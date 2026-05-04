Une gamme élargie conçue pour appuyer les objectifs d'épargne et la préparation à la retraite du personnel canadien

TORONTO, le 4 mai 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, Gestion d'actifs PMSL inc. (« Placements mondiaux Sun Life ») a annoncé l'expansion de ses solutions de Fonds Granite avec les Fonds indiciels+ Granite Sun Life axés sur une date d'échéance (Fonds indiciels+ Granite). Comme plus important gestionnaire de fonds axés sur une date d'échéance au Canada1, Placements mondiaux Sun Life répond à la demande croissante de fonds différenciés qui soutiennent les résultats à long terme des participantes et des participants aux régimes de retraite.

Les Fonds Granite Sun Life axés sur une date d'échéance, solution de retraite phare depuis plus de 15 ans, ont été créés pour les employeurs qui veulent une solution diversifiée et qui croient que la gestion active ajoute de la valeur au fil du temps. Les besoins ont évolué, les Fonds indiciels+ Granite ont été mis en place pour offrir un autre choix : une solution simplifiée, principalement passive, qui offre une vaste diversification et un accès aux marchés privés, moyennant des frais concurrentiels. Ensemble, les Fonds Granite donnent aux employeurs plus de souplesse pour choisir une solution par défaut qui correspond aux objectifs, à la gouvernance et aux budgets de frais de leur régime.

« Nous constatons que les besoins et les préférences des employeurs évoluent, et nous nous concentrons sur la création de solutions qui répondent à leurs besoins, a déclaré Anne Meloche, cheffe des affaires institutionnelles, Placements mondiaux Sun Life. Les fonds axés sur une date d'échéance sont le choix par défaut pour 81 % des régimes au travail2 : il est donc essentiel que les entreprises aient des options qui correspondent à leurs préférences en placement, à leur budget de frais et à leurs responsabilités fiduciaires pour mieux aider les participantes et participants à se préparer pour la retraite. »

Redéfinir le paysage de la retraite grâce à des portefeuilles résilients

Les Fonds indiciels+ Granite sont gérés par l'équipe Solutions multiactifs du Canada. Ils utilisent le même processus de placement rigoureux que pour la série phare Granite et sont offerts exclusivement par l'intermédiaire des Régimes collectifs de retraite (RCR) de la Sun Life.

Les Fonds indiciels+ Granite investissent dans 11 catégories d'actifs, dont sept fonds indiciels à gestion passive qui offrent une exposition aux principales actions canadiennes, américaines, internationales et des marchés émergents, aux obligations canadiennes et américaines, ainsi qu'aux produits de base. Le « plus » ajoute une exposition aux stratégies de marché privé, dont les titres à revenu fixe privés, les prêts hypothécaires commerciaux et l'immobilier direct mondial. Ces placements visent à offrir un revenu élevé et une protection contre l'inflation et le risque de baisse.

Grâce à son approche multigestionnaire, à son partenariat avec la firme Conseillers en Gestion Globale State Street et à la plateforme de solutions alternatives mondiale en expansion de la Sun Life, Placements mondiaux Sun Life redéfinit le paysage de la retraite en offrant des portefeuilles résilients. Combinant des placements indiciels rentables, une exposition aux produits de base et des stratégies de marché privé par l'intermédiaire de Gestion SLC et de BGO, les Fonds indiciels+ Granite sont conçus pour aider les régimes à gérer le risque au cours des cycles de marché tout en soutenant des résultats cohérents à long terme pour la retraite.

La gamme de portefeuilles de Fonds indiciels+ Granite comprend ce qui suit :

Fonds indiciel+ Granite Retraite Sun Life Fonds indiciel+ Granite 2030 Sun Life Fonds indiciel+ Granite 2035 Sun Life Fonds indiciel+ Granite 2040 Sun Life Fonds indiciel+ Granite 2045 Sun Life Fonds indiciel+ Granite 2050 Sun Life Fonds indiciel+ Granite 2055 Sun Life Fonds indiciel+ Granite 2060 Sun Life Fonds indiciel+ Granite 2065 Sun Life

Utilisant ses solides assises en investissement pour la retraite et les vastes capacités en solutions de rechange institutionnelles de la Sun Life, Placements mondiaux Sun Life met au point des solutions centrées sur les résultats qui apportent une diversification essentielle pour les régimes au travail.

« Les Canadiennes et les Canadiens ont besoin de solutions de retraite évolutives, a déclaré Oricia Smith, présidente, Placements mondiaux Sun Life. Les Fonds indiciels+ Granite élargissent la gamme de Fonds Granite grâce à une approche diversifiée, soutenue par la plateforme de solutions alternatives de la Sun Life et par notre partenariat avec la firme Conseillers en Gestion Globale State Street, pour aider les gens à demeurer confiants à l'égard de leur régime à long terme. »

1. Investor Economics, Group Retirement Savings and Pensions Report - Canada Investment Product Shelf Update - Décembre 2025. 2. Rapport Objectif épargne 2025 de la Sun Life.

À propos de Gestion d'actifs PMSL inc. (« Placements mondiaux Sun Life »)

Placements mondiaux Sun Life est un nom commercial de Gestion d'actifs PMSL inc., de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie et de la Fiducie de la Financière Sun Life inc., toutes des sociétés membres du groupe Sun Life. Placements mondiaux Sun Life offre aux Canadiens et Canadiennes des solutions de placement diversifiées qui leur donnent la capacité d'atteindre leurs objectifs financiers à toutes les étapes de leur vie. Placements mondiaux Sun Life allie la solidité de l'une des marques les plus respectées du Canada en matière de services financiers, la Sun Life, à des gestionnaires d'actifs de classe mondiale à l'échelle du globe en vue d'offrir une plateforme de placements vraiment mondiale.

Pour plus de renseignements, visitez le site www.pmslinstitutionnel.com.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux institutions des solutions dans les domaines de la gestion d'actifs et de patrimoine, de l'assurance et de la santé. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 31 décembre 2025, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1,60 T$. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole « SLF ».

Note à l'intention des rédacteurs et rédactrices : Tous les montants sont en dollars canadiens.

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SOURCE Gestion d’actifs PMSL inc.