Plan directeur d'aménagement et de développement - La Ville de Montréal dévoile sa vision ambitieuse pour Namur-Hippodrome: vers la construction d'une nouvelle Ville au cœur de la Ville

MONTRÉAL, le 19 avril 2024 /CNW/ - La Ville de Montréal dévoile aujourd'hui son Plan directeur d'aménagement et de développement (PDAD) du quartier Namur-Hippodrome, qui scelle les bases d'un des plus importants projets de développement urbain de la prochaine décennie, situé au cœur de l'île de Montréal, dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce.

Voué pendant plus de 200 ans à l'agriculture, puis aux activités hippiques, le site de l'ancien hippodrome de Montréal est destiné à une importante transformation. Au cours des prochaines années, ce tout nouveau milieu de vie pourra accueillir jusqu'à 20 000 logements permettant de loger une population potentielle de 40 000 habitants, soit l'équivalent d'une nouvelle ville qui se dressera au cœur de la métropole. Le plan directeur prévoit accueillir 10 000 logements à l'abris de la spéculation sur le site de l'ancien hippodrome, représentant une occasion historique de transformer la crise du logement et du milieu immobilier en opportunité, au bénéfice de l'abordabilité de la métropole.

Le Plan directeur d'aménagement et de développement présenté aujourd'hui est le fruit d'un travail rigoureux qui s'appuie sur plusieurs années de consultations publiques. Il incarne l'ambition de la Ville pour ce futur écoquartier innovant, en y décrivant la forme urbaine, les configurations des rues et des espaces publics, les options de mobilité et les règles qui mèneront à sa construction.

La planification du quartier prévoit :

La création de près de 20 000 nouveaux logements, dont la moitié à l'abri de la spéculation;

Un réseau de transport collectif connecté au métro, comprenant une ligne de tramway, ainsi que des infrastructures sécuritaires et conviviales pour la marche et le vélo;

14 hectares de nouveaux parcs et places publiques, soit l'équivalent de 20 terrains de soccer;

Un parc central fédérateur et une ceinture verte permettant le maintien de la biodiversité et la lutte contre les îlots de chaleur;

Une plantation massive d'arbres et de végétaux, ainsi qu'une gestion écologique des eaux;

Des équipements sportifs, communautaires et culturels, des services de proximité et des zones d'emplois;

Des écoles, un centre sportif, une bibliothèque et un pôle de santé.

Ces aménagements viendront répondre aux besoins de la population, exprimés au cours des nombreuses phases de consultation et de concertation.

Citations

« Aujourd'hui, nous faisons un grand pas vers la réalisation de l'écoquartier Namur-Hippodrome. Nous sommes fiers de présenter une vision claire et pragmatique d'un nouveau quartier avant-gardiste qui est voué à servir d'exemple pour les autres grandes villes du monde. C'est également le résultat de plusieurs années de travail rigoureux avec la communauté et les partenaires du milieu pour imaginer la transformation d'un terrain vague en milieu de vie complet répondant aux aspirations de la population : du logement abordable, des modes de transport efficaces, des services de proximité et des espaces verts. Nous transformons les défis liés aux crises du logement et de l'immobilier en opportunité, au bénéfice des générations futures et du développement de la métropole. En étant propriétaire et promoteur de ces terrains, nous saisissons cette occasion du siècle pour faire de ce nouveau quartier une vitrine des ambitions de Montréal, notamment en matière d'innovation, d'inclusion et de participation citoyenne. »

- Valérie Plante, mairesse de Montréal

« D'ici une décennie, grâce au leadership de notre administration, des dizaines de milliers de personnes supplémentaires auront accès à un logement abordable dans un quartier qui sera exemplaire en matière d'aménagement urbain. Ce plan est extrêmement prometteur pour les gens qui habitent déjà le secteur puisque nous voulons verdir le quartier, qui est actuellement un important îlot de chaleur, et y planifier les infrastructures nécessaires pour améliorer la qualité de vie des gens, alors qu'il manque aujourd'hui d'équipements collectifs pour satisfaire les besoins de la population. Par ailleurs, un travail colossal est effectué pour rendre la traversée de Décarie plus accueillante et surtout plus sécuritaire. Grâce à l'expertise locale que nos équipes d'arrondissement et nos organismes communautaires ont amenée pour l'élaboration de ce plan, celui-ci est à l'image de notre aspiration commune pour CDN-NDG. »

- Gracia Kasoki Katahwa, mairesse de l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce

Une fois adopté par le comité exécutif, le Plan directeur du quartier Namur-Hippodrome fera l'objet d'une dernière consultation publique qui est prévue au mois de mai 2024, en vue d'une adoption finale avant la fin de l'année. Tout est mis en œuvre afin d'assurer la réalisation du projet en mode accéléré. La Ville de Montréal vise un calendrier de réalisation des infrastructures sur 10 ans et sera prête à émettre les premiers permis pour la construction dès 2025.

Pour consulter le plan directeur et la banque de visuels, cliquez ici.

