rapport à celui de 2020-2030. Cette hausse s'ajoute aux deux rehaussements de plus de 15,0 milliards de dollars chacun prévus lors des deux plans précédents. Cette nouvelle planification gouvernementale pour les 10 prochaines années traduit la poursuite des grandes priorités du gouvernement et l'accélération des investissements en infrastructures afin de stimuler la croissance économique dans toutes les régions du Québec.

Près de 13,4 milliards de dollars seront accélérés au premier quinquennat de ce PQI 2021-2031, comparativement au PQI précédent, portant à 77 milliards de dollars les investissements dans les 5 prochaines années. Ces sommes permettront de déployer plus rapidement des projets dans l'ensemble des régions du Québec. En maintenant les efforts, le taux d'actifs jugés en bon état augmentera au cours des prochaines années. Les bénéfices des gestes que nous posons aujourd'hui seront déterminants et se feront sentir auprès des générations à venir.

Un moteur de vitalité économique pour toutes les régions du Québec

Les investissements publics en infrastructures sont reconnus comme un puissant moteur de développement et de croissance économique. Ils en découlent des retombées directes et indirectes dans l'ensemble des régions du Québec. En plus de contribuer à créer des emplois bien rémunérés, ces investissements ont un effet multiplicateur dans plusieurs autres sphères de l'activité économique, que ce soit la culture, les sports et les loisirs, le tourisme, l'hôtellerie ou la restauration. Le gouvernement du Québec fait donc cheminer de nombreux projets très attendus dans toutes les régions, notamment la construction et l'agrandissement de près de 90 écoles primaires et secondaires, plus de 700 projets de rénovation dans nos écoles, le développement de 46 maisons des aînés, la construction, reconstruction et réaménagement de plus de 20 centres de soins de longue durée (CHSLD), en plus de nombreux travaux routiers de maintien en bon état des chaussées, d'élargissements d'autoroutes et d'ajouts de voies réservées pour le transport collectif.

La poursuite des investissements dans les secteurs prioritaires

Le gouvernement du Québec ne ménage pas les efforts et pose des gestes concrets pour mettre en œuvre les grandes priorités qu'il s'est données depuis son arrivée : la santé, l'éducation, l'enseignement supérieur, le réseau routier, le transport collectif et la culture. Dans le domaine de la santé et des services sociaux, 3,1 milliards de dollars de plus en investissements publics serviront, entre autres, à ajouter de nouvelles maisons des aînés au réseau déjà en place, et à agrandir et remettre à niveau nos centres hospitaliers de soins de longue durée (CHSLD) et nos hôpitaux partout sur le territoire du Québec.

En matière d'éducation, en plus de la mise en chantier progressive d'une nouvelle génération d'écoles modernes, les investissements additionnels de 1,8 milliard de dollars permettront la réfection d'écoles et l'ajout de classes partout sur le territoire québécois. En enseignement supérieur, des investissements supplémentaires de 811,8 millions de dollars serviront en grande partie à agrandir et rénover nos cégeps et nos universités.

Dans le secteur des transports, 2,6 milliards de dollars supplémentaires seront investis pour assurer, notamment, le maintien en bon état du réseau routier, un actif essentiel au développement et à la vitalité de notre économie. Le gouvernement poursuit ses investissements dans les infrastructures routières actuelles afin d'améliorer, entre autres, l'état des chaussées et d'assurer la sécurité des automobilistes, tout en permettant de favoriser le passage des différents modes de transport collectif. D'ailleurs, 1,5 milliard de dollars permettront d'améliorer la mobilité et d'électrifier le transport collectif, contribuant ainsi à la réduction des gaz à effet de serre (GES) et à l'adaptation aux changements climatiques, dont 453,0 millions de dollars pour une première phase du Plan pour une économie verte 2030 (PEV). À terme, il est prévu que les investissements consacrés au transport collectif soient comparables à ceux alloués au réseau routier.

Le secteur de la culture bénéficiera d'investissements supplémentaires de 100,0 millions de dollars afin de soutenir le patrimoine immobilier et la mise en place d'infrastructures culturelles dans nos régions. Situés partout sur le territoire du Québec, plusieurs immeubles patrimoniaux seront acquis, restaurés, aménagés et reconvertis afin de servir à la diffusion, à la création et à la médiation culturelles.

« Dans un contexte où les besoins de la population québécoise sont toujours grandissants en matière d'infrastructures, le gouvernement envoie un signal fort en augmentant considérablement les investissements dans le Plan québécois des infrastructures. Nous mettons tout en place pour doter le Québec d'hôpitaux modernes, de nouvelles écoles, de maisons des aînés de qualité, de routes sécuritaires et d'un réseau de transport collectif à la hauteur de nos ambitions. Ce budget de dépenses, qui aura des retombées dans toutes les régions du Québec, témoigne de notre résilience, reflète notre confiance en l'avenir et notre désir collectif d'édifier un Québec dont nous sommes fiers. »

Sonia LeBel, ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor

