Plan de mise en œuvre 2026-2031 du Plan pour une économie verte 2030 - Québec renforce son soutien direct aux citoyens

QUÉBEC, le 11 juin 2026 /CNW/ - La ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Mme Pascale Déry, a rendu public aujourd'hui le Plan de mise en œuvre 2026-2031 du Plan pour une économie verte 2030. Déposé dans un contexte d'instabilité géopolitique, ce plan met l'accent sur une approche pragmatique et réaffirme l'importance, pour le Québec, d'accélérer sa transition énergétique, de poursuivre la lutte contre les changements climatiques et de protéger les Québécois contre les aléas climatiques.

Soutien accru pour l'adaptation aux changements climatiques

Le gouvernement augmente ses investissements pour mieux protéger la population et les communautés contre les effets des changements climatiques, comme les inondations, l'érosion côtière et les vagues de chaleur. Près de 1,3 milliard de dollars (G$) seront consacrés à l'adaptation, soit une hausse de 30 % par rapport au plan précédent.

Dans ce contexte, rappelons que le programme Rénoclimat a été bonifié avec l'ajout d'un volet adaptation. En plus d'appuyer l'efficacité énergétique, une nouvelle enveloppe de 425 millions de dollars (M$) est consacrée à des mesures pour encourager les propriétaires à mieux protéger leur habitation comme les inondations causées par les fortes pluies, qui sont de plus en plus fréquentes.

Des mesures pour réduire la facture d'électricité des ménages

Un budget de près de 340 M$ est prévu pour soutenir le déploiement de mesures d'efficacité énergétique dans les résidences et les immeubles locatifs. Cet argent sert, entre autres, à bonifier le programme LogisVert d'Hydro-Québec pour inciter les propriétaires d'immeubles à logements à installer des thermopompes au bénéfice de leurs locataires.

Ces investissements permettront de réduire significativement la consommation d'électricité, de réduire la pression sur le portefeuille des ménages, qui consacrent une part importante de leur revenu au chauffage, et de libérer de l'électricité pour d'autres usages.

Poursuite de l'électrification des transports et de l'industrie

Le gouvernement poursuit également les investissements pour faciliter le passage à la mobilité électrique. Le nouveau programme Écorecharge simplifie l'aide financière pour les bornes de recharge. La grande nouveauté concerne les bâtiments multilogements existants, où une aide est maintenant offerte pour moderniser les infrastructures électriques et permettre aux résidents de brancher leur véhicule.

De même, les initiatives visant l'efficacité énergétique des entreprises et la transition vers les énergies renouvelables se poursuivent (programmes ÉcoPerformance, Valorisation des rejets thermiques et Technoclimat). De nouvelles mesures en biénergie (gaz/électricité) viendront mieux soutenir la gestion de la pointe de consommation énergétique.

Citation :

« Le conflit au Moyen-Orient nous rappelle à quel point la dépendance au pétrole peut rendre l'économie du Québec vulnérable aux chocs internationaux et alourdit le fardeau financier des ménages comme des entreprises. Accélérer la transition énergétique, ce n'est pas seulement agir pour le climat : c'est aussi renforcer notre sécurité économique et notre autonomie collective. Avec ce plan, nous réduisons la facture énergétique des Québécois, protégeons davantage la population contre les turbulences externes et accélérons la décarbonation de notre économie tout en soutenant l'innovation et la compétitivité de nos entreprises. Cette transition se veut pragmatique, cohérente et profondément ancrée dans les réalités du Québec. Elle se réalise avec les Québécois et pour les Québécois afin de bâtir une économie plus durable et plus prospère. »

Pascale Déry, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

Faits saillants :

Le PMO 2026-2031 en chiffres :



8,2 G$ d'investissements totaux sur cinq ans : Plus de 5,6 G$ consacrés à la décarbonation du Québec, à la réduction des importations de pétrole et à l'amélioration de l'efficacité énergétique (transport collectif, aide au secteur industriel, électrification, rénovation énergétique résidentielle, transition énergétique des grands bâtiments résidentiels, commerciaux et institutionnels, etc.); 1,3 G$ pour des mesures d'adaptation (protection des communautés côtières contre l'érosion et la submersion, protection des résidences contre les aléas climatiques, soutien aux entreprises et aux secteurs économiques les plus exposés aux aléas climatiques, etc.); Près de 1,1 G$ pour soutenir la transformation de la société et de l'économie (soutien aux plans climat des municipalités, appui à la chaîne d'innovation, etc.).





Les actions définies et financées dans le cadre du PMO 2026-2031 devraient permettre une réduction des émissions de gaz à effet de serre en territoire québécois de 32,1 % sous le niveau de 1990 en 2035 (27,4 mégatonnes équivalent CO 2 ).

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Source : Simon Savignac Directeur des communications Cabinet de la ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques,

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