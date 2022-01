Le FINB d'obligations vertes nord-américaines Wealthsimple permet aux investisseurs de bénéficier potentiellement de la croissance du marché des obligations vertes et de faire correspondre leurs placements et leurs valeurs

TORONTO, le 21 janv. 2022 /CNW/ - Placements Mackenzie (« Mackenzie ») a annoncé aujourd'hui l'inscription à la cote du plus récent FNB de placements durables de Wealthsimple, le FINB d'obligations vertes nord-américaines Wealthsimple (couvert en $ CA) (« le FNB Wealthsimple »), avec Mackenzie agissant à titre de fiduciaire, de gestionnaire et de gestionnaire de portefeuille.

Le FNB Wealthsimple visera à reproduire le rendement de l'indice Solactive Green Bond USD CAD DM couvert en $ CA (« l'indice ») en investissant principalement dans des obligations durables, sociales et vertes de première qualité, son exposition aux devises étant couverte en dollars canadiens. Les frais de gestion sont de 0,25 pour cent de sa valeur liquidative (taux annuel).

« Nous réévaluons de plus en plus nos produits de placement existants afin de trouver des moyens d'améliorer la disponibilité des options d'investissement ESG pour nos clients, » a affirmé Ben Reeves, chef des placements, Wealthsimple. « Nous considérons qu'il est de notre responsabilité de contribuer à fournir le capital nécessaire à la transition vers une économie à faible émission de carbone tout en obtenant de bons résultats de placement pour nos clients. Selon nous, ce tout nouveau FNB constitue une occasion de rendre l'investissement à impact plus accessible à tous les Canadiens par le biais des obligations vertes. »

L'indice investira généralement dans des émetteurs d'obligations vertes qui font la promotion d'initiatives axées sur le climat ou d'autres initiatives durables pour l'environnement, comme les énergies renouvelables, la prévention de la pollution et l'adaptation au changement climatique, ou dans des obligations sociales consacrées au financement de projets visant à résoudre des problèmes sociaux comme la pauvreté, la sécurité alimentaire et la promotion socio-économique. Les obligations vertes, sociales et durables incluses dans l'indice doivent satisfaire à un ensemble de directives de l'International Capital Market Association et sont vérifiées par le Climate Bond Initiative, ce qui contribuera à garantir que les émetteurs inclus dans l'indice respectent les principes des obligations vertes, sociales et durables au moment du lancement et tous les ans par la suite.

L'offre initiale du FNB Wealthsimple est terminée, et ce FNB se négociera à la Bourse NEO à compter d'aujourd'hui sous le symbole WSGB.

Pour de plus amples renseignements à propos de Wealthsimple, veuillez visiter www.wealthsimple.com.

