Plan d'action pour un tourisme responsable et durable - Pour des pratiques responsables et respectueuses de l'environnement en matière de tourisme

QUÉBEC, le 29 août 2023 /CNW/ - Dans la foulée du Plan d'action pour un tourisme responsable et durable et du Plan pour une économie verte 2030, la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, annoncent le lancement du deuxième volet de la mesure Destination durable et action concertée.

Avec deux volets distincts, cette mesure de soutien se concrétise par la mise en place d'appels de projets visant à appuyer les entreprises, les organisations à but non lucratif, les entités municipales et les communautés autochtones dans la réalisation de projets collaboratifs et concertés en tourisme durable et responsable. Ainsi, elle doit permettre aux projets retenus de mieux ancrer l'offre touristique québécoise dans les communautés et de réduire concrèetement son empreinte environnementale.

L'appel de projets du deuxième volet, qui sera ouvert du 18 septembre au 30 octobre 2023, vise à soutenir la réalisation concrète de projets issus d'une démarche participative et concertée. La concertation des acteurs de la communauté, de la MRC ou de la région en amont de la réalisation des projets devra pouvoir être démontrée. Des solutions et approches novatrices, collectives et concertées se distinguant des pratiques courantes devront également être mises en avant.

Plus de détails, notamment sur l'appel de projets et ses critères d'admissibilité, sont accessibles sur le site Web du FAQDD.

Citations :

« Promouvoir une approche durable et responsable en matière de développement touristique fait partie des priorités de notre gouvernement. La mesure Destination durable et action concertée s'inscrit donc en droite ligne avec notre vision d'un tourisme qui soit bénéfique à la fois pour notre environnement et pour nos communautés. Avec le lancement du deuxième volet de cette mesure, je suis convaincue que notre façon de développer ce secteur deviendra un exemple à suivre. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Notre gouvernement est fier d'appuyer le secteur touristique québécois dans son objectif d'adopter des pratiques durables et responsables. Le Plan pour une économie verte 2030 permet de soutenir de façon concrète la réussite de cette industrie dans l'adoption de pratiques novatrices afin de lutter contre les changements climatiques. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« L'appel de projets que nous annonçons aujourd'hui nous permettra d'appuyer l'industrie touristique dans son virage vers un tourisme plus durable et responsable. En misant sur la concrétisation de projets issus de démarches collaboratives et concertées, nous contribuons au développement d'une offre touristique portée non seulement par les acteurs touristiques, mais aussi par leurs communautés d'accueil. »

Nicolas Girard, directeur général du Fonds d'action québécois pour le développement durable

Faits saillants

La mesure Destination durable et action concertée est financée par le gouvernement du Québec dans le cadre du Plan d'action pour un tourisme responsable et durable et du Plan pour une économie verte 2030. Elle est administrée par le Fonds d'action québécois pour le développement durable (FAQDD).

La mesure Destination durable et action concertée a pour but de mieux ancrer l'offre touristique québécoise dans les communautés par des projets structurés et concertés afin :

de maximiser l'apport de l'industrie touristique à la vitalité sociale et économique des communautés visitées;



d'augmenter l'attractivité du Québec et de ses régions;



d'accroître la qualité et la diversité des expériences touristiques;



de renforcer la compétitivité et la résilience des entreprises touristiques;



de diminuer l'empreinte environnementale des activités par la réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment celles liées au tourisme;



de s'adapter aux changements climatiques.

Cette mesure de soutien découle d'un appui de 8 millions de dollars accordé au FAQDD pour favoriser l'action concertée en tourisme responsable et durable. La moitié de cette somme provient du Plan pour une économie verte 2030 dans le cadre de l'action 2.2.1.2 du plan de mise en œuvre visant à encourager les pratiques de tourisme climato-responsable. L'autre portion de l'aide accordée provient de l'enveloppe budgétaire du Plan d'action pour un tourisme responsable et durable 2020-2025 du ministère du Tourisme.

Elle s'inscrit également dans le cadre du Plan d'action pour un tourisme responsable et durable. Ce dernier a pour but de stimuler et de soutenir l'adoption de pratiques novatrices et durables par les entreprises et les autres intervenants clés du secteur touristique, de façon à accélérer la transition vers un tourisme responsable et durable.

Le premier volet de la mesure Destination durable et action concertée, désormais terminé, visait à soutenir des démarches de planification participative et concertée avec les acteurs de la collectivité pour développer et structurer une offre touristique complémentaire, collaborative et favorable à des retombées économiques, sociales et environnementales positives dans le milieu.

Le 6 juin 2023, la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx , et le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette , ont annoncé l'octroi de 2,7 millions de dollars pour 26 projets de planification collaborative soutenus dans le cadre du volet 1 de la mesure.

