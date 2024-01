Plan montagne - Aide financière de 300 000 $ pour la création de deux sentiers de randonnée quatre saisons dans Bellechasse

QUÉBEC, le 12 janv. 2024 /CNW/ - La députée de Bellechasse, Mme Stéphanie Lachance, est fière d'annoncer, au nom de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, un appui financier de 300 000 $ au Parc du Massif du Sud pour contribuer à l'aménagement de deux sentiers fréquentables à l'année, une initiative qui comprend deux volets.

Le premier consiste à développer un sentier de longue randonnée reliant le parc régional du Massif du Sud aux sentiers des Etchemins, entre le mont Saint-Magloire jusqu'au mont Bonnet, en longeant la rivière des Etchemins. Des hébergements rustiques seront proposés sur le parcours de douze kilomètres pour permettre aux randonneurs de se reposer et de dormir en pleine nature.

Le deuxième comprend la restauration du sentier 12 partant du parc régional du Massif du Sud et rejoignant la municipalité de Saint-Luc-de-Bellechasse. Abandonné depuis 2010, ce sentier sera réaménagé afin de contourner les périmètres de sécurité des éoliennes qui ponctuent le parcours pour ainsi assurer la sécurité du tracé en hiver.

Cette aide financière est octroyée grâce aux 11 millions de dollars rendus disponibles par le gouvernement du Québec pour la réalisation de plans montagne ou de projets en lien avec le tourisme de montagne. L'objectif de cette enveloppe : soutenir les communautés de montagne du Québec qui font face à des défis économiques, sociaux et environnementaux, particulièrement celles qui se sont développées autour d'un pôle unique, comme le ski alpin.

Citations :

« Le tourisme de montagne fait partie intégrante de l'offre du Québec et contribue à en faire une destination unique. Nous voulons accroître la vitalité et la résilience de l'écosystème d'entreprises et des communautés gravitant autour de cette forme de tourisme. L'aide accordée au Parc du Massif du Sud en est un parfait exemple. Je suis très heureuse que notre gouvernement appuie ce site dans le développement d'une offre quatre saisons et qu'il participe ainsi à augmenter les retombées économiques pour la région. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Ces deux sentiers au cœur des Appalaches permettront aux randonneurs de vivre une expérience mémorable et de profiter pleinement de notre magnifique nature. Ils rendront notre région encore plus attrayante et solidifieront davantage l'offre du Parc du Massif du Sud. Je suis convaincue que cela attirera plus de visiteurs, au bénéfice des entreprises locales et de nos communautés. »

Stéphanie Lachance, députée de Bellechasse et adjointe parlementaire de la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor (volets efficacité de l'État et gouvernance)

« Le Parc du Massif du Sud est fier d'entreprendre une nouvelle phase de son réseau de plein air grâce à ce projet de développement sur le versant sud, qui permettra de valoriser les paysages de montagne des Etchemins, un vaste territoire à découvrir, et qui sera réalisé en partenariat avec les Sentiers des Etchemins. Ce projet proposera un nouveau sentier de longue randonnée qui reliera le nord et le sud, en transitant par le plus haut sommet du parc et de la région de Chaudière-Appalaches, le mont Saint-Magloire, qui culmine à 917 mètres d'altitude. Nous sommes très heureux de cet appui financier, qui soutiendra la réalisation de ce projet d'envergure. »

Jean François Préfontaine, directeur général du Parc du Massif du Sud

Faits saillants :

Les sommes allouées aux plans montagne proviennent de l'enveloppe du Plan d'action pour un tourisme responsable et durable (6,7 millions de dollars), du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (2,3 millions) et du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (2 millions).

(6,7 millions de dollars), du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (2,3 millions) et du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (2 millions). Novateurs et rassembleurs, ces plans misent entre autres sur le développement ou la consolidation d'une offre touristique quatre saisons; le renforcement des chaînes d'approvisionnement locales et la mise en valeur des produits du Québec; la concertation de tous les acteurs territoriaux et l'adoption de pratiques responsables et durables par les entreprises.

Ministère du Tourisme sur les réseaux sociaux :

X Facebook YouTube LinkedIn

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Renseignements: Source: Brigitte Roussy, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Tél. : 514 248-0160, [email protected]; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias , Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 3488, [email protected]; David Letky, Directeur général adjoint des communications, Parc du Massif du Sud, Tél. : 418 469-2228, poste 110, [email protected]