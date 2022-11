Plan d'action pour un tourisme responsable et durable 2020-2025 - Appui de 1,8 M$ pour la mise en place de vitrines d'économie circulaire destinées au secteur de l'hébergement touristique

QUÉBEC, le 8 nov. 2022 /CNW Telbec/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et la présidente-directrice générale de RECYC-QUÉBEC, Mme Sonia Gagné, ont annoncé aujourd'hui un investissement de 1,8 million de dollars pour la mise en place de vitrines d'économie circulaire dans le secteur de l'hébergement touristique. Cette annonce s'est déroulée dans le cadre du Congrès annuel de l'Association hôtellerie du Québec (AHQ), partenaire du projet, en présence de sa présidente-directrice générale, Mme Véronyque Tremblay.

L'initiative bénéficie d'une subvention maximale de 900 000 $ sur deux ans découlant du Plan d'action pour un tourisme responsable et durable 2020-2025 du ministère du Tourisme. Pour sa part, RECYC-QUÉBEC s'engage à fournir une somme maximale équivalente pour cette même période.

Ce projet poursuit les objectifs suivants :

Recenser, expérimenter et faire connaître les meilleures pratiques d'économie circulaire en contexte d'hébergement touristique.

Démontrer les bénéfices des approches innovantes en matière d'économie circulaire dans le secteur de l'hébergement touristique.

Sensibiliser et mobiliser les entreprises touristiques, les clientèles des hébergements participants et les citoyens à l'adoption de bonnes pratiques d'économie circulaire.

Valoriser et favoriser la planification et l'adoption à plus grande échelle de pratiques d'économie circulaire par les entreprises québécoises du secteur de l'hébergement touristique.

La formule retenue pour les vitrines est la création et l'animation de cohortes d'entrepreneurs issus de ce secteur. La formation et l'accompagnement offerts mèneront à la réalisation d'actions concrètes, comme l'approvisionnement responsable et les initiatives de réduction de matières résiduelles, ainsi qu'à la diffusion de projets d'intervention exemplaires. Ceux-ci seront portés par des hébergements de types, de tailles et de provenance variés afin d'être représentatifs des divers contextes. À titre de gestionnaire, RECYC-QUÉBEC assurera la coordination et la réalisation du projet, en collaboration avec le ministère du Tourisme.

« Dans le Plan d'action pour un tourisme responsable et durable 2020-2025, notre gouvernement s'est engagé à soutenir des initiatives porteuses, comme celle annoncée aujourd'hui, pour favoriser la transition du secteur touristique québécois vers des pratiques plus écoresponsables. Notre objectif fondamental : que le Québec devienne un chef de file en matière d'économie circulaire. C'est donc extrêmement important de mettre en place des pratiques qui contribueront à préserver des ressources et à changer des comportements, par exemple sur les plans de la production et de la consommation. Pour y arriver, on a besoin que tous mettent la main à la pâte. L'initiative d'aujourd'hui vise justement à ce qu'on travaille de concert pour accélérer notre virage vers un tourisme plus durable. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le Québec fait beaucoup d'efforts pour réduire son empreinte écologique. Pour réussir, nous avons besoin de la participation active de l'ensemble des partenaires de l'économie. Je tiens donc à souligner l'engagement du secteur touristique, qui mène diverses actions afin de contrer et de minimiser les impacts environnementaux au sein de l'industrie. Mettre en valeur et guider les entreprises qui veulent améliorer leurs pratiques à travers l'économie circulaire est une formule gagnante. Je remercie RECYC-QUÉBEC de faire preuve de leadership dans l'accompagnement des initiatives visant à diminuer de façon accrue les déchets et de continuer à déployer des efforts pour tendre vers une économie durable. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Choisir l'économie circulaire, c'est faire preuve d'audace et d'innovation pour repenser nos modèles de production et de consommation. RECYC-QUÉBEC est fière de s'associer au ministère du Tourisme pour soutenir la création de ces vitrines d'économie circulaire, afin de faire rayonner - ici comme ailleurs - le leadership de nos hôteliers en matière de développement durable. Grâce à ces initiatives, qui sauront en inspirer d'autres, nous enclenchons un mouvement visant à préserver nos ressources et à faire du Québec une société sans gaspillage. »

Sonia Gagné, présidente-directrice générale de RECYC-QUÉBEC

« Les hôteliers ont pleinement conscience de l'importance d'adopter de bonnes pratiques environnementales. L'enjeu pour eux est de savoir par où commencer, d'obtenir un suivi personnalisé et d'aller plus loin dans leurs démarches. Notre association est très fière de collaborer à ce projet, qui permettra d'offrir un accompagnement individualisé aux cinq hôteliers de cette première cohorte. À terme, ils raconteront leurs expériences, ce qui constituera, j'en suis convaincue, le meilleur moyen d'aider concrètement d'autres hôteliers à changer leurs propres pratiques. En tant qu'association touristique du secteur de l'hôtellerie, nous trouvons qu'il est fondamental de mobiliser et d'accompagner les établissements d'hébergement du Québec afin qu'ils puissent améliorer leurs pratiques environnementales. »

Véronyque Tremblay, présidente-directrice générale de l'Association hôtellerie du Québec

