PLAN D'ACTION EN SANTÉ : Le gouvernement doit agir de façon prioritaire sur les soins et les services de longue durée

MONTRÉAL, le 29 mars 2022 /CNW Telbec/ - L'Association des établissements de longue durée privés du Québec (AELDPQ) accueille favorablement le Plan pour mettre en œuvre les changements nécessaires en santé déposé aujourd'hui par le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé. L'Association salue également le fait que plusieurs mesures visent à améliorer les soins et les services offerts aux personnes aînées et vulnérables.

« Par le dépôt de ce plan, le ministre démontre sa ferme volonté de prioriser le bien-être des personnes aînées qui ont fortement souffert durant la pandémie. Il est louable de mettre en place des mesures visant à améliorer la qualité des milieux de vie et des repas, mais le gouvernement doit garder le cap sur l'importance d'assurer une qualité et une continuité de soins sécuritaires à toutes les personnes hébergées dans des établissements de longue durée », affirme M. Paul Arbec, président de l'Association des établissements de longue durée privés du Québec.

Favoriser l'équité dans l'offre de soins et de services de longue durée

Pour l'AELDPQ, l'équité et la qualité des soins et des services passent inévitablement par le conventionnement des établissements. En offrant des conditions équitables à leurs employés, les CHSLD privés non conventionnés (PNC) pourront, par le fait même, bénéficier d'une plus grande stabilité du personnel, une sécurité rehaussée et de meilleurs ratios. À cet égard, l'association implore le gouvernement d'accélérer la cadence de la démarche d'harmonisation et de conventionnement en plus d'inclure tous les CHSLD PNC dans les mesures qui visent la formation, la rétention et le recrutement de la main-d'œuvre dans le réseau.

« Les CHSLD PNC ont toujours été au rendez-vous pour répondre à la demande croissante de soins et de services de longue durée. La demande continuera d'augmenter devant le vieillissement rapide de la population. Certes, le déploiement des Maisons des aînés permettra d'atténuer les listes d'attente, mais des besoins doivent être comblés à très court terme. Le gouvernement doit ainsi prévoir, de façon urgente, un financement récurrent et adéquat pour tous les CHSLD qui hébergent une clientèle vulnérable dont les besoins ne cessent d'augmenter », poursuit M. Arbec.

Par ailleurs, l'AELDPQ est favorable au fait d'instaurer un pouvoir d'enquête accru à l'égard des résidences privées pour aînés (RPA), des CHSLD privés et des ressources intermédiaires (RI). Elle estime toutefois que ce pouvoir d'enquête devrait être élargi à l'ensemble des milieux d'hébergement, tant publics que privés, pour assurer la qualité des soins et le bien-être de toutes les personnes hébergées.

Mieux encadrer les agences privées de placement

L'AELDPQ est heureuse de constater que le ministre souhaite mieux encadrer le recours aux agences privées de placement dans les établissements du réseau de la santé. Les CHSLD PNC n'échappent pas au recours à ces agences étant le manque criant de ressources humaines. Certains établissements ont enregistré une hausse des coûts de plus de 700 %. Sans encadrement ni financement adéquat, ces derniers se trouvent dans une situation de grande précarité financière. Dans ce contexte, l'AELDPQ demande au gouvernement de prévoir des mesures liées à l'encadrement de la main-d'œuvre indépendante au sein de l'ensemble des CHSLD, qu'ils soient publics ou privés.

Utiliser les données pour mieux répondre aux besoins des résidents

La protectrice du citoyen l'a démontré : le manque de données en temps réel a faussé le portrait de la pandémie, contribuant ainsi à détourner le regard des CHSLD. Le manque de données quant à la pénurie des ressources humaines a eu pour conséquence de ne pas engendrer un déploiement optimal des effectifs en renfort, au détriment des patients.

À l'avenir, des données probantes et vérifiables devront guider la gestion des ressources humaines, matérielles et financières afin d'améliorer la qualité de vie des aînés hébergés dans les différents milieux d'hébergement tout en favorisant une collaboration accrue entre tous les intervenants œuvrant dans le secteur des soins de longue durée

À propos de l'AELDPQ

L'Association des établissements de longue durée privés du Québec (AELDPQ) représente les propriétaires et gestionnaires de la majorité des 40 CHSLD privés non conventionnés (PNC) du Québec. Il est à noter que tous les CHSLD PNC détiennent un permis délivré par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et sont assujettis à la Loi sur les services de santé et services sociaux. Ils doivent aussi détenir le sceau d'Agrément.

La mission de l'AELDPQ est d'accompagner et de représenter les CHSLD PNC afin qu'ils bénéficient des ressources nécessaires pour offrir une qualité et une continuité de soins et de services sécuritaires à leurs résidents.

