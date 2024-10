Plan directeur du Nan Thok Natr'iniin'aii (parc national Vuntut) déposé au Parlement

Le plan contribue à mettre en œuvre les droits des Gwitchin Vuntut, à protéger l'environnement et à rapprocher les Canadiens de la nature au Yukon

Dinehtl'eh vah gwitr'it t'agwah'in Nan Thok Natri'iniin'aii (Vuntut National Park) geenjik Parliament

Plan gwizhit nihah veenjit tr'igiheekyhyaa nits'oo Van Tat Gwich'in gooveenjik gwiheezyaa gwitr'it gwiinzii gwahaatsyaa, nits'oo nanh t'agwijahch'uu, nanh gwiinzii k'atr'anahtii ts'at nits'oo Canadians, Yukon gwizhit nanh gahanaa'yaa, gooveenjit gwiiheezyaa.

OLD CROW, YT, le 3 oct. 2024 /CNW/ - Les parcs nationaux sont des portes ouvertes pour découvrir, apprendre et se rapprocher de la nature. Ils servent également à protéger les valeurs, les terres et les eaux des autochtones. Parcs Canada est reconnu comme un chef de file dans le domaine de la conservation et prend des mesures pour protéger les parcs nationaux et les aires marines nationales de conservation et contribuer au rétablissement des espèces en péril. La Première nation des Gwitchin Vuntut est reconnu comme un chef de file dans la conservation menée par les autochtones et de la protection et de la gestion des espèces sauvages telles que la harde de caribous de la Porcupine.

Le plan directeur de Nan Thok Natri'iniin'aii (parc national Vuntut) a été déposé au Parlement récemment. Revus tous les dix ans, les plans directeurs sont une exigence de la Loi sur les parcs nationaux du Canada et orientent la gestion des parcs nationaux, lieux historiques nationaux et aires marines nationales de conservation.

Le plan actualisé de Nan Thok Natr'iniin'aii (parc national Vuntut) présente les stratégies clés suivantes :

prendre soin de l'eau, de la terre et des animaux pour l'avenir, en se concentrant sur la mise en place et sur le maintien d'écosystèmes sains dans le parc, pour les générations actuelles et à venir;

enseigner les préceptes d'un mode de vie traditionnel et vivre selon ces préceptes, en mettant l'accent sur un mode de vie traditionnel fort et durable pour les Gwitchin Vuntut, les Aînés transmettant les enseignements et la langue aux jeunes, tant au sein de la communauté qu'à l'extérieur;

notre passé façonne notre avenir : il s'agit d'honorer la présence humaine durable dans le parc, en approfondissant la compréhension et la gestion des ressources culturelles du parc;

découvrir et apprécier le pays des Gwitchin Vuntut, en offrant des possibilités d'en apprendre plus sur le parc, l'histoire et la culture des Gwitchin Vuntut, et de les découvrir en pratique.

Parcs Canada et la Première Nation des Gwitchin Vuntut gèrent conjointement le Nan Thok Natri'iniin'aii (parc national Vuntut), avec l'aide considérable du Conseil des ressources renouvelables du Nord du Yukon. Ce travail est guidé par l'Entente définitive de la Première Nation des Gwitchin Vuntut et par une entente opérationnelle qui définit les rôles, les responsabilités et les procédures de planification et de gestion du parc.

Vuntut Gwitchin First Nation ts'at North Yukon Renewable Resources Council nihah gwitr'it t'agogwah'in, denehtl'eh Management Plan, Vuntut National Park eenjit Van Tat Gwich'in, diiyah gwitchin kat ts'at juu nanh eenjit k'agogwaadhat goots'at tr'igikhe' nits'oo jii dinehtl'eh, Management Plan, Parks Canada nits'oo gwiinzii nanh gik'agahanahtyaa nanh ch'iizrit ts'o' nits'oo nanh gwjiuu'ee ts'at nits'oo tth'aii hee vakak tr'igwindaii, Canada gwizhit, dinjii zhuh kat Yukon gwizhit [Yukon First Nations] hah nihah gwitr'it t'agogwah'in ts'at Canadians eenjit nanh chil'ee gahnahyaa, nanh gahnahyaa, nanh vakak nagaada'oo gooveenjit gweeheezyaa.

Le plan directeur du parc national Vuntut a été élaboré en collaboration avec la Première Nation des Gwitchin Vuntut et le Conseil des ressources renouvelables du Nord du Yukon, et a pris en compte les contributions d'autres intervenants, des résidents locaux et du grand public. Grâce à ce plan directeur, Parcs Canada protégera un exemple important du patrimoine naturel du Canada, sollicitera la participation des peuples autochtones et collaborera avec eux, et offrira à la population canadienne la possibilité de découvrir notre histoire par des moyens nouveaux et stimulants.

Le plan directeur du Nan Thok Natr'iniin'aii (parc national Vuntut) peut être consulté sur le site Web de Parcs Canada à l'adresse suivante : https://parcs.canada.ca/pn-np/yt/vuntut/gestion-management/plan-directeur-management-plan-2024. Pour en savoir plus sur le parc national Vuntut, rendez-vous sur parcs.canada.ca/pn-np/yt/vuntut.

« Les lieux historiques nationaux, les parcs nationaux et les aires marines nationales de conservation sont une source de fierté pour tous les Canadiens. Ils protègent notre patrimoine naturel et culturel commun, soutiennent la biodiversité et racontent l'histoire du Canada sous toutes ses facettes. Je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à l'élaboration du plan directeur du parc national Vuntut, qui aidera à façonner l'avenir de ce lieu précieux. En tant que ministre responsable de Parcs Canada, j'applaudis cet effort collaboratif visant à garantir que le parc national Vuntut continue de protéger notre patrimoine national commun ».

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« Le Nan Thok Natr'iniin'aii (parc national de Vuntut) protège une grande partie du territoire traditionnel des Gwitchin Vuntut. Le parc garantit la protection de lieux importants sur le plan culturel et environnemental, constituant un habitat pour le caribou de la rivière Porcupine et de nombreuses autres espèces, et bénéficiant aux générations actuelles et futures des citoyens de la Première Nation des Gwitchin Vuntut.

Le plan de gestion est le fruit d'une collaboration fondée sur des valeurs partagées par la Première Nation des Gwitchin Vuntut, Parcs Canada et le Conseil des ressources renouvelables du nord du Yukon. Il s'agit d'un élément important de la mise en œuvre de notre entente définitive. Nous nous réjouissons de poursuivre ensemble ce travail significatif dans le cadre de la gestion de cette magnifique et importante région. »

Pauline Frost

Chef de la Première Nation des Gwitchin Vuntut

Les faits en bref

Le parc national Vuntut, d'une superficie de 4 345 kilomètres carrés, se trouve sur le territoire traditionnel des Gwitchin Vuntut, également connus sous le nom de « peuple des lacs », dans le nord-ouest du Yukon .

. Le parc a été créé en 1995 dans le cadre de l' Entente définitive de la Première Nation des Gwitchin Vuntut , afin de conserver, de protéger et de présenter aux Canadiens une partie de la région naturelle du Nord du Yukon , de reconnaître l'histoire et la culture des Gwitchin Vuntut, et de protéger l'utilisation traditionnelle et actuelle du parc par les Gwitchin Vuntut.

, afin de conserver, de protéger et de présenter aux Canadiens une partie de la région naturelle du Nord du , de reconnaître l'histoire et la culture des Gwitchin Vuntut, et de protéger l'utilisation traditionnelle et actuelle du parc par les Gwitchin Vuntut. Le Nan Thok Natri 'iniin'aii (parc national Vuntut) est situé dans une zone culturelle et de subsistance majeure des Gwitchin Vuntut, dont la présence dans le parc est importante non seulement pour la continuité de leur culture, mais aussi pour comprendre les changements qui se produisent sur le territoire et fournir des orientations pour la gestion du parc.

'iniin'aii (parc national Vuntut) est situé dans une zone culturelle et de subsistance majeure des Gwitchin Vuntut, dont la présence dans le parc est importante non seulement pour la continuité de leur culture, mais aussi pour comprendre les changements qui se produisent sur le territoire et fournir des orientations pour la gestion du parc. Le parc protège une partie importante de l'aire de migration de printemps, d'été et d'automne de la harde de caribous de la Porcupine. Il constitue un lien essentiel avec les lieux de mise bas situés dans le parc national Ivvavik au nord.

Le tiers sud du parc est constitué d'une partie des zones humides et des lacs de Van Tat /de la plaine Old Crow . C'est l'une des zones humides les plus importantes du Yukon , qui est utilisée chaque année par un demi-million d'oiseaux aquatiques et qui a été classée comme zone humide d'importance internationale par la Convention de Ramsar des Nations Unies.

