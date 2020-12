Plan d'action nordique 2020-2023 - Un Nord fort grâce à un secteur minier fort

QUÉBEC, le 7 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Pour l'Association minière du Québec (AMQ), le développement du Nord passe par un secteur minier fort et compétitif. Le gouvernement du Québec devra en tenir compte dans le déploiement de son Plan d'action nordique.

L'AMQ adhère à la vision du gouvernement d'habiter davantage le Nord, en le dotant notamment de solides infrastructures de transport et de communications. C'est essentiel aussi pour que l'industrie minière continue de contribuer à la vitalité socio-économique de la région par des emplois de qualité, des conditions de travail parmi les meilleures au Québec et des partenariats constructifs avec les communautés locales.

Les besoins de main-d'œuvre dans le secteur minier nécessitent le recours au navettage aéroporté (fly in / fly out). La préoccupation envers l'embauche locale étant fortement ancrée chez les sociétés minières, si le Plan d'action nordique permet d'attirer et de former encore plus de travailleurs qualifiés dans le Nord, il ne fait aucun doute que l'industrie minière se tournera vers eux.

Citations

« Ce sont près de 7 500 emplois directs qu'offrent actuellement les mines sur le territoire du Nord québécois à un salaire annuel moyen de 104 000 dollars. Avec les prix du fer et de l'or qui se maintiennent à un niveau élevé, des projets d'agrandissements prometteurs et un engouement pour les minéraux critiques et stratégiques (MCS), le territoire du Plan Nord continuera de prospérer grâce à l'industrie minière. »

« L'Association voit d'un bon œil les actions pour doter le Nord d'infrastructures fiables et modernes. L'objectif de brancher le Nord accélérera le déploiement de l'automatisation dans nos mines. C'est une bonne nouvelle, puisque cela améliorera leur compétitivité. Même chose pour les infrastructures de transport, essentielles à la bonne marche des opérations. Le gouvernement se fixe les bonnes cibles et nous l'accompagnerons pour faire de ce plan un succès. »

- Josée Méthot, présidente-directrice générale de l'AMQ

À propos de l'Association minière du Québec

Fondée en 1936, l'Association minière du Québec (AMQ) agit à titre de porte-parole proactif des entreprises minières en production, en exploration et en transformation, des entrepreneurs miniers, des entreprises minières en développement, de même que des fournisseurs, d'institutions, d'organismes sans but lucratif et de divers partenaires du secteur minier. Fière des 48 006 emplois et des dépenses totales de 9,9 milliards de dollars que l'industrie minière a générés au Québec en 2018 (données les plus récentes disponibles), l'AMQ a pour mission de promouvoir, soutenir et développer une industrie minérale québécoise responsable, engagée et innovante.

SOURCE Association minière du Québec inc.

Renseignements: Source, Mathieu St-Amant, Directeur, Communications stratégiques et affaires publiques, Association minière du Québec, Tél. : 418 657-2016, poste 110, Courriel : [email protected]; Renseignements médias, Anne-Marie Painchaud, Conseillère, Communications et marketing, Association minière du Québec, Tél. : 418 953-9145 (cellulaire), Courriel : [email protected]

Liens connexes

http://www.amq-inc.com