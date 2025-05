ENTENTE DE PRINCIPE ENTÉRINÉE EN VUE DE LA SIGNATURE D'UNE NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE AU FAIRMONT LE REINE ELIZABETH

MONTRÉAL, le 12 mai 2025 /CNW/ - Fairmont Le Reine Elizabeth est heureux d'annoncer qu'une entente de principe a été conclue en vue de la signature d'une nouvelle convention collective avec ses employés, ce qui marquera ainsi la fin du conflit de travail. Lors de l'assemblée générale tenue aujourd'hui, les membres du syndicat ont voté à 91% en faveur de l'entente de principe conclue entre l'employeur et le syndicat la semaine dernière.

Cette entente représente une avancée significative pour toutes les parties impliquées. "C'est une entente qui nous satisfait pleinement, et nous sommes heureux d'avoir obtenu un accord juste et raisonnable pour tous," a déclaré David Connor, vice-président régional des hôtels Fairmont de l'est du Canada et directeur général du Fairmont Le Reine Elizabeth.

Avec cette nouvelle convention en place, Fairmont Le Reine Elizabeth reprendra progressivement ses pleines activités opérationnelles au cours du mois de mai. L'hôtel prévoit offrir un service complet à partir du lundi 26 mai prochain.

« Nos équipes sont mobilisées pour accueillir chaleureusement nos invités avec passion et rigueur tout en offrant un service attentionné. L'avenir s'annonce prometteur pour notre établissement. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de pouvoir offrir à notre clientèle le niveau élevé de service et les expériences exceptionnelles qui font notre réputation. » ajoute David Connor.

La direction du Fairmont Le Reine Elizabeth tient également à exprimer sa gratitude envers les clients, partenaires et fournisseurs pour leur patience, leur confiance et leur soutien durant cette période.

SOURCE Fairmont Le Reine Elizabeth

Renseignements : Justin Meloche, [email protected], 514 995-9704