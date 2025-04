Plan directeur et de mise en valeur de Bridge-Bonaventure : la Chambre salue l'étape franchie pour revitaliser un secteur stratégique de la métropole

MONTRÉAL, le 1er avril 2025 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain prend acte du Plan directeur et de mise en valeur (PDMV) du secteur Bridge-Bonaventure, dévoilé hier par Valérie Plante, mairesse de Montréal.

« Le secteur Bridge-Bonaventure a le potentiel de loger des milliers de résidents dans une zone stratégique et de contribuer à résorber la crise du logement qui frappe sévèrement Montréal. La Chambre s'est mobilisée depuis des années pour son redéveloppement. Comme porte d'entrée du centre-ville, Bridge-Bonaventure a tout pour devenir un quartier signature durable, alliant mixité et densité intelligente. Le dévoilement du Plan de développement de Bridge-Bonaventure présenté aujourd'hui est un pas dans la bonne direction. Nous constatons que les promoteurs et institutions détenant les terrains dans le secteur sont satisfaits. Nous espérons qu'ils pourront conclure des accords de développement dans les meilleurs délais avec les arrondissements », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Nous saluons la décision de la Ville d'augmenter significativement le nombre de logements permis pour cette zone à très fort potentiel. Si l'objectif d'accroître l'offre de logements hors marché est louable, n'oublions pas que la mixité est une condition de succès autant pour le développement pérenne du secteur que pour la viabilité des modèles d'affaires, qui permettront la concrétisation des mises en chantier. La réussite du projet repose également sur la connectivité aux réseaux de transport collectif. À cet égard, la construction de deux nouvelles stations du REM - l'une à Griffintown (station Bernard-Landry) et l'autre dans la zone Bridge-Bonaventure (station Bridge-Wellington) - jouera un rôle déterminant et demandera un feu vert du gouvernement du Québec », a ajouté Michel Leblanc.

« La Chambre s'inquiète toutefois de l'absence de proposition en lien avec le financement des infrastructures publiques dans le secteur, un défi qui n'apparaît pas résolu. Considérant que la Ville de Montréal n'a pas la capacité financière d'assumer à elle seule les coûts de ces infrastructures, évalués à près de 440 millions de dollars, la Chambre a proposé un modèle financier innovant, qui passerait par la création d'une structure indépendante. Cet organisme, situé hors du cadre financier de la Ville, recevrait une partie de la taxe foncière générée par ce nouveau quartier. Il s'appuierait aussi sur des subventions provinciales et fédérales. Une telle structure de financement des infrastructures, adaptée au contexte montréalais, doit être évaluée par la Ville afin de permettre la concrétisation du Plan présenté aujourd'hui. La Chambre demeure mobilisée avec ses partenaires pour contribuer à résoudre ce défi et pour favoriser la réalisation de ce projet ambitieux dans les meilleurs délais », a conclu Michel Leblanc.

Pour consulter notre rapport Développement du secteur Bridge-Bonaventure : pour une vision inspirante, un modèle financier ingénieux et une gouvernance exemplaire, visitez le site Web de la Chambre.

Pour consulter l'étude Bâtir plus, plus vite et mieux, visitez le site de la Chambre.

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

