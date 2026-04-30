TORONTO, le 30 avril 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, la Financière Sun Life Inc. (TSX : SLF) (NYSE : SLF) a annoncé la conclusion d'un règlement de principe visant à résoudre une action collective liée à des contrats d'assurance-vie individuelle ayant été vendus et émis par La Métropolitaine, compagnie d'assurance vie (La Métropolitaine) dans les années 1980 et 1990, dont la Sun Life a hérité dans le cadre d'acquisitions passées réalisées au Canada. Cette affaire ne concerne aucun contrat ou produit vendu par la Sun Life.

Le règlement proposé mettra fin au litige de longue date et offrira une certitude à l'ensemble des parties. Le règlement et l'avis destiné aux membres du groupe sont soumis à l'approbation du tribunal. S'ils sont approuvés, la Sun Life fournirait jusqu'à 213,5 millions de dollars en valeur de règlement aux titulaires de contrat admissibles. Cela devrait se traduire par une charge d'environ 145 millions de dollars pesant sur le bénéfice net déclaré du premier trimestre de 2026.

L'affaire concerne l'interprétation du libellé de ces anciens contrats de La Métropolitaine. La Métropolitaine a accordé une indemnité relativement à ces contrats. Par conséquent, si le tribunal approuve le règlement, la Sun Life demandera réparation intégrale auprès de La Métropolitaine en vertu de l'indemnité.

Ces procédures judiciaires ont été précédemment communiquées dans les états financiers consolidés de la Sun Life, plus récemment dans la note 22G de ses états financiers consolidés annuels de 2025.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux institutions des solutions dans les domaines de la gestion d'actifs et de patrimoine, de l'assurance et de la santé. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 31 décembre 2025, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1,60 T$. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole « SLF ».

Énoncés prospectifs

Certains énoncés dans le présent communiqué de presse, y compris, sans s'y limiter : (i) les énoncés relatifs au montant du règlement proposé; (ii) les énoncés relatifs à la charge prévue sur le bénéfice net déclaré de la Sun Life du premier trimestre de 2026; (iii) les énoncés relatifs à la demande de réparation intégrale auprès de La Métropolitaine; et (iv) les énoncés qui renferment des verbes comme « viser » et autres expressions semblables, y compris les formes futures et conditionnelles, constituent des énoncés prospectifs et sont soumis à des incertitudes et à des risques inhérents, et ils reposent sur certaines hypothèses clés, comme l'approbation du règlement proposé. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué reflètent nos attentes actuelles concernant des événements futurs à la date du présent communiqué et ne constituent pas des faits passés. Nous ne pouvons pas garantir que les résultats ou événements mentionnés dans ces énoncés prospectifs se réaliseront, et ceux-ci pourraient différer considérablement des résultats ou événements réels. Tous ces énoncés prospectifs sont faits conformément aux dispositions refuges prévues dans les lois canadiennes applicables en matière de valeurs mobilières et dans la loi américaine intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Sauf dans la mesure où la loi l'exige, nous ne nous engageons nullement à mettre à jour ou à réviser ces énoncés prospectifs pour tenir compte d'événements ou de circonstances postérieurs à la date du présent communiqué ou par suite d'événements imprévus.

Note à l'intention des rédacteurs et rédactrices : Tous les montants sont en dollars canadiens.

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SOURCE Financière Sun Life Inc. - Nouvelles financières