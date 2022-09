Plan d'action Vision Zéro 2022-2024 - La Ville de Montréal poursuit ses efforts pour assurer la sécurité des usagers et des usagères de la route

MONTRÉAL, le 7 sept. 2022 /CNW Telbec/ - La sécurité de l'ensemble des usagers et des usagères de son réseau étant une priorité, la Ville de Montréal est heureuse de dévoiler le Plan d'action Vision Zéro 2022-2024, dont les mesures toucheront plus particulièrement la sécurité des piétons. Les objectifs de ce nouveau plan triennal ont été établis à partir des principaux enjeux de sécurité routière : les comportements imprévus, les caractéristiques du véhicule, la signalisation déficiente, l'obstruction visuelle aux intersections et l'état cognitif altéré de l'usager.

Parmi les mesures qui seront déployées, mentionnons :

la bonification du Guide d'aménagement durable des rues de Montréal ;

le développement d'un indice de sécurité pour les véhicules lourds ;

l'analyse des déficiences de la signalisation ;

la mise en place d'une campagne de sensibilisation sur l'interdiction de stationnement à moins de cinq mètres d'une intersection ;

l'appui aux efforts de prévention en matière de fatigue au volant.

Rappelons que l'objectif de la Vision Zéro, à laquelle la Ville de Montréal adhère depuis 2016, est d'atteindre un bilan de zéro mort et blessé grave sur le réseau d'ici 2040.

« La sécurité des usagers et des usagères de notre réseau est au cœur de nos priorités. C'est pourquoi nous avons mis en place, depuis notre premier mandat, une multitude de mesures visant à rendre nos rues plus sécuritaires pour les plus vulnérables. Les données des dernières années sont claires : les piétons sont encore surreprésentés parmi les victimes gravement blessées ou décédées sur notre réseau. C'est pour cette raison que ce nouveau plan d'action met davantage l'accent sur les déplacements des piétons. Nous ne ménagerons aucun effort pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés d'éliminer les blessures graves et les morts sur nos routes d'ici 2040 », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Nous avons le devoir d'agir pour assurer la sécurité de tous les usagers de notre réseau, mais nous ne pouvons agir seuls. La sécurité routière est une responsabilité collective. Notre administration est déterminée à continuer de mettre ses efforts en commun avec plusieurs partenaires pour atteindre les objectifs ambitieux qu'elle s'est fixés dans le cadre de la Vision Zéro. Je suis confiante qu'ensemble, nous pourrons y arriver », a ajouté Sophie Mauzerolle, responsable du transport et de la mobilité au comité exécutif.

Rappelons que le Plan d'action Vision Zéro 2019-2021 a permis de mettre en place plusieurs réalisations visant à améliorer la sécurité des usagers les plus vulnérables. Un exemple phare est le déploiement des premiers axes du Réseau express vélo (REV), dont les bienfaits en matière de sécurité ont été soulignés à de nombreuses reprises, entre autres par la Direction régionale de santé publique de Montréal.

La Ville de Montréal poursuit également ses interventions aux feux de circulation afin de se conformer aux nouvelles pratiques relatives à la gestion des déplacements des piétons. Tout en intégrant le principe d'accessibilité universelle, l'opération consiste, d'une part, à ajouter des feux piétons à toutes les traverses, mais aussi à ajuster les phases de feux et à revoir les temps de traverse.

Élargissement du Programme de sécurisation

La Ville de Montréal est fière d'annoncer l'élargissement et la bonification de son Programme de sécurisation. En plus des milieux scolaires, la Ville souhaite intervenir de manière plus spécifique aux abords des lieux fréquentés par d'autres usagers vulnérables, comme les personnes aînées et les enfants. Ce nouveau volet, qui vient s'ajouter au Programme de sécurisation aux abords des écoles, mis en place en 2020, verra le jour dans les prochains mois alors qu'un appel à projets sera lancé au courant de l'automne.

La première année permettra d'agir sur l'une des problématiques soulevées dans le Plan d'action Vision Zéro 2022-2024, soit les collisions entre un piéton et un véhicule lors d'un virage à gauche. Les arrondissements seront appelés à soumettre des projets sur des sites qui sont fréquentés par des personnes aînées ou par des familles avec de jeunes enfants, et où une problématique de collision piéton/véhicule lors d'un virage à gauche est observée. Les arrondissements dont les projets seront retenus devront ensuite implanter des mesures modifiant la géométrie de l'intersection, de même que la dynamique des interactions entre les piétons et les véhicules.

Au total, une enveloppe de 15 M$ sera mise à la disposition des arrondissements pour l'ensemble du Programme de sécurisation.

