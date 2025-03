Plan de soutien 2023-2026 - Engagé en faveur d'Haïti - Près de 1,7 M$ pour améliorer les conditions de vie et renforcer la gouvernance démocratique de la population haïtienne

QUÉBEC, le 14 mars 2025 /CNW/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, annonce l'octroi d'une enveloppe de près de 1,7 M$ pour la mise en œuvre de 22 projets dans le cadre du Plan de soutien 2023-2026 - Engagé en faveur d'Haïti. Ces initiatives, portées par des organismes québécois et haïtiens, visent à soutenir et renforcer les conditions de vie et les capacités de gouvernance démocratique en Haïti.

Devant la grave crise humanitaire, sécuritaire et politique que traverse Haïti, le Québec veut poursuivre son appui au peuple haïtien au moyen de mesures précises et concrètes qui engendreront de réels changements dans le pays.

Les initiatives ont été sélectionnées dans le cadre de trois appels à projets, soit :

le volet 2 - Soutien aux projets ponctuels du programme Québec sans frontières, qui financera quatre initiatives à hauteur de 1,5 M$;

l'appel à projets d'organismes de la diaspora haïtienne voués à l'amélioration des conditions de vie des populations vulnérables, octroyant 138 799 $ pour la réalisation de 14 initiatives;

l'appel à projets de coopération institutionnelle pour le renforcement de la gouvernance démocratique en Haïti, appuyant 4 projets, pour une somme de 60 000 $.

Citation :

« Témoignant de la solidarité des Québécoises et des Québécois envers Haïti, le gouvernement a engagé d'importants moyens pour appuyer la population haïtienne qui traverse une période extrêmement difficile. L'expertise québécoise se mobilise dans le cadre de la mise en œuvre de notre Plan de soutien 2023-2026 - Engagé en faveur d'Haïti. Les liens qui unissent le Québec et Haïti sont riches et multiples. Nous continuerons de soutenir nos amies et amis d'Haïti. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

Le Plan de soutien 2023-2026 - Engagé en faveur d'Haïti est le résultat d'une fructueuse collaboration avec des représentants de la diaspora haïtienne, des organismes de coopération internationale (OCI) et des acteurs institutionnels québécois.

soutien 2023-2026 - Engagé en faveur d'Haïti est le résultat d'une fructueuse collaboration avec des représentants de la diaspora haïtienne, des organismes de coopération internationale (OCI) et des acteurs institutionnels québécois. Les trois appels à projets visent à mettre en œuvre des mesures du Plan de soutien 2023-2026 - Engagé en faveur d'Haïti, soit : l'appui exceptionnel à des OCI québécois et à leurs partenaires d'Haïti (mesure 1.1); l'appui à des projets d'organismes de la diaspora voués à l'amélioration des conditions de vie des populations éloignées (mesure 1.2); la mobilisation de l'expertise québécoise et francophone pour le renforcement des capacités de gouvernance démocratique en Haïti (mesure 3.1).



