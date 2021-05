Plan de relance pour la réussite éducative - La FCSSQ se réjouit de voir ses propositions mises en oeuvre

QUÉBEC, le 6 mai 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération des centres de services scolaires du Québec salue favorablement le Plan de relance pour la réussite éducative présenté aujourd'hui par le ministre de l'Éducation, M. Jean-François Roberge et la ministre déléguée à l'Éducation, Isabelle Charest.

« L'année scolaire qui se terminera bientôt a été une année toute particulière. Il en est de même pour celle qui s'en vient. Il était essentiel pour les centres de services scolaires de pouvoir prévoir adéquatement la prochaine rentrée. La prévisibilité prévue au Plan de relance est très bien accueillie. Également, il était très important de laisser de la flexibilité au réseau de l'éducation. Chaque centre de services scolaire connaît ses élèves, leurs besoins et les priorités de chaque école. La Fédération constate avec une grande satisfaction que plusieurs mesures de notre mémoire conjoint avec l'Association des directions générales scolaires du Québec ont été prises en compte par le ministre et seront mises en œuvre par notre réseau, en respect de l'expertise des personnes engagées sur le terrain », a précisé la présidente-directrice générale de la FCSSQ, Mme Caroline Dupré.

« Nous sommes également satisfaits du maintien des deux étapes et de l'augmentation du nombre de communications aux parents, afin d'assurer le meilleur soutien possible aux élèves, en collaboration avec les familles. Le programme tutorat déjà appliqué se poursuivra et sera bonifié; nous ajouterons les élèves en formation professionnelle et en formation générale des adultes qui seront identifiés par les équipes-écoles. Je tiens d'ailleurs à assurer du total engagement des centres de services scolaires envers les élèves, afin de soutenir leur persévérance et leur réussite », a-t-elle conclu.

La FCSSQ regroupe l'ensemble des centres de services scolaires francophones du Québec ainsi que le Centre de services scolaire du Littoral. Les centres de services scolaires veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes. La FCSSQ offre à ses membres des services en relations du travail, en ressources matérielles et informationnelles, en financement, en transport scolaire, en formation professionnelle, en services éducatifs aux jeunes et aux adultes, ainsi que de la formation. Conjointement avec le MEQ, la FCSSQ coordonne et dirige la négociation des matières nationales sectorielles des conventions collectives.

