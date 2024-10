Plan de protection des milieux naturels - Une poursuite de l'opération dans les mois à venir

QUÉBEC, le 18 oct. 2024 /CNW/ - La Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) poursuivra au cours des prochains mois le déploiement de son plan d'intervention pour la protection des milieux naturels afin de préserver les écosystèmes des parcs nationaux du Mont-Saint-Bruno et des Îles-de-Boucherville des effets dévastateurs de la surabondance de cerfs de Virginie.

L'opération de contrôle des populations réalisée en 2023 dans les deux parcs nationaux a été un succès. Elle s'est déroulée avec professionnalisme et efficacité, dans un souci constant de sécurité publique. Tel qu'indiqué l'an passé, les travaux doivent se répéter en 2024-2025 afin de tendre vers des densités de cerfs par kilomètre carré viables pour les écosystèmes.

En plus de contrer les effets négatifs du broutage excessif des cerfs sur le milieu naturel, le contrôle de population permet de lutter contre les risques accrus de maladie de Lyme, de collisions routières, de dommages aux propriétés avoisinantes et aux récoltes.

Des îlots de biodiversité à protéger

Les parcs nationaux sont des îlots précieux de biodiversité en milieu périurbain, à proximité de Montréal, qui doivent être protégés. Les travaux menés l'année dernière ont fait passer la densité de 25 à 17 cerfs/km2 à l'intérieur du parc national du Mont-Saint-Bruno, et de 37 à 17 cerfs/km 2 à l'intérieur du parc national des Îles-de-Boucherville. Il est admis que la densité idéale pour favoriser la régénération de la végétation et offrir un environnement propice à la présence de différentes espèces animales est de 5 à 10 cerfs/km2.

Les inventaires menés par le ministère de l'Environnement, de la Lutte aux changements climatiques, à la Faune et aux Parcs (MELCCFP) l'hiver passé ont dénombré 278 cerfs dans le parc national du Mont-Saint-Bruno et sa zone rapprochée, et 156 cerfs dans le parc national des Îles-de-Boucherville et sa zone rapprochée. Ces inventaires ne tiennent pas compte des naissances du printemps et des déplacements des cheptels.

Le contrôle de population dans les deux parcs nationaux profitera plus largement à la Montérégie où elle contribuera à diminuer globalement la pression trop forte exercée par le cheptel à l'échelle régionale. Les autorisations nécessaires ont été obtenues auprès du MELCCFP, qui a accompagné la Sépaq dans la réalisation de son plan d'intervention. Le permis octroyé à la Sépaq autorise de prélever jusqu'à 287 individus dans les deux parcs nationaux avant la fin de l'hiver 2024-2025.

La méthode utilisée du tir de précision est soutenue scientifiquement et considérée comme une approche respectueuse du bien-être animal par les grandes associations vétérinaires.

Les visiteurs devront faire preuve d'une vigilance particulière à l'affichage sur place et un respect strict des consignes quant aux heures d'ouverture et à l'accessibilité aux deux parcs nationaux au cours des prochains mois.

La Sépaq a la responsabilité d'agir lorsque la surabondance d'une espèce végétale ou animale menace l'équilibre écologique d'un écosystème sous sa responsabilité. Le suivi de différents indicateurs (densité des cerfs, végétation, communauté d'oiseaux) sera effectué au cours des prochaines années afin de mesurer les résultats qui découleront de l'approche adoptée.

Venaison offerte gracieusement aux familles défavorisées

La venaison recueillie sera à nouveau offerte gracieusement à travers la Fédération québécoise des chasseurs et des pêcheurs du Québec au programme Chasseurs Généreux, qui a pour mission de redistribuer de la viande de gibier à des familles ou des personnes défavorisées à travers différentes moissons à proximité des territoires.

L'an dernier, dans la foulée de l'opération, plus de 14000 livres de viande ont été fournies à des banques alimentaires de la Montérégie, ce qui leur a permis de distribuer plus de 89 000 portions.

Quelques chiffres:

Population actuelle de cerfs de Virginie au Québec (excluant Anticosti): 250 000

Reproduction: chaque femelle peut donner naissance à jusqu'à trois faons par année. Le mâle est polygame.

faons par année. Le mâle est polygame. Nombre de cerfs de Virginie récoltés en 2023 au Québec: Plus de 55000

Nombre annuel moyen de collisions avec des cerfs de Virginie au Québec: Plus de 5700

sepaq.com

SOURCE Société des établissements de plein air du Québec

Source : Simon Boivin, Responsable des relations avec les médias, Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq), Cellulaire : (418) 254-9314, [email protected]