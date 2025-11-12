Laissez-vous séduire par l'ambiance chaleureuse et conviviale du Marché Artisans. Cet incontournable écrin gourmand vous propose une variété de produits locaux, des idées cadeaux originales, et les créations pâtissières du chef Jean-Marc Guillot. Bûches de Noël, galettes des rois et autres délices sucrés vous attendent.

Pour vos repas des fêtes, le chef Mathieu Couture vous a concocté un menu à emporter sur mesure. Savourez des mets raffinés, élaborés avec soin. Du bœuf Wellington, à la tourtière, en passant par le pâté-croûte et le saumon fumé de la Gaspésie, chaque plat est une véritable célébration des saveurs authentiques du Québec. Commandez vos plats en toute simplicité et offrez à vos convives un festin mémorable.

Ce mois de décembre, le Marché Artisans vous invite à découvrir ses produits d'exception à travers des dégustations quotidiennes exclusives. Rencontrez des artisans passionnés et des producteurs locaux, qui vous partageront leur savoir-faire et leur amour des bons produits. Un rendez-vous gourmand qui promet d'enchanter les petits et les grands.

Pour prolonger cette expérience gastronomique, plongez au cœur de l'élégance au restaurant Rosélys. Le chef Edgar Trudeau-Ferrin vous convie à un voyage gustatif à travers des menus exquis, mettant en valeur le meilleur des produits de saison. Le soir de Noël, un menu d'exception vous attend, suivi d'un brunch convivial en compagnie du Père Noël. Pour le Nouvel An, un souper en 7 services accompagné par un orchestre vous fera vivre une soirée inoubliable, prolongée par un brunch festif le 1er janvier.

Tout au long de la période des fêtes, le thé de l'après-midi quotidien vous invite à une pause gourmande avec des créations inspirées des saveurs de Noël. Un moment inoubliable à partager en famille ou entre amis.

Enfin, pour un réveillon inoubliable, direction le bar Nacarat! Le 31 décembre, laissez-vous emporter par la musique enivrante d'un DJ qui enflammera la piste toute la nuit. Un spectacle époustouflant, mêlant les arts du cirque et des performances visuelles, viendra sublimer cette soirée magique. Et pour une touche d'effervescence, éveillez vos papilles avec des cocktails signature, élaborés avec passion par de talentueux mixologues. Une combinaison parfaite pour célébrer le passage à la nouvelle année dans une atmosphère festive.

Un engagement solidaire

Fairmont Le Reine Elizabeth réaffirme son rôle en tant qu'acteur engagé dans la vie locale, en soutenant des initiatives qui favorisent le partage et la convivialité durant la période des fêtes. En tant que partenaire officiel de la fondation Make-A-Wish® | Rêves d'enfants Canada, Le Reine Elizabeth est fier de célébrer l'esprit de générosité en reversant une partie des bénéfices générés pendant le mois de décembre, pour réaliser les rêves d'enfants gravement malades. En choisissant Fairmont Le Reine Elizabeth pour vos célébrations, chaque geste, chaque réservation et chaque repas partagé contribue directement à illuminer le visage d'un enfant.

Offrez la magie de Fairmont

Pour un cadeau inoubliable, visitez la boutique en ligne et offrez des certificats-cadeaux pour des séjours ou des expériences uniques au Fairmont Le Reine Elizabeth.

À PROPOS DE FAIRMONT LE REINE ELIZABETH

Situé au cœur de Montréal, Fairmont Le Reine Elizabeth est le plus grand hôtel du Québec, offrant 950 chambres et suites élégantes. Cet établissement propose une offre gastronomique diversifiée et raffinée, un spa de renom, des espaces événementiels modernes et un accès direct à la ville souterraine. Lieu emblématique du Bed-in pour la paix de John Lennon et Yoko Ono en 1969, l'hôtel est un symbole culturel et historique, attirant des voyageurs du monde entier et contribuant à la vie sociale de la ville. Pour plus d'informations, visitez le www.fairmont.com.

À PROPOS DE FAIRMONT

Fairmont Hotels & Resorts, quand l'intime donne sur l'infini. L'enseigne réunit plus de 90 hôtels d'exception, où les grands moments de la vie se célèbrent, les plaisirs se partagent, et les souvenirs restent gravés longtemps après le séjour. Depuis 1907, Fairmont crée de somptueuses adresses, porteuses d'émotions, riches en caractère et profondément liées à l'histoire et à la culture des destinations qui les accueillent, notamment des établissements aussi emblématiques que le Plaza de New York, le Savoy de Londres, le Fairmont San Francisco, le Fairmont Banff Springs au Canada, le Fairmont Peace Hotel à Shanghai, ou encore le Fairmont The Palm à Dubaï. Réputé pour son service attentif, ses espaces communs majestueux, sa cuisine locale et ses bars et salons iconiques, Fairmont s'enorgueillit également de ses origines de pionnier de l'hôtellerie de luxe et de son leadership en matière de développement durable et de pratiques touristiques responsables. Fairmont fait partie du groupe Accor, un leader mondial de l'hospitalité, fort de 5 400 hôtels dans plus de 110 pays, et de l'écosystème ALL - Accor Live Limitless - le programme de fidélité qui donne accès à un large éventail de bénéfices, de services et d'expériences.

