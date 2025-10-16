Plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire 2022-2027 - Des Accorderies au cœur de la solidarité citoyenne

LONGUEUIL, QC, le 16 oct. 2025 /CNW/ - La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, accompagnée des députées de Marie-Victorin et de Laporte, Mmes Shirley Dorismond et Isabelle Poulet, annonce un soutien gouvernemental destiné à appuyer les Accorderies de Longueuil et de Rosemont dans la poursuite de leur mission communautaire.

Ce financement de près de 400 000 $ récurrent à la mission permettra aux Accorderies de Longueuil et de Rosemont d'assumer certains frais, comme les salaires et les loyers.

Les deux organismes, dont la mission est de lutter contre la pauvreté tout en favorisant la diversité et la coopération, pourront ainsi continuer de développer leur réseau de services entre individus, en valorisant la richesse humaine, l'entraide et la confiance.

Rappelons que les Accorderies permettent, entre autres, à des citoyens d'accéder à des services de proximité, qu'il s'agisse d'aide pour de petites réparations, de soutien scolaire ou de partage de compétences, tout en renforçant les liens dans leur communauté.

« Grâce à ce financement récurrent, les Accorderies de Longueuil et de Rosemont pourront poursuivre leur mission et renforcer les liens de confiance, de solidarité et d'entraide au sein de nos communautés. Avec leur approche unique basée sur l'échange de services, elles créent des espaces où la richesse humaine est valorisée et où chacun et chacune peuvent contribuer au bien-être collectif, tout en favorisant la coopération entre leurs membres. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« J'appuie avec fierté cette aide financière qui soutient les Accorderies de Longueuil et de Rosemont dans leur mission. Cette annonce est également une excellente nouvelle pour la communauté de la région de la Montérégie, qui pourra continuer de compter sur les services, les ressources et l'accompagnement offerts par l'équipe de l'Accorderie de Longueuil. Continuons d'encourager les gestes humains qui contribuent au bien-être collectif! »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux et ministre responsable de la région de la Montérégie

« Ce soutien récurrent permettra aux Accorderies de Longueuil et de Rosemont de continuer à tisser des liens significatifs dans nos quartiers, en valorisant l'échange de services comme outil de transformation sociale. En investissant dans ces initiatives humaines et solidaires, nous contribuons à bâtir des communautés plus résilientes, où chaque personne trouve sa place et peut faire une réelle différence. »

Isabelle Poulet, adjointe gouvernementale de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et députée de Laporte

« Je me réjouis grandement de ce soutien financier, qui aura des retombées concrètes pour les citoyennes et citoyens de Marie-Victorin. Cet appui permettra de renforcer les actions visant à améliorer la qualité de vie des personnes vulnérables de notre région. L'Accorderie de Longueuil joue un rôle essentiel dans la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Je salue ses initiatives novatrices, qui encouragent la solidarité, l'entraide et le développement d'une communauté plus inclusive et plus forte. »

Shirley Dorismond, députée de Marie-Victorin, adjointe parlementaire du ministre responsable des Services sociaux - porte d'entrée des CLSC et présidente de la Montérégie

« Cette annonce marque une autre étape majeure dans le développement de notre réseau et la reconnaissance du modèle Accorderie, une innovation québécoise qui rayonne aujourd'hui à l'international. Le financement accordé permettra aux Accorderies de Longueuil et de Rosemont d'accroître l'impact de leurs actions dans un contexte économique et social difficile, où la solidarité envers les personnes vulnérables devient encore plus importante. »

Nadia Mohammed-Azizi, directrice générale du Réseau Accorderie

L'aide financière octroyée découle de la mesure 1.1.5 du Plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire 2022-2027, qui consiste à soutenir la mission globale des organismes à vocation multisectorielle et qui est dotée d'un budget de 8,5 millions de dollars sur cinq ans.

Depuis le lancement du plan d'action, un mécanisme de concertation interministérielle a reconnu 18 organismes à vocation multisectorielle.

Lancé le 14 mai 2022, le plan d'action prévoit des investissements de 1,1 milliard de dollars sur cinq ans afin de mettre en œuvre d'importantes mesures portées par 23 ministères et organismes gouvernementaux dans le but de mieux soutenir les organismes communautaires.

Les mesures et les initiatives du plan d'action visent l'atteinte de quatre objectifs : améliorer la capacité d'agir des organismes communautaires; favoriser la mobilisation de tous les partenaires de l'action communautaire; assurer une plus grande cohérence des actions des partenaires du milieu communautaire; développer la connaissance de l'action communautaire et valoriser sa contribution au bien-être collectif.



