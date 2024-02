Plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire 2022-2027 - Le gouvernement du Québec soutient la participation des Premières Nations aux décisions ayant trait au bassin versant de la rivière du Nord

QUÉBEC, le 1er févr. 2024 /CNW/ - Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire 2022-2027, le gouvernement du Québec accorde 30 675 $ à Abrinord, l'organisme de bassin versant de la rivière du Nord, dans la région des Laurentides. Cette somme est versée afin de soutenir une initiative visant à favoriser la participation et l'inclusion de toutes et de tous à la vie associative et démocratique des organismes communautaires.

La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Chantal Rouleau, en a fait l'annonce aujourd'hui, en collaboration avec Youri Chassin, député de Saint-Jérôme et adjoint parlementaire au ministre de la Santé, Christian Dubé.

Abrinord mettra en place des mesures qui permettront aux Premières Nations présentes sur le territoire du bassin versant de la rivière du Nord de participer efficacement au processus décisionnel de la gestion intégrée de l'eau et de faire connaître leurs préoccupations relatives à cette ressource.

Cette contribution s'inscrit dans le cadre d'une enveloppe globale de 2,9 M$ qui permet de soutenir 33 projets qui visent à favoriser la participation et l'inclusion à la vie associative et démocratique des organismes communautaires partout au Québec.

« Les organismes communautaires sont des lieux d'apprentissage et de socialisation créés par et pour les Québécoises et les Québécois. Il est essentiel de promouvoir la participation pleine et entière de nos concitoyennes et concitoyens à leur vie associative et démocratique. En soutenant des initiatives visant à favoriser la participation et l'inclusion de toutes et de tous, nous veillons à ce que chaque personne puisse contribuer, à sa façon, à renforcer notre tissu social. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire

« L'eau de nos lacs, de nos rivières, même de la nappe phréatique est utile à tous. Sa qualité dépend aussi des actions de tout un chacun. C'est donc en concertation que nous pourrons atteindre nos objectifs de protéger notre environnement, en particulier grâce aux savoirs ancestraux et à la perspective unique des Premières Nations des Laurentides. »

Youri Chassin, député de Saint-Jérôme

d'action gouvernemental en matière d'action communautaire 2022-2027, qui a été lancé le 14 mai 2022, prévoit des investissements de 1,1 milliard de dollars sur cinq ans pour mettre en œuvre d'importantes mesures portées par 23 ministères et organismes gouvernementaux dans le but de mieux soutenir les organismes communautaires. Les mesures et les initiatives contenues dans ce plan d'action visent quatre objectifs : améliorer la capacité d'agir des organismes communautaires; favoriser la mobilisation de tous les partenaires de l'action communautaire; assurer une plus grande cohérence des actions des partenaires du milieu communautaire; développer la connaissance de l'action communautaire et valoriser sa contribution au bien-être collectif.





Cette annonce découle d'un appel de projets lancé en avril 2023 dans le cadre de la mesure 2.1.1 : Soutenir des initiatives visant à favoriser la participation et l'inclusion de toutes et de tous à la vie associative et démocratique des organismes communautaires.

Pour plus d'information, consultez la section du site Québec.ca consacrée au Plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire 2022-2027.

