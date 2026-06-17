Places subventionnées : Québec priorise les familles établies ici

QUÉBEC, le 17 juin 2026 /CNW/ - La ministre de la Famille, Mme Catherine Blouin, annonce aujourd'hui son intention de revoir la priorisation des places dans les services de garde éducatifs à l'enfance, notamment dans les centres de la petite enfance (CPE) et les garderies subventionnées, afin de mieux répondre aux besoins des familles qui vivent et travaillent au Québec de façon permanente.

Dans la foulée de l'arrêt rendu par la Cour suprême en mars 2026, le gouvernement réaffirme sa volonté de prioriser les familles établies au Québec. Ainsi, les places subventionnées seront accordées en priorité aux personnes qui y sont admissibles depuis plusieurs années, comme celles qui détiennent la citoyenneté canadienne ou la résidence permanente, ainsi que celles qui séjournent au Québec principalement pour y travailler et qui sont titulaires d'un permis de travail fermé. Ces dernières seront référées en premier.

Les demandeurs d'asile, les travailleurs étrangers temporaires titulaires d'un permis de travail ouvert ainsi que les étudiants étrangers pourront pour leur part bénéficier des places résiduelles.

Un projet de règlement sera publié dans les prochaines semaines pour confirmer cette orientation. Avec cette approche, le gouvernement agit de manière responsable et équilibrée afin de préserver la mission des services de garde éducatifs à l'enfance, qui consiste à soutenir les familles qui résident habituellement au Québec et à favoriser leur participation à la vie économique et sociale. Il s'agit d'un geste concret pour maintenir l'équité d'accès aux places en installations subventionnées.

Citation :

« Nous agissons de manière responsable et ordonnée afin de répondre d'abord aux besoins des familles établies ici. Notre proposition permet à tous les parents qui habitent de manière habituelle au Québec d'avoir accès à une place à contribution réduite et de conserver la priorité d'accès aux places à 9,65 $ par jour en installation, pour les parents qui y étaient déjà admissibles. C'est une belle avancée pour les familles. »

Catherine Blouin, ministre de la Famille

Faits saillants :

Le Ministère estime qu'il y a, au Québec, environ 5 160 enfants de demandeurs d'asile de 5 ans ou moins, occupant ou non une place en service de garde éducatif à l'enfance.

Depuis le lancement du Grand chantier pour les familles en octobre 2021, plus de 37 000 places subventionnées ont été créées partout au Québec. On retrouve également 10 598 places subventionnées en cours de réalisation.

Le gouvernement du Québec a annoncé, dans son budget 2026-2027, la conversion de 5 000 places non subventionnées en places subventionnées.

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Garderies et services de garde

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SOURCE Cabinet de la ministre de la Famille

Source : Rose Dubois-Ranjbaran, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Famille, [email protected]; Renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de la Famille, [email protected]