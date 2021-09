« Malgré la gestion de la pandémie, nous avons tenu à maintenir le lancement de notre nouveau cycle d'investissements pour continuer à améliorer la qualité de vie des familles laurentiennes dans ce contexte difficile. Cela a déjà porté ses fruits en 2021 avec de nombreux projets qui ont vu le jour sur le territoire de Saint-Laurent et qui permettent de garantir à tous les résidents un accès équitable à des infrastructures et des services de grande qualité. Ces projets innovants respectent nos orientations en matière de développement durable et visent à préserver l'environnement en raison de l'urgence climatique dont les effets sont de plus en plus présents. Toutes ces initiatives font la différence dans la vie de tous les jours des citoyens et des entreprises qui ont choisi de s'établir à Saint-Laurent! »

Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent

Faits saillants

Les projets réalisés en 2021 grâce aux investissements du PDI 2021-2030, et pour la plupart finalisés, sont les suivants :

Équipements sportifs dans les parcs

Basketball : parc Philippe-Laheurte (un nouveau terrain), parc Raymond-Vidal (un nouveau terrain) et parc Noël-Nord (réfection du terrain existant). Total de terrains à Saint-Laurent : 13.

: 13. Soccer : parc Noël-Nord (réaménagement du terrain existant). Total de terrains à Saint-Laurent : 24.

: 24. Tennis : parc Philippe-Laheurte (quatre nouveaux terrains), parc Marcel-Laurin (réfection des six terrains de tennis et aménagement de trois nouveaux) et parc Noël-Sud (réfection des trois terrains de tennis existants). Total de terrains à Saint-Laurent : 37.

: 37. Volley-ball : parc Philippe-Laheurte (réaménagement du terrain). Total de terrains à Saint-Laurent : 5.

Équipements pour les enfants dans les parcs

Aménagement de modules de jeux, balançoires et/ou jeux d'eau dans les parcs Goulet, Raymond-Vidal et Ronald-Moreau, ainsi que dans les squares Norseman et Thérèse-Cadorette.

Loisirs et culture

Rénovation de l'agora au Centre des loisirs : mobilier fixe, gradins, systèmes audiovisuels et adaptation aux normes d'accessibilité universelle.

Accès facilité à la Bibliothèque du Vieux-Saint-Laurent pour les personnes à mobilité réduite.

Sécurité des piétons

Travaux pour assurer la sécurité et la convivialité des déplacements des piétons : investissements de 2 M$, dont 872 000 $ pour la sécurité aux alentours d'écoles du territoire.

Implantation à 38 endroits différents de saillies de trottoir, de dos d'âne, de rayons de trottoir réduits, ainsi que d'intersections et de traverses surélevées.

Mobilité

Ajout de six nouvelles stations électriques de vélo-partage BIXI (pour un total de neuf, soit le nombre le plus élevé à Montréal), en plus des sept stations BIXI conventionnelles. Total de stations à Saint-Laurent : 16.

: 16. Prolongement de 2 km de pistes cyclables. Total à Saint-Laurent : 57,7 km.

Développement durable et protection de l'environnement

Amélioration du rendement énergétique de la mairie : installation de 45 panneaux solaires, remplacement des systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement de l'air.

Certification de construction écologique LEED ( Leadership in Energy and Environmental Design ) de niveau Or accordée au chalet du parc Decelles après un réaménagement majeur.

) de niveau Or accordée au chalet du parc Decelles après un réaménagement majeur. Conversion au DEL (lampes à diodes électroluminescentes) de l'éclairage des parcs Alexis-Nihon, Chamberland et Noël-Sud, s'ajoutant à plus de 10 000 luminaires de rue adaptés au DEL installés en six ans sur 90 % des rues laurentiennes.

À propos du Plan décennal d'immobilisations (PDI) de Saint-Laurent

Portant sur les années allant de 2021 à 2030, le Plan décennal d'immobilisations

de Saint-Laurent vise à planifier les investissements pour améliorer les parcs, les rues et les immeubles publics de l'arrondissement. Doté d'une enveloppe de 97 M$, le PDI permet une grande flexibilité dans la réalisation des projets prioritaires. Il remplace le programme triennal d'immobilisations habituellement adopté chaque année de concert avec le budget de fonctionnement.

