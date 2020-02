Placements mondiaux Sun Life lance ses mandats privés de placement

TORONTO, le 26 févr. 2020 /CNW/ - Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc. (« Placements mondiaux Sun Life ») lance aujourd'hui les Mandats privés de placement Sun Life (« les mandats »). Les mandats s'appuient sur les capacités étendues et la force de la Sun Life, et sont conçus pour répondre aux besoins des investisseurs dans un contexte d'environnement incertain.

« Nous reconnaissons les défis que posent les marchés financiers d'aujourd'hui : faibles taux d'intérêt, croissance sans précédent des marchés boursiers, et la nécessité de prendre plus de risque pour atteindre les objectifs de revenu - et nous sommes dans une position unique pour aider », indique Jordy Chilcott, président, Placements mondiaux Sun Life et vice-président principal, Solutions de placement.

Placements mondiaux Sun Life offrent cinq solutions distinctes gérées activement, à prix concurrentiels, et offerts sans les exigences de placement minimum élevé généralement requis par les mandats privés de placement :

Nom Cote de risque Catégorie d'actifs Frais de gestion

(série F) Mandat privé de titres de créance

de base Avantage Sun Life Faible Revenu fixe nord-

américain 0,48 % Mandat privé de titres à revenu fixe

opportuniste Sun Life1 Faible Spéciaux

principalement de

crédit 0,77 % Mandat privé de rendement

tactique mondial Sun Life Faible Équilibrés tactiques 0,68 % Mandat privé de dividendes

mondiaux Sun Life Faible à moyen Actions mondiales 0,75 % Mandat privé d'actifs réels

Sun Life2 Faible à moyen Actions mondiales 0,90 %

Ces mandats gérés par Placements mondiaux Sun Life favorisent la diversification des portefeuilles et le contrôle des risques. Ils offrent aussi aux investisseurs un accès exclusif à des solutions de gestionnaires de placement actifs de premier plan :

KBI Global Investors

Lazard Asset Management

MFS Investment Management

Gestion SLC

Wellington Management

Ces gestionnaires de placement, qui agissent à titre de sous-conseillers des mandats, ont une vaste expérience de la clientèle institutionnelle et une solide connaissance de la gestion des risques. Tous ces éléments contribuent à l'offre de solutions de placement uniques aux conseillers et aux Clients.

1 Le 24 mai 2019, le Fonds de titres à revenu fixe opportuniste Sun Life, qui s'appelait auparavant le Fonds multistratégie à rendement cible Sun Life, a changé de nom et a modifié son objectif de placement. Il vise désormais à obtenir une exposition à diverses stratégies de titres à revenu fixe mondiaux. Il s'agit d'un fonds de placement alternatif. Le sous-conseiller était le gestionnaire du portefeuille à ce moment. Aujourd'hui, le fonds a été renommé Mandat privé de titres à revenu fixe opportuniste Sun Life.

2 Le 31 mai 2019, le Fonds d'actifs réels Sun Life, auparavant le Fonds d'infrastructures Sun Life, a changé de nom et d'objectif de placement. Aujourd'hui, le fonds a été renommé Mandat privé d'actifs réels Sun Life.

