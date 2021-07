« En 2020, l'administration laurentienne a continué ses efforts importants du côté de sa gestion des matières résiduelles dans la poursuite des objectifs ambitieux qu'elle s'est fixés. Or, la pandémie a eu des effets tangibles sur les habitudes de vie des résidents et des résidentes. Notre bilan annuel présente ainsi des variations considérables dans les données mensuelles correspondant aux périodes de confinement. Par exemple, à partir du printemps, les tonnages de matières organiques et de résidus encombrants valorisables ont connu une croissance marquée, qui s'est traduite par des augmentations respectives de 21,04 % et 32,47 %. Au même moment, on remarquait une augmentation de 3,01 % du côté des déchets domestiques et une diminution de 4,03 % pour les matières recyclables. L'année 2020 se terminant somme toute sur une augmentation de 4,42 % des matières résiduelles collectées pour l'ensemble des catégories, nous n'avons aucun doute que ces variations sont dues à la situation actuelle et que la reprise ramènera ces indicateurs dans la bonne direction. Qui plus est, une étape importante sera franchie cet automne avec le déploiement de la collecte des matières organiques dans les immeubles de 9 logements ou plus et les ICI volontaires. »

Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent

Faits saillants de l'année 2020

Le taux de détournement de l'enfouissement à Saint-Laurent est demeuré semblable à celui de 2019, soit 36 %.

à est demeuré semblable à celui de 2019, soit 36 %. Un total de 36 619 tonnes de matières résiduelles toutes catégories a été collecté en 2020 comparativement à 35 069 en 2019, ce qui représente une augmentation de 4,42 %.

toutes catégories a été collecté en 2020 comparativement à 35 069 en 2019, ce qui représente une augmentation de 4,42 %. Le tonnage de matières organiques collectées a connu un bond très important de 21,04 %, passant de 4367 tonnes en 2019 à 5286, ce qui témoigne de l'engouement pour le jardinage et la cuisine engendré par la pandémie. Ayant connu une augmentation de 161 % depuis son implantation en 2015, ce service de collecte à domicile dessert désormais 19 853 unités d'habitation, dont quelque 3800 ont reçu la visite de la patrouille de sensibilisation nommée Patrouille MO en 2020. Les patrouilleurs ont ainsi constaté que 51,02 % des foyers visités font bon usage de leur bac brun. Cela signifie que près de 50 % ont toujours besoin de conseils et de trucs pour améliorer leur participation. Cette augmentation appréciable du tonnage de matières organiques devrait se poursuivre en 2021 avec l'implantation de la collecte des matières organiques dans tous les immeubles de 9 et plus et la catégorie des institutions, commerces et industries (ICI) volontaires cet automne. À ce jour, 48 % des logements résidentiels sont desservis par la collecte des matières organiques avec l'objectif d'atteindre 100 % en 2025.

collectées a connu un bond très important de 21,04 %, passant de 4367 tonnes en 2019 à 5286, ce qui témoigne de l'engouement pour le jardinage et la cuisine engendré par la pandémie. Ayant connu une augmentation de 161 % depuis son implantation en 2015, ce service de collecte à domicile dessert désormais 19 853 unités d'habitation, dont quelque 3800 ont reçu la visite de la patrouille de sensibilisation nommée Patrouille MO en 2020. Les patrouilleurs ont ainsi constaté que 51,02 % des foyers visités font bon usage de leur bac brun. Cela signifie que près de 50 % ont toujours besoin de conseils et de trucs pour améliorer leur participation. Cette augmentation appréciable du tonnage de matières organiques devrait se poursuivre en 2021 avec l'implantation de la collecte des matières organiques dans tous les immeubles de 9 et plus et la catégorie des institutions, commerces et industries (ICI) volontaires cet automne. À ce jour, 48 % des logements résidentiels sont desservis par la collecte des matières organiques avec l'objectif d'atteindre 100 % en 2025. Le tonnage des résidus encombrants valorisables a affiché la plus importante augmentation avec 1228 tonnes en 2020 comparativement à 927 tonnes en 2019. Ce bond de 32,47% démontre qu'un grand nombre de foyers laurentiens ont tiré parti du confinement pour se défaire d'objets inutilisés ou remplacer leur mobilier. En profitant de cette collecte, les résidents choisissent ainsi de s'en départir de façon responsable puisque ces objets sont valorisés et non enfouis.

a affiché la plus importante augmentation avec 1228 tonnes en 2020 comparativement à 927 tonnes en 2019. Ce bond de 32,47% démontre qu'un grand nombre de foyers laurentiens ont tiré parti du confinement pour se défaire d'objets inutilisés ou remplacer leur mobilier. En profitant de cette collecte, les résidents choisissent ainsi de s'en départir de façon responsable puisque ces objets sont valorisés et non enfouis. Le tonnage des déchets domestiques a présenté une augmentation de 3,01 %, passant de 22 527 en 2019 à 23 205, un résultat qui découle également en partie du confinement, lequel a incité un grand nombre de propriétaires à effectuer des travaux de rénovation, ainsi qu'à une augmentation de 0,9 % du nombre d'unités d'habitation desservies par le service, ayant atteint en 2020 un total de 42 104.

a présenté une augmentation de 3,01 %, passant de 22 527 en 2019 à 23 205, un résultat qui découle également en partie du confinement, lequel a incité un grand nombre de propriétaires à effectuer des travaux de rénovation, ainsi qu'à une augmentation de 0,9 % du nombre d'unités d'habitation desservies par le service, ayant atteint en 2020 un total de 42 104. Le tonnage des matières recyclables est passé de 6751 en 2019 à 6479 en 2020, soit une diminution de 4,03 %. Cette baisse peut s'expliquer, entre autres, par la tendance « zéro déchet » qui continue à gagner en popularité ainsi qu'à une baisse de la consommation puisque le tonnage affichait une augmentation marquée pendant les premiers mois de l'année avant de connaître une décrue soudaine par la suite.

est passé de 6751 en 2019 à 6479 en 2020, soit une diminution de 4,03 %. Cette baisse peut s'expliquer, entre autres, par la tendance « zéro déchet » qui continue à gagner en popularité ainsi qu'à une baisse de la consommation puisque le tonnage affichait une augmentation marquée pendant les premiers mois de l'année avant de connaître une décrue soudaine par la suite. L'installation en novembre de 12 boîtes de récupération de gants et de masques jetables dans tous les bâtiments municipaux a permis de récolter un total de 15 789 items seulement pour les deux premiers mois.



En conclusion, en dépit des défis de la pandémie, l'administration laurentienne tout comme les résidents et les résidentes de Saint-Laurent ont démontré leur engagement à demeurer une communauté exemplaire et un modèle à suivre en matière de gestion des matières résidentielles.

À propos de l'arrondissement de Saint-Laurent

Ville fondée en 1893, Saint-Laurent est devenu un des 19 arrondissements de la Ville de Montréal en 2002. Situé au nord de l'île de Montréal, l'arrondissement de Saint-Laurent est le plus vaste avec ses 42,8 kilomètres carrés. Sa population, de plus de 100 000 habitants, est l'une des plus multiculturelles. Devenu « territoire municipal durable » en 2019, Saint-Laurent place le développement durable et la protection de l'environnement en particulier au cœur de toutes ses décisions. Un défi d'autant plus grand que plus de 70 % de son territoire est consacré aux activités industrielles et commerciales avec plus de 4500 entreprises et 110 000 emplois. Il possède d'ailleurs l'un des principaux pôles industriels et technologiques du Québec. Offrant déjà une grande accessibilité aux principaux axes routiers et aux transports collectifs, Saint-Laurent s'apprête à accueillir cinq stations du nouveau Réseau express métropolitain. Enfin, grâce à ses deux bibliothèques, à son Centre des loisirs, à son moderne Complexe sportif, à son aréna, ainsi qu'à une cinquantaine de parcs, Saint-Laurent offre un vaste éventail de services dans de nombreux domaines comme la culture, les sports ou les loisirs. L'arrondissement assure ainsi une belle qualité de vie aux familles et un milieu stimulant aux entreprises.

