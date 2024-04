Plan climat MHM 2022-2030 : un premier bilan annuel

MONTRÉAL, le 9 avril 2024 /CNW/ - L'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve est fier de présenter le Bilan 2023 de son Plan climat 2022-2030. Un peu plus d'un an après l'adoption de cet important outil de planification, MHM se réjouit de constater la quantité d'actions déjà déployées ou en voie de l'être. Retour sur les projets et événements climatiques qui ont marqué l'année 2023.

« Le Plan climat est un outil ambitieux et réaliste qui a été développé en collaboration avec des partenaires du milieux et des experts. Je suis extrêmement fier de constater qu'il permet déjà d'apporter des changements durables dans nos quartiers », a déclaré le maire de l'arrondissement, Pierre Lessard-Blais.

Une planification locale pour accélérer la transition écologique

Le Plan climat 2022-2030 présente les actions que l'arrondissement désire réaliser, en collaboration avec la collectivité, pour accélérer la transition écologique sur son territoire. Il renferme 48 actions réparties sous les cinq chantiers suivants : aménagement; biodiversité et verdissement; consommation et alimentation; déplacements durables ainsi qu'entraide et mobilisation. Suivant son adoption en décembre 2022, MHM s'est engagé à rendre compte annuellement de l'avancement de ces actions.

Des actions qui ont marqué MHM en 2023

Les différentes équipes de l'arrondissement se sont pleinement investies dans la réalisation des actions inscrites au Plan. Sont présentées ci-dessous, pour chacun des 5 chantiers, les principales réalisations de l'année 2023.

Aménagement

Déploiement d'efforts pour améliorer la qualité de vie dans le secteur Assomption Sud-Longue-Pointe avec, notamment, la création du Fonds d'initiatives locales (FIL), la mise à jour de la vision d'aménagement du secteur et le retour des aménagements ludiques sur la rue Beauclerk

Aménagement de 64 nouvelles saillies drainantes

Adoption de modifications réglementaires favorisant le verdissement, la biodiversité et la mobilité durable

Aménagement d'une nouvelle aire de détente au pôle récréatif Bellerive pour favoriser l'appropriation de l'espace public et le contact avec la nature avoisinante

Biodiversité et verdissement

Acquisition et protection au zonage de près du tiers du boisé Steinberg (29 000 m 2 )

) Réalisation d'une opération de balisage des sentiers au parc Thomas- Chapais pour préserver les zones naturelles sensibles

pour préserver les zones naturelles sensibles Collaboration avec la SAQ pour la conservation du boisé Sainte-Thérèse d'une superficie de 1,8 hectare

Déminéralisation de 5626 m 2 du domaine public

du domaine public Ajout net de 2392 arbres sur le domaine public et de 1393 arbres sur le domaine privé

Adoption du Plan maître de plantation 2022-2027, un outil de planification qui vise la plantation de 11 800 arbres sur le domaine public d'ici 2027

Consommation et alimentation

Implantation de la collecte de résidus alimentaires auprès de 8 526 ménages dans les immeubles de 9 logements et plus, ainsi que dans 975 industries, commerces et institutions

Espacement de la collecte d'ordures ménagères pour 22 972 logements supplémentaires, pour un total de 42 % du territoire desservi selon cette modalité de collecte

Relance et bonification du programme de soutien à l'adoption de produits écoresponsables tels que les couches lavables et les produits d'hygiène menstruelle durables

Acquisition du terrain situé au coin des rues Hochelaga et Des Ormeaux dans le but d'en faire un espace public contribuant à l'animation de cette zone commerciale située au cœur de Mercier-Est

Production de fruits et légumes sur le nouveau toit vert de la bibliothèque Maisonneuve

Déplacements durables

Ajout total de 3,1 km de nouvelles pistes cyclables structurantes et sécuritaires sur les avenues Bourbonnière et Pierre-De Coubertin et mise à niveau de la piste cyclable de l'avenue Bennett sur 1,5 km

Sécurisation des abords de trois écoles primaires par le réaménagement de 2 040 mètres de rues

Réfection de la rue Hochelaga dans Mercier-Est avec l'ajout de huit refuges piétons et l'installation d'un feu de passage piéton

Adoption du Plan de gestion des déplacements pour le personnel de l'arrondissement dans l'objectif de favoriser une mobilité plus durable

Entraide et mobilisation

Réalisation de quatre murales traitant de la transition écologique, incluant celle du collectif d'artistes autochtones MAHKU à la piscine Paul-Émile-Sauvageau

Apport d'un soutien financier de 16 000 $ aux initiatives locales en développement social des organismes Frigo de l'Est et Répit Providence

Lancement du Réseau MHM pour le climat, un nouvel espace de dialogue, de développement de compétences et de réseautage pour les acteurs de la transition écologique dans l'arrondissement

En plus d'en apprendre plus sur les actions réalisées l'an dernier, le Bilan 2023 du Plan climat MHM 2022-2030 permet aussi de découvrir les projets à venir dans l'année 2024.

