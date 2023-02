Plan d'action visant à prévenir et à contrer les violences à caractère sexuel en enseignement supérieur - 25 M$ supplémentaires pour soutenir les établissements d'enseignement supérieur dans la lutte contre la violence sexuelle

MONTRÉAL, le 13 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Dans le but de faire de nos campus collégiaux et universitaires des endroits sécuritaires, exempts de violence sexuelle, la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Pascale Déry, a dévoilé aujourd'hui le Plan d'action visant à prévenir et à contrer les violences à caractère sexuel en enseignement supérieur.

Ce nouveau plan quinquennal est assorti d'une bonification de 25 millions de dollars pour soutenir les établissements du réseau de l'enseignement supérieur dans la mise en œuvre de leurs obligations liées à la Loi visant à prévenir et à combattre les violences à caractère sexuel dans les établissements d'enseignement supérieur. Ce nouvel investissement porte le budget total à 54 millions de dollars sur cinq ans.

Le déploiement de ce plan d'action s'incarnera autour de trois axes liés à la prévention, à l'accompagnement des victimes et au développement des connaissances et du partage d'expertise.

Citation :

« Notre gouvernement a pris l'engagement de ne tolérer aucune violence à caractère sexuel sur les campus universitaires et collégiaux. En tant que société, nous nous devons de mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour prévenir cette violence, la contrer et faire en sorte que les victimes ne soient plus jamais laissées à elles-mêmes. Je souhaite de tout cœur que ce nouveau plan d'action serve de catalyseur pour unir nos efforts. Ensemble, nous avons le pouvoir et le devoir de poursuivre nos actions pour que nos milieux de vie soient agréables et sécuritaires et que chaque personne puisse s'y épanouir. »

Pascale Déry, ministre de l'Enseignement supérieur

Faits saillants :

Le Plan d'action visant à prévenir et à contrer les violences à caractère sexuel en enseignement supérieur 2022-2027 vient prendre le relais de la Stratégie d'intervention pour prévenir et contrer les violences à caractère sexuel en enseignement supérieur 2017-2022, qui a pris fin le 31 mars 2022.

d'action bonifie de 25 millions de dollar l'aide réservée aux établissements d'enseignement supérieur pour la mise en œuvre de leurs obligations liées à la , ce qui porte le budget total à 54 millions de dollars sur cinq ans. En plus des 37,5 millions de dollars versés directement aux établissements, un montant de près de 13 millions permettra à divers partenaires ayant d'une expertise reconnue d'assurer la mise en œuvre des mesures du Plan d'action.

Dans le cadre de l'élaboration de cette stratégie, le gouvernement a notamment tenu des journées de consultation avec les partenaires afin d'échanger sur les mesures porteuses à mettre en œuvre pour poursuivre les travaux entrepris en vue de prévenir et de contrer les violences à caractère sexuel sur les campus universitaires et collégiaux du Québec.

