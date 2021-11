Plan québécois des infrastructures 2021-2031 - 2 M$ pour le démarrage d'un projet d'ajout d'espace au Cégep de Saint-Jérôme

SAINT-JÉRÔME, QC, le 22 nov. 2021 /CNW Telbec/ - La ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Danielle McCann, en compagnie du député de Saint-Jérôme, M. Youri Chassin, a annoncé aujourd'hui un investissement de 2 millions de dollars pour l'élaboration d'un dossier d'opportunité pour un projet d'ajout d'espace au Cégep de Saint-Jérôme. Pour l'occasion, ils étaient accompagnés de la directrice générale du Cégep de Saint-Jérôme, Mme Nadine Le Gal.

Cet investissement vise à permettre de recommander la meilleure solution immobilière pour répondre à la hausse de clientèle prévue dans les prochaines années dans les établissements d'enseigement supérieur de la région des Laurentides.

Le Cégep de Saint-Jérôme accuse déjà un déficit d'espace de 3 430 m2 brut, alors que son déficit à long terme projeté pourrait atteindre 10 636 m2 bruts. En effet, une hausse importante de la clientèle collégiale est prévue d'ici 2028-2029 à travers le Québec. Ainsi, le Ministère entend prévoir les places nécessaires pour permettre aux étudiantes et étudiants de poursuivre, dans la mesure du possible, leur parcours scolaires dans les établissements qu'ils désirent.

Citations :

« Je me réjouis de cette première étape du projet du Cégep de Saint-Jérôme. Pour les cégeps de la région des Laurentides, la situation nécessite que nous mettions en œuvre des actions maintenant, afin de permettre aux futurs étudiants et étudiantes d'avoir accès à des établissements d'enseignement supérieur pour poursuivre leurs études où ils le désirent. N'oublions pas que l'environnement d'apprentissage est un facteur important dans le parcours éducatif et notre objectif est de favoriser la réussite et la persévérance. »

Danielle McCann, ministre de l'Enseignement supérieur

« Je suis très fier d'annoncer, avec ma collègue, le lancement du dossier d'opportunité pour l'ajout d'espace au Cégep de Saint-Jérôme. Les étudiantes et étudiants de ma région doivent pouvoir accéder à des programmes de formation variés, dans des établissements d'enseignement supérieur à proximité. Ces nouvelles places contribueront à la poursuite des études et ultimement, à la rétention des jeunes adultes, ici, dans les Laurentides. C'est ce qui, éventuellement, favorisera le développement social, économique et culturel de la région. »

Youri Chassin, adjoint parlementaire du ministre de l'Économie et de l'Innovation (volet Allégement réglementaire) et député de Saint-Jérôme

« Nous avons le privilège, mais aussi la responsabilité d'offrir un enseignement supérieur ainsi que des services de qualité aux étudiantes et étudiants des Laurentides. Avec cette responsabilité vient le devoir de proposer à tous un environnement à la fois humain, accueillant, digne de fierté et propice à la réussite. C'est précisément ce que l'annonce d'aujourd'hui nous permet de faire : analyser les scénarios possibles pour offrir un milieu d'études, mais aussi un milieu de vie répondant aux besoins de notre population étudiante, qui sera en croissance constante d'ici 2029. »

Nadine Le Gal, directrice générale du Cégep de Saint-Jérôme

Faits saillants :

Cet investissement est prévu au Plan québécois des infrastructures 2021-2031.

Liens connexes :

Ministère de l'Enseignement supérieur

https://www.facebook.com/enseignementsuperieurquebec

https://twitter.com/Ens_supQC?s=09

https://www.youtube.com/channel/UCgcPCv5VQhsAY3vNNoH6Zrw?view_as=subscriber

https://www.linkedin.com/company/339645/admin/

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur

Renseignements: Source : Valérie Chamula, Directrice des communications et attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur, 418 809-1180, [email protected]