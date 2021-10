Plan de sauvegarde de l'industrie papetière - Unifor interpelle le gouvernement Legault et appelle Produits Forestiers Résolu à préserver les installations de ses usines de Baie-Comeau et d'Amos

MONTRÉAL, le 14 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Alors que Produits forestiers Résolu se désengage de plus en plus face à l'avenir de ses usines de Baie-Comeau et d'Amos, le syndicat Unifor appelle le gouvernement Legault à intervenir.

« En mars dernier, le gouvernement Legault nous parlait d'un plan de sauvegarde pour l'industrie papetière et bien, c'est le temps de le mettre en place ce plan. Ça presse. Comme il le fait à Thurso en assumant les frais de chauffage et compte tenu de l'inaction de Résolu à Baie-Comeau et Amos, le gouvernement du Québec se doit d'agir. Au surplus, il devrait assurer un démarchage pour trouver un créneau de production d'avenir. Et si Résolu ne veut pas s'engager, qu'on trouve un promoteur qui sera prêt à le faire. Je le rappelle, reconstruire des usines comme celle-là, ça représente des milliards de dollars. On a les moyens de les convertir vers des productions d'avenir à moindres coûts. Assurons-nous au moins de conserver les installations en bon état », plaide le dirigeant syndical.

Cette sortie du syndicat Unifor se fait en marge de celle des acteurs régionaux de la Côte-Nord, ce matin, qui sont impliqués dans la relance de l'usine de pâte et papier de Baie-Comeau. D'une même voix, ceux-ci déplorent le désengagement de Résolu qui confirme son intention de ne pas assurer le chauffage des installations cet hiver.

Pour le syndicat, il est impératif que les usines de l'entreprise qui sont à l'arrêt soient préservées et cela implique, au minimum, que les installations de Baie-Comeau et d'Amos soient chauffées durant l'hiver. Les équipements, l'instrumentation et la mécanique des bâtiments sont à risque et les coûts de redémarrage, quelle que soit la nature des activités de relance, pourraient exploser si Résolu ne change pas de cap.

« En mars dernier, le premier ministre François Legault affirmait qu'un « énorme plan » de sauvegarde était en préparation depuis deux ans et demi impliquant notamment la modernisation des usines. Il est maintenant temps d'agir. Amos et Baie-Comeau sont deux cas qu'il ne faut surtout pas échapper », a conclu Renaud Gagné. »

Unifor est le plus important syndicat dans le secteur forestier au Québec. Il représente notamment les travailleuses et travailleurs des usines de Baie-Comeau et d'Amos.

