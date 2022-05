PLAN D'ACTION POUR L'HÉBERGEMENT DE LONGUE DURÉE - Des orientations clés pour assurer le bien-être et l'équité des personnes hébergées

MONTRÉAL, le 5 mai 2022 /CNW Telbec/ - L'Association des établissements de longue durée privés du Québec (AELDPQ) salue le Plan d'action pour l'hébergement de longue durée 2021-2026 Pour le mieux-être des personnes hébergées déposé aujourd'hui par la ministre Responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais.

Ce plan ambitieux prévoit des mesures concrètes qui visent à assurer le bien-être des personnes hébergées et de leurs proches en rendant les milieux de vie et de soins attrayants, bienveillants, sécuritaires et évolutifs.

Depuis plus de deux ans, les établissements de longue durée privés sont aux premières loges de la crise et soutiennent le réseau de la santé et les patients. L'AELDPQ milite depuis plus de deux ans en faveur d'une offre de soins équitables et de qualité pour tous les aînés du Québec, peu importe où ils résident. Avec ce plan, l'Association est heureuse de voir que les milieux de vie et de soins figurent concrètement au tableau des priorités gouvernementales.

« Nous avons bon espoir que ce plan soutiendra les CHSLD privés non conventionnés (PNC) par un financement adéquat permettant d'assurer une qualité et une continuité de soins sécuritaires aux personnes hébergées. Toutes les personnes aînées méritent des soins équitables et de qualité, peu importe où ils résident. Ainsi, nous sommes très heureux de constater que ce plan s'adresse aux clientèles de tous les milieux de vie, qu'ils s'agissent de CHSLD publics ou privés, de Ressources intermédiaires (RI), de ressources de type familial (RTF) ou des Maisons des aînés ou alternatives. », affirme Paul Arbec, président de l'Association des établissements de longue durée privés du Québec.

Harmonisation des CHSLD

L'AELDPQ est satisfaite que le gouvernement s'engage à conventionner les CHSLD privés non conventionnés d'ici 2024 afin « d'assurer aux usagers la même qualité de soins et de services », ainsi que l'équité du financement et des conditions de travail équivalentes dans les différentes ressources. L'équité dans l'offre de soins et de services de longue durée est nécessaire, il en va de la santé de toutes les personnes aînées.

À cet égard, l'Association salue le fait que la ministre Blais a réitéré, lors de l'étude des crédits budgétaires, sa volonté de déployer des ressources financières pour permettre à tous les CHSLD d'offrir des ratios équivalents et des services équitables à tous les aînés.

Entre temps, l'AELDPQ rappelle l'importance de soutenir les CHSLD en voie de conventionnement par des mesures transitoires et de les reconnaître en tant que véritables partenaires du réseau. Le budget du Québec déposé en mars dernier prévoyait près de 1,5 milliard pour l'ouverture des maisons des aînés spécifiquement. Nous espérons que l'ensemble des CHSLD pourront aussi bénéficier d'un financement permettant l'atteinte des objectifs prévus dans ce plan d'action.

« Notre association et ses membres attendent impatiemment les détails du conventionnement et rappellent l'urgence d'agir afin que les CHSLD PNC puissent continuer de répondre adéquatement aux besoins des résidents et aux défis liés à la rareté de la main-d'œuvre et au recours à la main-d'œuvre indépendante. L'AEDLPQ offre tout son soutien et sa collaboration au gouvernement du Québec afin de favoriser le déploiement de ce plan d'action et des initiatives qui en découlent », conclut M. Arbec.

À propos de l'AELDPQ

L'Association des établissements de longue durée privés du Québec (AELDPQ) représente les propriétaires et gestionnaires de la majorité des 40 CHSLD privés non conventionnés (PNC) qui sont répartis dans sept régions administratives du Québec. Il est à noter que tous les CHSLD PNC détiennent un permis délivré par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et sont assujettis à la Loi sur les services de santé et services sociaux.

La mission de l'AELDPQ est d'accompagner et de représenter les CHSLD PNC afin qu'ils bénéficient des ressources nécessaires pour offrir une qualité et une continuité de soins et de services sécuritaires à leurs résidents. L'AELDPQ milite également en faveur d'une véritable reconnaissance de la contribution des CHSLD PNC au développement actuel et futur du continuum d'hébergement, en partenariat avec les CI(U)SSS.

