Plan d'agriculture durable 2020-2030 - Le ministre André Lamontagne invite les productrices et les producteurs agricoles à participer au projet pilote de rétribution des pratiques agroenvironnementales

QUÉBEC, le 17 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le Plan d'agriculture durable franchit une étape importante aujourd'hui. Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, invite les productrices et producteurs agricoles du Québec à contribuer au développement du programme de rétribution prévu dans le Plan en participant au projet pilote qui aura lieu cet été.

Les productrices et producteurs agricoles retenu(e)s seront sollicité(e)s afin de faire partie d'un groupe témoin où ils auront l'occasion de faire valoir leurs intérêts, leurs expériences et leurs compétences pour bonifier et valider l'ensemble des paramètres du mécanisme de rétribution ou pour répondre à un court sondage Web portant sur les pratiques agroenvironnementales proposées pour le mécanisme de rétribution.

Pour s'inscrire au projet pilote, les intéressé(e)s doivent remplir le formulaire disponible en ligne, à l'adresse https://cecpa.info/formulairepad.

Le projet pilote sera dirigé par le Centre d'études sur les coûts de production en agriculture (CECPA). Ce dernier, en collaboration avec les chercheurs Jérôme Dupras de l'Université du Québec en Outaouais ainsi que Maurice Doyon et Caroline Halde de l'Université Laval, mettra au point le mécanisme de rétribution en prévision du déploiement du programme au début de la saison agricole 2022. Des personnes-ressources d'organisations partenaires, expertes dans leur domaine, collaborent aussi au développement de cette mesure novatrice.

Rappelons que le ministre André Lamontagne dévoilait en octobre dernier le Plan d'agriculture durable 2020-2030, doté d'une enveloppe de 125 millions de dollars, qui vise notamment à reconnaître les efforts déployés par les productrices et producteurs agricoles en matière de protection de l'environnement tout en améliorant le bilan environnemental de notre agriculture.

Citation

« Le lancement du projet pilote démontre que le Plan d'agriculture durable franchit une étape supplémentaire dans sa mise en œuvre. La reconnaissance des efforts des productrices et producteurs agricoles est au cœur du Plan et le projet pilote de rétribution des pratiques agroenvironnementales permettra d'élaborer un programme à la hauteur de leurs attentes. Leur participation est essentielle à sa réussite. C'est pourquoi nous les invitons à lever la main afin de contribuer à la réalisation de ce plan ambitieux. La rétribution favorisera l'atteinte de résultats dans une optique de partage des risques, et le mécanisme développé à l'aide du projet pilote précisera les actions ayant le meilleur potentiel de gains environnementaux. »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

Faits saillants

Pour être éligibles, les candidats doivent détenir une exploitation agricole enregistrée au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et posséder ou louer des terres en culture (grandes cultures, cultures maraîchères, etc.).

Le projet pilote prévoit des ateliers sous forme de groupes de discussion par vidéoconférence.

Les renseignements recueillis par le CECPA dans le cadre du projet pilote et du sondage demeureront confidentiels et limités à la réalisation de son mandat.

Le Plan d'agriculture durable est appuyé d'une enveloppe de 125 millions de dollars, pour les cinq premières années. Cette somme sera consacrée à l'amélioration et à l'implantation de pratiques agroenvironnementales ainsi qu'à la reconnaissance des efforts des productrices et producteurs agricoles dans l'adoption de celles-ci.

Liens connexes

Pour s'inscrire au projet pilote : https://cecpa.info/formulairepad

Plan d'agriculture durable :

https://www.quebec.ca/gouv/politiques-orientations/politique-bioalimentaire/agriculture-durable

SOURCE Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Renseignements: Laurence Voyzelle, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation,ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, Tél. : 418 380-2525