L'entreprise définit son orientation et sa politique de gestion consistant à « dépasser les limites » durant une conférence de presse à Las Vegas

LAS VEGAS, le 12 janv. 2024 /CNW/ - Le chef de la direction de LG Electronics (LG), William Cho, et les principaux dirigeants de l'entreprise ont présenté les stratégies mises en œuvre par LG pour atteindre son objectif « Vision pour l'avenir 2030 » lors d'une conférence de presse organisée le 10 janvier dernier pour les médias coréens à Las Vegas, dans le Nevada, aux États-Unis.

Le chef de la direction a ouvert la séance en soulignant que LG avait cerné trois grands points d'inflexion - l'électrification, la servitisation et la numérisation - qui finiront par transformer l'entreprise et l'expérience client. L'entreprise vise à relever des défis comme les incertitudes persistantes du marché et de la chaîne d'approvisionnement, et à accélérer la croissance en construisant une organisation performante, axée sur les résultats et dotée d'un esprit de conquête.

« Si 2023 a été l'année au cours de laquelle nous avons établi l'orientation des nouveaux changements, nous ferons de 2024 l'année au cours de laquelle nous les accélérerons véritablement », a déclaré M. Cho. « Vision pour l'avenir 2030 est la promesse que nous faisons au marché et à nos clients, et nous nous efforcerons, en tant qu'entreprise, de tenir cette promesse. »

Annoncé par le chef de la direction l'année dernière, « Vision pour l'avenir 2030 » est l'objectif à long terme de LG consistant à se transformer en une « entreprise de solutions de vie intelligente », en mesure de connecter et d'élargir l'expérience client dans différents espaces, y compris la maison, le travail, la mobilité et le virtuel.

Renforcer la compétitivité future grâce aux investissements

William Cho, chef de la direction, a fait de « Dépasser les limites » la phrase clé et la philosophie sous-jacente de la politique de gestion de l'entreprise de 2024. Ayant déjà établi trois domaines prioritaires pour sa croissance future - un modèle commercial non lié aux matériels, l'expansion interentreprises et la conception de nouvelles activités - LG s'efforcera maintenant d'affiner encore plus son portefeuille.

Pour commencer, l'entreprise maximisera le potentiel de ses futurs moteurs de croissance en augmentant les investissements en fonction des priorités stratégiques de l'entreprise. Cette année, l'entreprise devrait plus que doubler son niveau d'investissement, en consacrant 8 milliards de dollars américains* à la R et D ainsi qu'à d'autres domaines essentiels pour renforcer sa compétitivité.

Les principales activités à forte croissance et à rentabilité élevée bénéficieront également d'investissements plus importants en 2024. Il s'agit notamment d'activités interentreprises, comme les composantes automobiles, le chauffage, la ventilation et la climatisation (CVC), les appareils intégrés et l'affichage dynamique numérique, ainsi que les activités liées à la plateforme webOS. LG continuera d'investir dans de nouvelles activités, comme les appareils de recharge de véhicules électriques et la robotique, et a déjà annoncé son intention d'investir plus de 40 milliards de dollars américains* d'ici 2030 pour transformer son portefeuille en vue d'une croissance commerciale qualitative.

De plus, à partir de cette année, LG recherchera activement des occasions de croissance externe, comme des fusions, des acquisitions et des partenariats, et adoptera des stratégies conçues pour relancer ses moteurs de croissance internes. L'accent sera également mis sur les domaines technologiques novateurs qui apportent une valeur ajoutée aux clients, comme l'IA et la réalité mixte (RM).

Le chef de la direction a déterminé la nouvelle entreprise de vente et de marketing à l'étranger comme un atout précieux qui aidera LG à dépasser ses limites. Jouant déjà un rôle important dans le succès mondial de LG, la nouvelle organisation représentait environ deux tiers des ventes totales de l'entreprise. La société de vente et de marketing à l'étranger met en œuvre des stratégies spécialisées qui tiennent compte des caractéristiques uniques de chaque région et de chaque marché. Ses efforts ont permis de maximiser les performances de l'entreprise dans le monde entier et ont joué un rôle important dans le renforcement des capacités et de la croissance des filiales internationales de LG.

Atteindre les objectifs du « triple 7 » en matière de croissance, de bénéfices et de valeur

Avec ses trois principaux moteurs de croissance que sont les activités de services basées sur des plateformes, les activités interentreprises et les nouvelles activités, l'entreprise vise à atteindre son objectif de « triple 7 » : un taux de croissance moyen et un bénéfice d'exploitation de 7 % ou plus, ainsi qu'une valeur d'entreprise se traduisant par un ratio BAIIA de 7.

L'année dernière, malgré une baisse de la demande sur le marché, l'entreprise a enregistré des résultats impressionnants grâce à la croissance de ses activités interentreprises. Au cours des cinq dernières années, le taux de croissance annuel composé des activités interentreprises de LG a largement dépassé les deux chiffres, le taux de croissance annuel moyen des ventes globales atteignant environ 8 %.

L'unité des composants de véhicules de LG s'est également imposée comme une activité importante pour LG, réalisant des ventes annuelles d'une valeur de 8 milliards de dollars américains* au cours de sa dixième année d'existence. La transition mondiale vers les véhicules électriques devrait accroître la demande de pièces de grande valeur pour les véhicules électriques, l'un des principaux domaines d'expertise de l'unité des composants de véhicules.

S'appuyant sur les trois piliers que sont l'infodivertissement automobile, les groupes de motopropulseurs électriques et les lampes pour véhicules, l'unité des composants de véhicules devrait connaître une croissance rapide et continue. À partir de 2024, elle se concentrera principalement sur la sécurisation des capacités des véhicules définies par logiciel, sur l'élargissement de sa base de clients pour les pièces de véhicules électriques et sur le renforcement de son leadership dans le domaine des lampes intelligentes. Pour répondre au nombre croissant de nouvelles commandes, l'entreprise investira dans l'augmentation de sa capacité de production en Amérique centrale, en Amérique du Sud et en Europe.

Les activités de CVC, autre élément important du portefeuille interentreprises de LG, connaissent une croissance rapide dans les marchés émergents de l'Asie et de l'Amérique centrale et du Sud, tandis que dans les marchés avancés, notamment l'Europe et l'Amérique du Nord, où la demande de produits à haut rendement et respectueux de l'environnement est forte, elle continue à découvrir de nouvelles occasions.

Les activités de CVC de LG visent à tirer parti de la compétitivité de ses composantes technologiquement avancées, comme les moteurs et les compresseurs, pour élargir sa gamme de produits. Après avoir créé un consortium pour la recherche avancée sur les thermopompes en Alaska, aux États-Unis, en novembre dernier, LG prévoit de construire une base de R et D en Europe cette année. L'entreprise a également l'intention d'élargir ses activités en introduisant des produits de climatisation différenciés, comme le système de ventilation extérieur dédié.

Reconnaissant que le secteur interentreprises est moins directement touché par l'économie que le segment entreprise-consommateur, LG soutient activement ses activités interentreprises afin de maintenir la stabilité des ventes et des bénéfices. L'entreprise a annoncé des plans d'expansion de ses activités interentreprises et cherche à augmenter le volume des ventes à plus de 32 milliards de dollars américains* (le double du niveau actuel) d'ici 2030 en lançant une variété de nouvelles solutions à valeur ajoutée.

LG accélérera également l'évolution de son modèle commercial global en s'engageant dans des domaines autres que le matériel, comme le contenu, les services et les abonnements, afin de compléter ses unités d'appareils électroménagers et de téléviseurs axées sur les produits. En s'appuyant sur les centaines de millions de produits de LG déjà utilisés dans le monde comme plateformes, l'entreprise espère générer des ventes et des bénéfices continus.

Dans le cadre de ce changement d'orientation, l'unité d'appareils de divertissement pour la maison a pour objectif de devenir une société de plateforme de médias et de divertissement et d'accélérer la croissance de ses activités de la plateforme webOS. L'unité d'appareils de divertissement pour la maison renforce rapidement les bases de son activité de plateforme en élargissant la portée de l'écosystème webOS aux moniteurs intelligents, aux systèmes d'infodivertissement automobile et à d'autres fabricants de téléviseurs. LG s'attend à ce que la plateforme webOS devienne l'un des moteurs de croissance les plus prometteurs dans un avenir proche.

L'unité d'appareils électroménagers et solutions d'amélioration de la qualité de l'air, dont le succès joue un rôle prépondérant dans le soutien de la transformation de l'ensemble de l'organisation de LG, élabore également un produit de solutions pour maison intelligente qui combine services et abonnements. L'objectif ultime de l'unité d'appareils électroménagers et solutions d'amélioration de la qualité de l'air est de mettre en œuvre sa vision « Maison sans corvées, plus de temps de qualité », qui va au-delà des appareils électroménagers pour rendre la vie à la maison plus intelligente et plus pratique que jamais.

Les services d'abonnement, qui comprennent les services quotidiens complétant les produits électroménagers de LG, ont connu une croissance rapide en Corée du Sud. L'expansion à l'étranger des activités d'abonnement est en cours, les marchés stratégiques d'Asie étant les premiers, en dehors de la Corée, à bénéficier de ses nombreux avantages.

Le pourcentage du chiffre d'affaires total de LG représenté par ses activités non liées au matériel, comme les activités de contenu et de service basées sur la plateforme webOS et les activités d'abonnement aux appareils électroménagers - a plus que doublé au cours des cinq dernières années.

De plus, LG promouvra agressivement la commercialisation des actifs incorporels, comme ses brevets essentiels standard dans les domaines essentiels des technologies, y compris les communications, les médias, la mobilité et la connectivité IdO. De plus, lors de sa récente réorganisation, l'entreprise a créé de nouvelles entités commerciales pour commercialiser son savoir-faire en matière de construction d'usines intelligentes.

LG s'assurera également de tirer parti d'occasions de croissance offrant un potentiel élevé et un haut degré de synergie commerciale. À titre d'exemple, LG NOVA augmentera son fonds de promotion des entreprises en démarrage à plus de 100 millions de dollars américains d'ici à la fin de 2024, ce qui permettra à la société de contribuer à la découverte de nouvelles technologies et solutions pour stimuler l'innovation future et de diriger de nouveaux segments d'activité.

Le segment des appareils de recharge des véhicules électriques récemment créé par LG se profile comme un fournisseur complet de solutions de recharge des véhicules électriques, avec des unités de recharge et des solutions de contrôle avancées, des capacités de diagnostic et d'entretien à distance, ainsi qu'un diagnostic de batterie automobile et une infrastructure robuste de fabrication et de vente. Sur le marché nord-américain, l'entreprise a achevé la construction d'une ligne de production de chargeurs à Fort Worth, Texas, aux États-Unis.

Dans le domaine des soins de santé numériques, l'entreprise développe ses activités de télémédecine en coopération avec Amwell et étudiera également la viabilité d'une offre de services dans des domaines tels que la prévention, le diagnostic, la prise en charge et le rétablissement. Dans le domaine de la réalité virtuelle, un autre secteur d'activité prometteur, LG se prépare à la commercialisation d'appareils de RM. À la fin de l'année 2023, l'entreprise a créé une unité d'affaires eXtended Reality au sein de l'unité d'appareils de divertissement pour la maison et continue de collaborer à des solutions de réalité augmentée avec divers partenaires technologiques.

De plus, le bureau du directeur de la technologie de l'entreprise, qui dirige le développement des technologies futures, mène des programmes intensifs de R et D pour renforcer la compétitivité de l'entreprise et découvrir de nouvelles technologies essentielles. Le directeur de la technologie se concentre en particulier sur huit domaines technologiques : les logiciels, les systèmes sur puce, l'IA, la robotique, les matériaux et les pièces, les normes, l'informatique de nouvelle génération et l'informatique en nuage/les données.

Accélérer la transformation numérique grâce à des pratiques fondées sur les données et à des investissements en PRE de nouvelle génération

Grâce à la transformation numérique, LG fournira à ses clients des expériences F.U.N. - First, Unique, New (initiales, uniques et nouvelles) - et améliorera encore son système de gestion centré sur le client.

L'entreprise réalise des investissements à grande échelle dans les technologies de l'information pour mettre en place la transformation numérique dans l'ensemble de l'organisation. De plus, LG conçoit un système de planification des ressources de l'entreprise (PRE) de nouvelle génération afin d'intégrer et de relier sans heurts les processus et les systèmes commerciaux de l'entreprise. Intellytics Customer 360, une plateforme de données clients qui permet une gestion intégrée des données recueillies à partir de divers points de contact avec les clients, sera déployée à l'échelle mondiale à partir de cette année.

Les efforts déployés par LG en matière de transformation numérique vont au-delà de l'innovation de l'expérience client pour améliorer l'efficacité de la chaîne de valeur, aux étapes des achats et de la fabrication jusqu'à la livraison et la vente. L'année dernière, en appliquant la transformation numérique à chaque chaîne de valeur, LG a augmenté la productivité et l'efficacité pour atteindre une valeur de plus de 240 millions de dollars américains*.

Se transformer en une organisation hautement performante et propager les valeurs et la philosophie du slogan « La vie est belle »

Lorsqu'il s'adresse à ses employés, le chef de la direction William Cho cite souvent le célèbre spécialiste américain de la gestion Peter Drucker : « La culture se nourrit de stratégie au déjeuner. » M. Cho est convaincu qu'une culture organisationnelle forte est essentielle pour convertir la stratégie en bonnes performances.

Dans le cadre de « l'entretien F.U.N. du chef de la direction » avec les employés réalisé en décembre dernier, M. Cho a exposé la vision de l'entreprise pour 2024, qui consiste notamment à devenir une organisation très performante. « Pour y parvenir, nous devons relier étroitement notre mission, notre vision et nos objectifs, et nous concentrer sans relâche sur l'exécution », a-t-il mentionné.

Réunies sous la promesse de la marque « La vie est belle », diverses activités intégrées de la marque, englobant le marketing, les facteurs environnemental, social et de gouvernance (ESG) et la responsabilité sociale de l'entreprise (RSE), seront lancées à partir de cette année. L'entreprise propagera les valeurs et la philosophie qui appuient le slogan La vie est belle dans un esprit d'optimisme courageux, tout en insufflant à la marque un dynamisme de jeunesse. LG, qui se décrit comme empreinte d'un « optimisme courageux », est une entreprise innovatrice qui ose affronter les obstacles, croit en la recherche de possibilités d'amélioration, même dans les moments difficiles, et trouve des solutions en faisant preuve d'écoute et en prêtant attention à ses clients et au marché.

Les visiteurs peuvent découvrir les plus récentes innovations de l'entreprise lors du CES 2024, du 9 au 12 janvier, au kiosque de LG (no 16008 du Centre des congrès de Las Vegas). Pour obtenir de plus amples renseignements sur les produits LG dévoilés au CES 2024, veuillez consulter le dossier de presse du CES 2024.

* Taux de change : 1 250 KRW par USD.

Images disponibles à l'adresse suivante : www.lgnewsroom.com/2024/01/lg-ceo-and-key-executives-share-plan-to-achieve-future-vision-2030-goal

