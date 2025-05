Rectifications du Fairmont Reine Elizabeth aux récentes allégations syndicales

MONTRÉAL, le 1er mai 2025 /CNW/ - La direction du Fairmont Reine Elizabeth souhaite apporter des rectifications importantes quant aux récentes affirmations alléguées dans les médias par la CSN concernant le conflit de travail en cours.

Augmentation salariale et inflation

L'affirmation selon laquelle nos employés auraient reçu une augmentation totale de salaire de seulement 5 % depuis 2018, alors que l'inflation était de 25 %, est inexacte. Nous tenons à préciser que notre offre prévoit une augmentation salariale cumulative de 26,5 % entre 2018 et fin 2024. Selon l'Institut de la statistique du Québec, l'inflation dans la région a été de 23 % durant cette période. Ainsi et depuis 2018, nos augmentations salariales surpassent de 3.5% l'inflation.

Suppression des postes syndiqués

Le syndicat affirme qu'il y a eu une suppression de 335 postes depuis la pandémie. En réalité, entre 2018 et fin 2023, nous avons constaté une réduction nette de seulement 65 postes équivalents temps complet (ETC). Cette diminution inclut une trentaine de postes vacants mais non pourvus due à la pénurie de main d'œuvre. En résumé, il n'y a pas plus de 35 postes supprimés et non 335.

Utilisation des agences

Nous confirmons que nous avons accepté d'éliminer progressivement le recours aux agences d'ici à l'année fiscale 2028 (sauf exceptions telles que Grand Prix Canada, l'Omnium Banque Nationale, PGA et autres évènements d'envergure), conformément aux demandes syndicales formulées en mars dernier.

Communication pendant les négociations

Contrairement à ce qui a été rapporté sur un manque supposé d'engagement avec seulement « 45 minutes » allouées pour discuter en face à face avec les représentants syndicaux depuis la mi-novembre, nous avons suivi les recommandations des conciliateurs du ministère du Travail en participant activement à sept journées complètes de négociations, incluant notamment une session marathon significative le 19 mars dernier. Durant ces sept journées, nous avons été en face à face en plénière pendant 90 minutes et non pas 45 minutes.

Utilisation de briseurs de grève

Le Syndicat affirme que le Fairmont Reine Elizabeth a utilisé des briseurs de grève, à savoir des travailleurs pour remplacer les salariés pendant la grève en septembre 2024. À ce jour, aucun tribunal n'a condamné l'employeur pour des violations aux règles anti-briseurs de grève.

« Nous restons engagés à établir un dialogue constructif afin d'atteindre un accord mutuellement satisfaisant pour toutes les parties impliquées tout en assurant la pérennité économique et sociale du Fairmont Reine Elizabeth ainsi que celle des emplois qu'il soutient au cœur même de la communauté montréalaise », affirme David Connor, vice-président des hôtels Fairmont de l'est du Canada et directeur général du Fairmont Le Reine Elizabeth.

SOURCE Fairmont Le Reine Elizabeth

Informations : Justin Meloche, 514-995-9704, [email protected]