Plan de relance économique - phase 2 : La Ville accorde un soutien financier à six organismes afin de soutenir l'intégration des personnes plus vulnérables au marché du travail

MONTRÉAL, le 8 avril 2021 /CNW Telbec/ - Devant le succès remporté par le projet Entreprendre Ensemble, la Ville de Montréal s'est engagée à le poursuivre dans le cadre du plan de relance « Agir maintenant pour préparer la relance », lancé en décembre 2020. À cet effet, elle a invité les six organismes partenaires à déposer une demande d'aide financière afin de poursuivre les projets dès 2021.

Le projet Entreprendre Ensemble a jusqu'ici permis à six organismes partenaires de déployer des activités de sensibilisation et de formation en prédémarrage pour les Montréalaises et Montréalais ayant l'intention d'entreprendre, mais dans des territoires plus précaires et moins bien desservis par l'offre entrepreneuriale. Ces organismes à but non lucratif sont ancrés dans des quartiers montréalais ou œuvrent auprès d'entrepreneurs issus de la diversité ethnoculturelle.

« Le projet Entreprendre Ensemble a clairement démontré sa pertinence et son efficacité depuis son lancement initial. Ce soutien financier permettra aux organismes partenaires de continuer à jouer un rôle pivot afin de transposer le développement de compétences entrepreneuriales vers des projets d'affaires concrets. La diversité a toujours été l'une des forces vives de Montréal et plus que jamais, l'inclusion est un élément clé d'une relance économique réussie », a souligné Luc Rabouin, responsable du développement économique et commercial et du design au comité exécutif.

Dans ce contexte, la Ville accordera un soutien financier total de 580 000 $ aux 6 organismes suivants, afin de soutenir l'intégration des personnes plus vulnérables au marché du travail par l'entrepreneuriat et le développement de compétences stratégiques :

Organisme Arrondissement ou quartier Montant CDEC de Montréal-Nord Montréal-Nord 100 000 $ CJE ABC Ahuntsic-Cartiervile 100 000 $ Entreprendre Ici Tous les arrondissements visés 80 000 $ Groupe 3737 Saint-Michel 100 000 $ Horizon Carrière Saint-Léonard 100 000 $ PROMIS Côte-des-Neiges 100 000 $ TOTAL 580 000$

Afin de souligner l'importance de ce projet pour la relance économique inclusive de la métropole, la Ville de Montréal ainsi que les 6 organismes partenaires convieront les Montréalaises et Montréalais à assister à un événement de lancement en mai. Cet événement sera l'occasion de présenter les assises de l'approche territoriale et communautaire sur laquelle le projet Entreprendre Ensemble mise pour rejoindre les futurs entrepreneurs montréalais de la diversité. Les données les plus récentes du Portrait du dynamisme entrepreneurial de Montréal seront également présentées à cette occasion.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Laurence Houde-Roy, Attachée de presse du comité exécutif, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 925-0884 ; Renseignements : Division des relations de presse, Ville de Montréal, [email protected]