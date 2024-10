Plan de développement d'une communauté nourricière - Lancement de la phase 2 de la consultation

MONTRÉAL, le 15 oct. 2024 /CNW/ - L'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve (MHM) lance la phase 2 de la consultation auprès de la population, des organismes, des entreprises et des institutions du territoire pour bâtir un Plan de développement d'une communauté nourricière (PDCN). La phase 2 de la démarche vise à réfléchir à la communauté nourricière idéale, celle qu'on souhaite mettre en place dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.

« La force d'une communauté réside dans sa capacité à se serrer les coudes.

Le lancement de la phase 2 marque un pas vers l'édification d'une communauté nourricière, où chaque action contribue à faciliter l'accès à une alimentation accessible et adéquate pour toutes et tous. », Pierre Lessard-Blais, le maire de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.

Mettre en place un système alimentaire durable

Le but est de mettre en place un système alimentaire durable, local et résilient qui garantit l'accès à une alimentation saine pour toute la population et en tout temps.

La première phase de la démarche menée ce printemps a permis de dresser un bilan des activités consultatives qui ont contribué à brosser le portrait et diagnostic de la situation actuelle. Six grands enjeux se sont dégagés, dont :

Une grande vulnérabilité de certains ménages a été constatée en ce qui a trait à l'alimentation; Une répartition de l'offre et des services alimentaires inégales dans les différents secteurs de l'arrondissement; Une capacité fragilisée des organismes à répondre aux besoins en aide alimentaire des ménages; Des espaces de production (actuels et potentiels) qui doivent permettre de répondre aux besoins dans la population et des organismes; La collaboration entre les acteurs et actrices devrait être renforcée afin de consolider les initiatives actuelles en alimentation, et en réaliser de nouvelles; Les efforts de réduction du gaspillage alimentaire et de gestion des résidus alimentaires sont limités par des contraintes diverses.

Invitation à participer à un Forum le 5 novembre prochain

Une invitation a été transmise à toutes les parties prenantes, incluant les élus provinciaux et fédéraux, à venir participer à la démarche et imaginer le système alimentaire qu'ils souhaitent pour leur quartier.

Le Forum est prévu le 5 novembre, de 15 h à 17 h, et de 18 h à 20 h au CRC St-Donat situé au 6547, rue de Marseille.

Pour connaître l'ensemble de la démarche, rendez-vous sur la page dédiée au projet sur la plateforme Réalisons Montréal.

Le projet a été financé par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation dans le cadre du Programme de développement territorial et sectoriel 2023-2026.

SOURCE Arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve (Ville de Montréal)

Renseignements : Julie Bellemare, Agente de recherche, C. 514 294-6820, [email protected]