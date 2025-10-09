Plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire 2022-2027 - Le Café Graffiti reçoit un appui pour stimuler la créativité des jeunes

MONTRÉAL, le 9 oct. 2025 /CNW/ - La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et députée de Pointe-aux-Trembles, Mme Chantal Rouleau, annonce un financement récurrent de près de 200 000 $ au Café Graffiti, en reconnaissance de la vocation communautaire multisectorielle de l'organisme.

Ce soutien financier permettra au Café Graffiti de disposer de 98 955 $ pour 2025-2026 et de 100 120 $ pour 2026-2027 afin de poursuivre sa mission globale et d'assumer ses dépenses essentielles comme les salaires, le loyer et les taxes.

Grâce à ce nouveau programme de financement, l'organisme, qui œuvre auprès de jeunes marginalisés dans l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, sera ainsi en mesure de mener à bien sa mission, soit d'accompagner les jeunes dans une action créative.

Citations

« Le Café Graffiti se distingue par la diversité de sa mission. Grâce à cet appui, il pourra poursuivre ses nombreuses initiatives, permettant aux jeunes de s'épanouir et de mettre en valeur leur créativité et leur singularité. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et députée de Pointe-aux-Trembles

« Cet appui gouvernemental est une reconnaissance de l'importance de notre travail sur le terrain depuis 35 ans. Grâce à ce soutien, nous pourrons assurer une continuité dans l'intervention et les projets que les jeunes viennent créer au Café Graffiti. »

Raymond Viger, fondateur du Café Graffiti

Faits saillants

L'aide financière octroyée découle de la mesure 1.1.5 du Plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire 2022-2027, qui consiste à soutenir la mission globale des organismes à vocation multisectorielle et qui est dotée d'un budget de 8,5 M$ sur cinq ans.





Depuis le lancement du Plan d'action, un mécanisme de concertation interministérielle a reconnu 18 organismes à vocation multisectorielle.





Lancé le 14 mai 2022, le Plan d'action prévoit des investissements de 1,1 milliard de dollars sur cinq ans afin de mettre en œuvre d'importantes mesures portées par 23 ministères et organismes gouvernementaux dans le but de mieux soutenir les organismes communautaires.





Les mesures et les initiatives du Plan d'action visent l'atteinte de quatre objectifs :



améliorer la capacité d'agir des organismes communautaires; favoriser la mobilisation de tous les partenaires de l'action communautaire; assurer une plus grande cohérence des actions des partenaires du milieu communautaire; développer la connaissance de l'action communautaire et valoriser sa contribution au bien-être collectif.



SOURCE Cabinet de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Source : Jean-Philippe Labre, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Tél. : 514 618-5167; Renseignements : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796