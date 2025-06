Plan d'action jeunesse 2025-2030 - « Parce que les jeunes sont notre avenir » Plus de 510 M$ pour soutenir nos jeunes

QUÉBEC, le 10 juin 2025 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, accompagné du nouvel adjoint gouvernemental attitré aux dossiers Jeunesse, M. Yannick Gagnon, ont dévoilé, en compagnie de nombreux partenaires du milieu, le Plan d'action jeunesse 2025-2030.

Ce nouveau plan, qui s'inscrit dans la continuité de la Politique québécoise de la jeunesse 2030, prévoit une somme de 510 M$ pour les 5 prochaines années. Cela permettra d'offrir aux jeunes des milieux de vie stimulants, sains et sécuritaires, ainsi que de les accompagner dans leurs apprentissages, leurs initiatives et leurs projets.

Ainsi, c'est plus de 200 organismes travaillant auprès des jeunes qui pourront en bénéficier. Les actions du Plan permettront de joindre annuellement quelque 600 000 Québécoises et Québécois de 15 à 29 ans.

« Nous sommes la jeunesse québécoise et nous construisons, aujourd'hui et demain, le Québec auquel nous aspirons. » Cette phrase du Plan résume l'esprit qui anime les décisions du Secrétariat à la jeunesse.

Soutenir la mission des organismes jeunesse

Ce plan d'action répond à une demande exprimée depuis plusieurs années par le milieu de la jeunesse avec la création d'un volet de soutien à la mission pour les organismes jeunesse. Ce sont donc 35 organismes à portée nationale qui recevront un premier financement à la mission du Secrétariat à la jeunesse.

Une jeunesse engagée autour de 7 axes d'intervention

Élaboré à la suite d'un vaste exercice de consultations menées à l'automne 2023 et ayant rassemblé près de 3000 personnes, dont des jeunes, des représentantes et représentants du milieu, le Plan identifie les défis et les mesures concrètes à mettre en œuvre pour y répondre. Il regroupe ses actions autour de 7 axes d'intervention : santé, culture, éducation, citoyenneté, emploi, entrepreneuriat et environnement, tout en intégrant des mesures transversales destinées notamment aux Premières Nations et aux Inuit.

Des initiatives au bénéfice de notre jeunesse

Santé : Le Plan mise sur la prévention et la promotion de saines habitudes de vie. Les actions visent, entre autres, à soutenir le bien-être physique et mental des jeunes et à développer leur résilience face aux défis de la vie.

Culture : La participation culturelle est un puissant levier d'expression, de créativité et de développement personnel, qui renforce aussi le sentiment d'appartenance à la communauté.

Éducation : Le Plan favorise la réussite éducative, la persévérance scolaire et le développement des compétences qui accompagnent les jeunes tout au long de leur parcours. Il soutient leur engagement et leur donne les moyens de devenir des citoyennes et citoyens informés, responsables et ouverts sur le monde.

Ces engagements concrets témoignent de la volonté du gouvernement de créer les conditions pour que chaque jeune puisse grandir, apprendre et s'épanouir pleinement, quel que soit son milieu de vie.

Des chantiers à dynamiser pour les prochaines années

Afin de répondre de manière concrète et concertée aux défis identifiés pour les jeunes du Québec, nous mettons en place les chantiers suivants :

- Donner les moyens à la jeunesse de faire entendre sa voix;

- Rassembler, unir et mobiliser les forces vives du milieu jeunesse;

- L'intelligence artificielle, le numérique et la lutte à la désinformation. Les partenaires uniront leur expertise pour approfondir certains enjeux complexes, identifier des pistes d'action porteuses et proposer des solutions innovantes et ancrées dans les réalités vécues par les jeunes.

Citations

« Le dévoilement de ce plan d'action est l'aboutissement d'une consultation minutieuse du milieu. Ce sont tous les jeunes du Québec qui ont eu l'occasion de s'exprimer et de nous communiquer leurs besoins. Je veux aussi remercier l'ensemble des acteurs qui œuvrent auprès de la jeunesse. Vous faites une différence dans la vie de ces adultes en devenir. En les plaçant dans les priorités de notre gouvernement, nous leur donnons les moyens de s'épanouir pleinement, car le Québec de demain se construit aujourd'hui, avec les jeunes et grâce à elles et eux. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Je suis heureux d'accepter ce nouveau rôle à titre d'adjoint gouvernemental du ministre responsable de la Jeunesse. C'est une grande fierté pour moi de pouvoir contribuer à ce chantier porteur pour l'avenir du Québec. Dans le cadre de mon travail, j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs jeunes inspirantes et inspirants, et je suis convaincu que leur vision et leur engagement sont essentiels pour bâtir une société plus juste, plus verte et plus inclusive. Ce plan est une réponse concrète à leurs aspirations. Il envoie un message fort : les jeunes ont toute leur place dans les décisions qui façonnent notre avenir. »

Yannick Gagnon, adjoint gouvernemental du ministre responsable de la Jeunesse

Faits saillants

Adoptée en 2016, la Politique québécoise de la jeunesse 2030 est le cadre gouvernemental qui guide les actions en faveur des jeunes pour soutenir leur épanouissement, leur participation active à la société et leur contribution au Québec de demain.

Le gouvernement financera le Plan d'action jeunesse 2025-2030 avec près de 515 M$ sur 5 ans, dont 313 M$ versés par le Secrétariat à la jeunesse et près de 200 M$, par les ministères et organismes partenaires responsables d'une ou de plusieurs mesures du Plan.

Le Plan comporte près de 140 mesures, dont 47 sont nouvelles.

comporte près de 140 mesures, dont 47 sont nouvelles. Le Plan sera réalisé entre le 1er avril 2025 et le 31 mars 2030. Il s'agit de la 3e édition d'un premier plan lancé en 2016 et d'un 2e en 2021.

