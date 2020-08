TORONTO, le 25 août 2020 /CNW/ - Placements Vanguard Canada Inc. a annoncé aujourd'hui la valeur liquidative finale de chacun des FNB suivants : le Vanguard Canadian Short-Term Government Bond Index ETF (symbole : VSG), le Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF (CAD-hedged) (symbole : VAH), le Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF (CAD-hedged) (symbole : VEH) et le Vanguard Global Liquidity Factor ETF (symbole : VLQ).

Le 19 juin 2020, Vanguard a annoncé la dissolution de ces FNB. Les fonds ont été dissous à la fermeture des bureaux le 25 août 2020. À la demande de Vanguard, les parts des Fonds ont été retirées de la Bourse de Toronto à la fermeture des bureaux le 21 août 2020.

Après la dissolution, les derniers porteurs de parts des FNB ont eu le droit de recevoir le produit de la liquidation des actifs, déduction faite de toutes les dettes et des frais. Le produit a été distribué aux porteurs de parts au prorata aux taux (valeur liquidative finale ou VL) et dans la monnaie indiqués dans le tableau ci-après, et aucune autre mesure n'est requise de la part des porteurs de parts. Les porteurs de parts des FNB recevront un paiement unique au plus tard le 27 août 2020, qui comprendra le revenu et le produit de la vente de la dissolution.

La valeur liquidative finale et la distribution finale par part de chacun des Fonds sont les suivantes :

La distribution finale sur les parts des FNB a été réinvestie automatiquement à un prix correspondant à la valeur liquidative finale par part de chacun des FNB et consolidée de sorte que le nombre de parts en circulation après la distribution finale était égal au nombre de parts en circulation immédiatement avant la distribution finale.

La décision de dissoudre ces FNB découle d'un processus d'examen complet et d'évaluation des produits visant à mieux servir les investisseurs à l'aide de gamme de solutions de placement de Vanguard au Canada.

