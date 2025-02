Plan de prévention de la violence et de l'intimidation à l'école - Le respect et le civisme à l'école : le devoir de tous

QUÉBEC, le 24 févr. 2025 /CNW/ - Pour promouvoir un environnement scolaire sécuritaire et bienveillant, le ministre de l'Éducation, M. Bernard Drainville, annonce la première Semaine de prévention de la violence et de l'intimidation dans les écoles, qui se tiendra du 17 au 21 mars, sur le thème Renforcer le respect et le civisme dans nos écoles. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du Plan de prévention de la violence et de l'intimidation à l'école.

La semaine débutera par un temps d'arrêt national simultané, prévu le 17 mars dans toutes les écoles du Québec. Une formule adaptée sera proposée pour les classes de maternelle et celles du premier cycle du primaire.

« Dans toutes les classes du Québec, les élèves déposeront en même temps leurs crayons et entameront une discussion avec leur enseignante ou enseignant sur les moyens à prendre pour prévenir les épisodes de violence et d'intimidation qu'ils ont vécus (ou vivent encore) et pour renforcer le civisme et le respect à l'école (et dans la cour d'école) », a indiqué le ministre Bernard Drainville.

« Ce temps d'arrêt national permettra aux élèves et au personnel scolaire de s'unir autour de cet enjeu crucial qui fait malheureusement trop souvent les manchettes », a ajouté M. Drainville.

Chaque journée de la semaine abordera un thème précis, mettant successivement en lumière :

les élèves;

le personnel scolaire;

les parents.

Des activités variées seront mises à la disposition du réseau, des élèves et des parents, telles que des :

ateliers en classe;

balados éducatifs;

séances d'information adaptées à chaque groupe.

En parallèle, une campagne de publicité sera lancée pour sensibiliser les jeunes et leurs parents à l'importance du respect et du civisme, tant à l'école qu'à la maison. Cette campagne sera diffusée sur différentes plateformes, notamment à la télévision et sur les médias sociaux.

Rappelons que le 27 octobre 2023, le ministre de l'Éducation a annoncé le déploiement du Plan de prévention de la violence et de l'intimidation à l'école, visant à prévenir et à contrer la violence et l'intimidation sous toutes ses formes. Dans la foulée, il ajoute qu'un modèle de plan de lutte a été transmis aujourd'hui au réseau scolaire, permettant ainsi d'uniformiser le plan de lutte de l'ensemble des écoles du Québec. Dès la rentrée scolaire 2025-2026, l'utilisation de ce plan deviendra obligatoire dans toutes les écoles.

Citation :

« L'école existe pour nos enfants. Comme père de famille et ministre de l'Éducation, je suis profondément préoccupé par la violence et l'intimidation subies par nos élèves. Le respect et le civisme ne doivent pas seulement être enseignés : ils doivent être vécus au quotidien. Cette responsabilité commence à la maison avec les parents et se poursuit à l'école. Chaque élève et chaque membre du personnel mérite d'évoluer dans un environnement sécuritaire et respectueux. J'invite tous les acteurs du milieu scolaire à se mobiliser pendant cette semaine et à participer activement aux activités proposées! »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation

Faits saillants :

Cette semaine thématique s'inscrit dans le Plan de prévention de la violence et de l'intimidation à l'école 2023-2028.

Elle vise à créer un moment de réflexion permettant d'échanger sur les initiatives en cours, d'ajuster les actions à venir et de renforcer le bien-être et la sécurité dans les écoles.

Lien connexe :

Pour consulter la programmation de la Semaine de prévention de la violence et de l'intimidation dans les écoles :

https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/ressources-outils-reseau-scolaire/sante-bien-etre-jeunes/prevention-violence-intimidation-ecoles/semaine.

SOURCE Cabinet du ministre de l'Éducation

Source : Antoine de la Durantaye, Directeur des communications, Cabinet du ministre de l'Éducation, [email protected]; Pour renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supérieur, [email protected]