Plan d'action nordique 2020-2023 - Un plan ambitieux pour les régions au nord du 49e parallèle

MONTRÉAL, le 7 déc. 2020 /CNW/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) salue aujourd'hui le Plan d'action nordique 2020-2023 déposé par le gouvernement du Québec, comprenant 49 mesures ainsi que des investissements de 1,4 milliard de dollars pour l'accès au territoire, le développement économique, l'attraction et l'environnement. Ce plan touche le développement de 63 municipalités, villages et communautés sur une superficie de 1,2 million de kilomètres carrés.

« Ce territoire, qui représente 72 % de la superficie du Québec, a des défis majeurs à relever, notamment en matière de transport et de désenclavement, de télécommunication et d'habitation. Le plan d'action est ambitieux et collé à nos réalités et à nos besoins parce que nous avons été mis à contribution lors de sa conception. En misant sur des mesures pour habiter le Nord, on devrait tendre vers une diminution du phénomène « fly in/ fly out », lequel ne permet pas à la région de se développer à son plein potentiel. Le fait d'impliquer les gens qui habitent le territoire dans le développement du Nord est garant d'une meilleure collaboration avec le reste du Québec et les retombées n'en seront que plus durables pour l'ensemble des partenaires », a soutenu le président du caucus régional de la Côte-Nord de l'UMQ et maire de Sept-Îles, monsieur Réjean Porlier.

« Ce plan arrive à un moment important, surtout dans un contexte de crise mondiale. Il regroupe plusieurs initiatives structurantes pour le Nord-du-Québec, dont celles visant à répertorier les stocks et les flux de matières résiduelles afin de favoriser l'économie circulaire. De plus, nous accueillons très positivement les mesures pour le développement social et culturel des Premières Nations et des Inuits. Celles-ci viennent démontrer toute l'importance de notre diversité régionale et de son apport au développement et à la vitalité de nos collectivités », a conclu le président du caucus régional du Nord-du-Québec de l'UMQ et maire de Lebel-sur-Quévillon, monsieur Alain Poirier.

L'UMQ salue notamment les mesures suivantes :

Poursuivre les travaux afin de prolonger la route 138;

Poursuivre le développement des infrastructures de la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire;

Optimiser le transport de marchandises;

Soutenir des projets-pilotes visant à contrer les effets négatifs du navettage sur les femmes et les familles;

Soutenir la formation de la main-d'œuvre en milieu nordique;

Développer une stratégie de marketing territorial;

Finaliser le déploiement de la fibre optique sur le territoire d'Eeyou Istchee Baie-James;

Rehausser le réseau de télécommunication sur la Basse-Côte-Nord;

Bonifier le Programme de développement de serres communautaires afin de favoriser la sécurité alimentaire.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

