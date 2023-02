Plan d'action nordique 2020-2023 - Plus de 1 M$ pour une formation en mécanique d'engins de chantier hybrides et électriques dans le Nord-du-Québec

CHIBOUGAMAU, QC, le 22 févr. 2023 /CNW/ - La Société du Plan Nord et le Centre de formation professionnelle (CFP) de la Baie-James investiront conjointement plus de 1,1 million de dollars pour développer une expertise et élaborer une formation novatrice en mécanique d'engins de chantier hybrides et électriques. La première phase de ce projet est évaluée à plus de 1,6 million de dollars.

La ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la Société du Plan Nord, Maïté Blanchette Vézina, ainsi que la directrice de services et de centre Service aux entreprises et aux individus de la Baie-James, Sonia Caron, en font l'annonce aujourd'hui. La Société du Plan Nord accorde une aide financière de 534 600 $, au CFP de la Baie-James, qui déboursera, de son côté, 600 000 $ pour réaliser ce projet.

Ce projet unique permettra de former les enseignants au sujet des règles et procédures pour assurer l'entretien et la réparation sécuritaire de composantes électriques et non électriques sur des engins à motorisation thermique, hybride et électrique. En s'appropriant cette nouvelle technologie, les enseignants pourront à leur tour former les mécaniciens ainsi que les intervenants en situation d'urgence comme les pompiers, policiers et ambulanciers.

Une nouvelle formation québécoise pourrait ainsi voir le jour au CFP de la Baie-James d'ici 2024. L'attestation d'études professionnelles « Mécanique d'engins de chantier hybrides et électriques » sera offerte tant aux nouveaux mécaniciens qu'en formation continue pour les travailleurs.

L'aide financière de la Société permettra également au CFP de la Baie-James d'acquérir des équipements et des outils spécialisés nécessaires aux formations en zone de haute tension.

Citations :

« Notre gouvernement est fier de soutenir financièrement le CFP de la Baie-James, qui agit concrètement pour la vitalité de son milieu et la protection de l'environnement. La formation de main-d'œuvre qualifiée est primordiale pour les différents secteurs d'activités touchés par la transition énergétique, notamment les industries minières et forestières. Ce projet, qui répond aux objectifs de notre Plan d'action nordique, s'inscrit assurément dans notre vision du développement durable du territoire québécois.»

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la Société du Plan Nord

« Le soutien financier de la Société du Plan Nord permet à la fois d'encourager la formation dans un secteur de pointe et de favoriser le développement durable du Nord du Québec. L'aide de 534 600 $, qui provient de l'enveloppe d'opportunité du Plan d'action nordique 2020-2023, permettra au CFP de la Baie-James d'avoir des retombées concrètes directement sur le terrain grâce à sa nouvelle offre pédagogique.»

Patrick Beauchesne, président-directeur général de la Société du Plan Nord

« Ce projet du CFP de la Baie-James favorisera le maintien d'emplois dans le Nord-du-Québec tout en contribuant au développement économique du milieu. Les entreprises concernées pourront bénéficier d'une réduction de leurs frais d'opération et d'entretien, tout en améliorant la qualité de vie des habitants et des utilisateurs, non seulement de la Baie-James, mais également de l'ensemble du Québec. »

Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie et de la région du Nord-du-Québec

« Le CFP de la Baie-James est un incontournable pour le développement d'Ungava. Je suis heureux que notre gouvernement soutienne l'établissement qui fait preuve d'une belle capacité d'adaptation et de dynamisme avec ce projet. Elle travaille fort pour satisfaire les besoins de main-d'œuvre des organisations et des entreprises de la région. »

Denis Lamothe, député d'Ungava

« Nous sommes convaincus que l'éducation doit être placée au cœur des enjeux de développement durable et sommes fiers de contribuer à l'offre de formation en ce sens dans le Nord-du-Québec. La transition énergétique est déjà bien entamée dans l'industrie des équipements lourds, particulière dans l'industrie minière. Disposer de ressources compétentes, d'équipements spécialisés et d'outils pédagogiques permettra au Centre de formation de la Baie-James de devenir le leader en formation de mécanique d'engins de chantier hybrides et électriques. »

Sonia Caron, directrice de services et de centre au Centre de formation professionnelle de la Baie-James

Faits saillants :

La Société du Plan Nord a pour mission de contribuer au développement intégré et cohérent du territoire nordique québécois, conformément aux orientations définies par le gouvernement. Elle le fait en concertation avec les représentants des régions et des nations autochtones concernées ainsi que du secteur privé.

Le Centre de formation professionnelle de la Baie-James agit sur le territoire de la Baie-James depuis 1998. Situé à Chibougamau , il dispose également de trois points de service: Lebel -sur-Quévill on, Matagami et Villebois , Val-Paradis , Beaucanton (VVB). De plus, il offre un ensemble varié de programmes d'études dans plusieurs secteurs, notamment les mines, la forêt, la construction et la santé.

Le Plan d'action nordique 2020-2023 (PAN 20-23) répond aux priorités énoncées par les acteurs du N ord québécois. Il vise à fournir les outils appropriés aux communautés concernées afin qu'elles habitent pleinement leur territoire. Le gouvernement du Québec s'est ainsi engagé à investir 778,6 millions de dollars, pour soutenir les entreprises et les organismes établis et actifs au nord du 49 e parallèle. Les 49 actions du PAN 20-23 ont été élaborées conjointement par 20 ministères et organismes du gouvernement du Québec.

La somme octroyée par la Société provient de l'enveloppe d'opportunité du Plan d'action nordique 2020-2023. Cette enveloppe permet de répondre à des enjeux et à des besoins des communautés du nord du 49e parallèle qui émergent pendant la période ciblée.

Liens connexes :

SOURCE Société du Plan Nord

Renseignements: Source : Flore Bouchon, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la Société du Plan Nord, Tél. : 514 264-1202 ; Information : Sonia Caron, Directrice de services et de centre, Service aux entreprises et aux individus de la Baie-James, Tél. : 418 748-7621 poste 3368, [email protected] ; Laurie Richard, Conseillère en communication, Société du Plan Nord, Tél. : 418 643-1874, poste 66455, [email protected]