Plan québécois des infrastructures 2020-2030 - Ajout d'un gymnase et de quatre classes à l'école Le Prélude de Rouyn-Noranda

ROUYN-NORANDA, QC, le 19 avril 2022 /CNW Telbec/ - Les élèves de l'École Le Prélude du Centre de services scolaire de Rouyn-Noranda, dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue, auront bientôt accès à de nouveaux milieux d'apprentissage sécuritaires, modernes et adaptés à leurs besoins. Le ministre de l'Éducation, M. Jean-François Roberge, le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, ministre responsable des régions de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec et député d'Abitibi-Est, M. Pierre Dufour, ainsi que la députée d'Abitibi-Ouest, Mme Suzanne Blais, en ont fait l'annonce officielle aujourd'hui. Pour l'occasion, ils étaient accompagnés du directeur général du CSS de Rouyn-Noranda, M. Yves Bédard, et de la directrice de l'école Le Prélude, Mme Kathy France Rollin.

L'ajout d'un gymnase double et de quatre classes nécessite des investissements de plus de 10 millions de dollars. Rappelons que ces travaux devront désormais être réalisés selon la nouvelle vision gouvernementale en matière de construction, d'agrandissement et de rénovation d'écoles. Inscrite dans une perspective d'intégration à la communauté et de développement durable, la nouvelle génération d'écoles est adaptée aux nouvelles méthodes d'enseignement. Les espaces communs favoriseront la socialisation et le sentiment d'appartenance des élèves. Les nouvelles écoles arborent également une toute nouvelle identité architecturale mettant en valeur des accents de bleu et des matériaux du Québec, principalement le bois et l'aluminium.

Citations :

« Je suis très heureux de confirmer les travaux d'infrastructure pour l'ajout d'un gymnase double et de quatre classes à l'école Le Prélude. Les investissements permettront d'offrir aux élèves un espace commun où ils pourront bouger, se réunir et socialiser. Je sais que c'est un projet qui est cher aux élèves et aux responsables du Centre de services scolaire de Rouyn-Noranda. Je le répète souvent : il est essentiel d'investir en éducation et de placer les élèves au cœur de nos priorités, en leur offrant des milieux d'apprentissage sécuritaires et modernes. Les enfants doivent pouvoir étudier dans des espaces adaptés à leurs besoins pour pouvoir atteindre leur plein potentiel. Prendre soin de nos écoles, c'est aussi donner aux membres du personnel scolaire des lieux de travail qui leur permettront de se réaliser pleinement. »

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation

« Je me réjouis que le projet de l'école Le Prélude du CSS de Rouyn-Noranda prenne forme. Comme partout au Québec, les enfants méritent ce qu'il y a de mieux : des milieux de vie modernes et sécuritaires où ils peuvent apprendre et socialiser en toute quiétude. Grâce aux investissements accordés, nous offrons aux enfants un gymnase double, pour leur permettre d'apprendre et de développer le goût de bouger. Nous ajoutons aussi des classes pour répondre à la demande grandissante des familles. Nous mettons ainsi en place toutes les bases nécessaires à l'atteinte de la réussite éducative et offrons aux enfants un parcours scolaire plus agréable et plus dynamique. »

Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, ministre responsable des régions de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec et député d'Abitibi-Est

« C'est un réel bonheur pour moi de participer au début des travaux d'ajout d'un gymnase double et de quatre classes. Je sais que les élèves et le personnel sont enthousiastes et qu'ils ont très hâte de pouvoir profiter de ce nouvel environnement, plus moderne et adapté à leurs besoins. Je les comprends : le gymnase est un lieu de rassemblement, un espace où ils peuvent bouger et socialiser avec leurs amis. Je suis ravie que ce projet se concrétise! »

Suzanne Blais, députée d'Abitibi-Ouest

« Depuis déjà plusieurs années, le Centre de services scolaire de Rouyn-Noranda connaît un accroissement de sa clientèle. L'annonce d'agrandissements était donc attendue depuis longtemps. La réalisation du projet à l'école Le Prélude est un événement porteur d'avenir pour cet établissement d'enseignement, pour le Centre de services scolaire et pour toute la communauté. »

Yves Bédard, directeur général du Centre de services scolaire de Rouyn-Noranda

« Investir dans l'école Le Prélude signifie investir dans la réussite et l'épanouissement des élèves qu'elle accueille actuellement et des centaines d'élèves qui franchiront ses portes au cours des années à venir. Cet agrandissement aura un impact au quotidien sur le bien-être des jeunes et sur toute l'organisation à l'intérieur de l'école. »

Kathy France Rollin, directrice de l'école Le Prélude

Faits saillants :

L'investissement annoncé est prévu au Plan québécois des infrastructures 2020-2030 . Il permettre de remplacer le gymnase devenu vétuste.

. Il permettre de remplacer le gymnase devenu vétuste. La mesure Ajout d'espace vise les projets de construction, d'agrandissement et de transformation d'écoles ainsi que l'acquisition de bâtiments par les centres de services scolaires.

