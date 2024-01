Plan de rattrapage scolaire du ministère de l'Éducation - Le Réseau québécois pour la réussite éducative en appelle à une mobilisation sociétale et des efforts concertés pour éviter une hausse du décrochage scolaire

MONTRÉAL, le 9 janv. 2024 /CNW/ - Le Réseau québécois pour la réussite éducative et ses membres saluent le plan de rattrapage scolaire présenté aujourd'hui par le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, et en appellent à une mobilisation sociétale et des efforts concertés pour éviter une hausse du décrochage scolaire. Le RQRE participera activement au déploiement de ce plan, dans toutes les régions du Québec, en collaboration et en soutien au réseau de l'éducation.

Dès cette semaine, le RQRE lancera une campagne de sensibilisation sur les réseaux sociaux afin d'inciter les jeunes qui auraient décroché pendant la grève à revenir en classe, de même que pour sensibiliser les parents et les employeurs à l'influence qu'ils peuvent avoir sur le parcours et la motivation de ces jeunes.

« La littérature démontre que les périodes d'interruption scolaires - comme celle que nous venons de vivre avant les Fêtes - sont des moments décisifs dans le parcours des élèves les plus vulnérables. Certains jeunes qui n'ont pas mis les pieds à l'école depuis la fin novembre sont à risque de ne pas y revenir. Nous avons toutes et tous un rôle à jouer - comme parents, comme employeurs, comme citoyens - afin d'inciter ces jeunes à retourner à l'école », souligne la présidente du RQRE, Andrée Mayer-Périard.

Des mesures multiples, adaptées à chaque région

Le RQRE et ses membres, les instances régionales de concertation sur la persévérance scolaire et la réussite éducative (IRC), se réjouissent notamment de la flexibilité du plan déposé et de la création d'un fonds d'urgence de 42 millions de dollars dédié aux organismes et partenaires œuvrant en éducation. Ils répondront présents à l'appel du ministère de l'Éducation afin de déployer une série d'actions visant à combler le retard cumulé pendant la grève et favoriser la réussite éducative des jeunes, partout sur le territoire québécois, et ce jusqu'à l'année scolaire 2024-25.

L'ancrage régional des IRC et leur fine connaissance des réalités de chaque territoire permettront de mettre en place des actions adaptées en fonction des besoins, qui diffèrent selon le profil des jeunes et, nécessairement, la quantité de journées scolaires manquées à l'automne. Parmi les actions qui pourront être déployées, notons des activités extrascolaires visant le rehaussement des compétences en littératie et en numératie, des interventions communautaires dans les milieux de vie, du mentorat, des camps pédagogiques, du soutien en matière de santé mentale et de gestion de l'anxiété, etc.

L'expérience et l'expertise développées pendant la pandémie, alors que le RQRE et les IRC ont mis sur pied avec succès la Glissade de l'été, pourront guider l'élaboration de ces nouvelles actions. Rappelons qu'à l'été 2022, plus de 82 000 élèves ont été rejoints par quelques-uns des 200 projets de la Glissade de l'été, dont l'objectif est de prévenir les reculs d'apprentissages pendant la période estivale.

« Les jeunes qui ont subi les impacts de cette grève sont pour la plupart les mêmes ayant vu leur parcours scolaire perturbé par la pandémie depuis 2020. Plusieurs facteurs de risque s'additionnent et pour éviter qu'ils se traduisent par une hausse du décrochage scolaire, nous avons besoin d'un effort concerté du réseau de l'éducation, de ses partenaires et, plus largement, de toute la société. Nous offrons notre pleine collaboration au ministre de l'Éducation pour contribuer à cet effort collectif », conclut Andrée Mayer-Périard.

À propos du Réseau québécois pour la réussite éducative

Le Réseau québécois pour la réussite éducative est le fruit de la volonté de ses membres, les Instances régionales de concertation en persévérance scolaire et en réussite éducative, de travailler de façon concertée et collective et de développer un réseau efficient qui répond à leurs besoins. Riches d'un savoir-faire, d'une expertise reconnue et d'une capacité indéniable à mobiliser les forces vives d'un milieu en faveur de la persévérance scolaire et de la réussite éducative, les IRC agissent collectivement au sein d'un espace interrégional depuis 2005.

