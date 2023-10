Plan d'action jeunesse - La tournée de consultations jeunesse de passage à Trois-Rivières

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 27 oct. 2023 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, ainsi que l'adjoint parlementaire du ministre de la Culture et des Communications et adjoint parlementaire du ministre responsable de la Jeunesse, M. Samuel Poulin, invitent les jeunes de 12 à 35 ans et les acteurs du milieu de la jeunesse à participer à la consultation jeunesse, qui prend place à l'Hôtel des Gouverneurs le lundi 30 octobre. Les acteurs du milieu de la jeunesse sont attendus dès 13 h 30 et les jeunes, dès 18 h.

Ces consultations publiques ont pour objectif de recueillir les besoins, les ambitions et les préoccupations des jeunes, des acteurs du milieu de la jeunesse, des ministères et organismes publics ainsi que des chercheuses et chercheurs à travers le Québec pour établir les bases du prochain plan d'action jeunesse du gouvernement du Québec. La population, particulièrement les jeunes de 12 à 35 ans ainsi que les acteurs du milieu de la jeunesse, est invitée à s'exprimer lors de ces consultations qui se pencheront, entre autres, sur 7 axes d'intervention : emploi, entrepreneuriat, environnement, culture, éducation, santé et citoyenneté.

« Je suis heureux de contribuer à donner une voix aux générations futures avec les consultations jeunesse qui prennent place un peu partout à travers le Québec actuellement. Les témoignages recueillis seront d'une valeur inestimable. Ces consultations nous permettront de façonner un plan d'action qui reflète la réalité de la jeunesse québécoise. Je ressens également une grande fierté de constater l'importante mobilisation de nos partenaires autour des consultations publiques et d'écouter ce qu'ils ont à dire sur le sujet. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Voir nos jeunes et les acteurs du milieu de la jeunesse rassemblés autour de ces consultations me rend extrêmement fier. Il est admirable de constater à quel point la jeunesse québécoise est allumée, déterminée et porteuse de changements. La tournée de consultations publiques est un pas de plus vers un nouveau plan d'action jeunesse qui profitera non seulement à nos jeunes, mais aussi à toute la population québécoise. »

Samuel Poulin, adjoint parlementaire du ministre de la Culture et des Communications et adjoint parlementaire du ministre responsable de la Jeunesse

Les personnes désirant participer à la consultation publique pour la jeunesse peuvent le faire de 3 façons : s'inscrire et participer en personne à l'activité de consultation de Trois-Rivières le 30 octobre prochain; répondre au questionnaire en ligne;

Le plan d'action jeunesse comprend des initiatives soutenues par le gouvernement du Québec et qui visent à concrétiser les objectifs de la Politique québécoise de la jeunesse 2030, dans le but d'accompagner les jeunes tout au long de leur parcours vers l'autonomie.

Le prochain plan d'action jeunesse sera le 3e découlant de la Politique jeunesse lancée en 2016.

