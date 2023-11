Plan d'action en sécurité routière 2023-2028 - Un tout premier plan d'action pour renforcer et développer la collaboration entre le Ministère et le milieu municipal

QUÉBEC , le 28 nov. 2023 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, dépose son premier plan d'action ministériel en affaires municipales.

Issu de la mesure 16 du Plan d'action en sécurité routière 2023-2028 dévoilé le 22 août dernier, le Plan d'action ministériel en affaires municipales 2023-2027 propose 20 mesures concrètes visant à accroître la satisfaction, à renforcer les liens, à simplifier les échanges et à harmoniser les pratiques entre le Ministère et les municipalités.

Le plan comprend plusieurs mesures clés pour renforcer la collaboration, notamment par la création d'un bureau consacré aux affaires municipales, la mise en place d'un réseau d'agents de liaison à travers le Québec, ainsi qu'une mobilisation accrue des ressources spécialisées du Ministère. Ces actions visent à accélérer le traitement des demandes des municipalités et à assurer une meilleure coordination des travaux conjoints. Elles auront un effet significatif et positif sur le développement, l'amélioration et la gestion étendue du réseau routier, ainsi que sur la sécurité de tous les usagers de la route, répondant ainsi aux attentes des citoyens.

Dans un souci d'inclusivité et de pertinence, des consultations approfondies ont été menées au cours des dernières semaines auprès des partenaires municipaux. Ces consultations ont été cruciales pour façonner ce plan en vue de répondre précisément aux besoins variés et spécifiques des municipalités.

Citations

« La sécurité routière, c'est l'affaire de tous. C'est pourquoi notre gouvernement souhaite solidifier ses liens avec les municipalités. Elles sont des partenaires essentiels dans le développement d'infrastructures de transport sécuritaires pour les usagers, qu'ils soient à pied, à vélo ou en voiture. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Un partenariat efficient avec les municipalités est essentiel afin d'agir sur nos priorités communes. Je suis heureuse de constater que la collaboration entre notre gouvernement et le monde municipal continue de se renforcer grâce à ce Plan d'action ministériel en affaires municipales. Il s'agit d'un outil qui permettra entre autres de traiter les demandes plus rapidement, au bénéfice de la sécurité des citoyens. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Il s'agit d'un plan d'action significatif demandé par le monde municipal. L'Union des municipalités du Québec continuera d'être un partenaire clé afin de mettre en œuvre ce plan d'action pour assurer une collaboration optimale entre le Ministère et les municipalités, au bénéfice de tous les usagers de la route. »

Martin Damphousse, maire de Varennes et président de l'UMQ.

« Le Plan d'action ministériel en affaires municipales marque une avancée prometteuse dans le renforcement des liens entre le gouvernement et les municipalités. En proposant des mesures concrètes pour accroître la satisfaction, simplifier les échanges et harmoniser les pratiques, ce plan démontre une vision stratégique qui favorisera le développement, l'amélioration et la gestion du vaste réseau routier québécois. Nous saluons cette initiative qui témoigne de la volonté du gouvernement de travailler de concert avec les municipalités pour assurer la sécurité des citoyens. »

Jacques Demers, président de la Fédération québécoise des municipalités, maire de Sainte-Catherine-de-Hatley et préfet de la MRC de Memphrémagog.

Faits saillants

Le Plan d'action ministériel en affaires municipales 2023-2027 (PAMAM) se décline en 20 mesures de mise en œuvre réparties sous 3 thèmes : Un partenariat dynamique : Cette initiative vise à renforcer l'échange dynamique entre le MTMD et ses partenaires municipaux, favorisant une collaboration plus étroite. Des services adaptés et accessibles : Le PAMAM vise à simplifier l'accès aux services du MTMD, facilitant ainsi la réalisation des interventions. Des communications efficaces : Grâce à la disponibilité accrue de l'information et à la mise en place de canaux de communication efficaces, l'interaction avec le milieu municipal sera continue.

d'action ministériel en affaires municipales 2023-2027 (PAMAM) se décline en 20 mesures de mise en œuvre réparties sous 3 thèmes : Le PAMAM couvre la période 2023- 2027 et sera révisé annuellement pour s'assurer de bien considérer les préoccupations des partenaires municipaux.

Liens connexes

