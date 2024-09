Élaboré en partenariat avec Northleaf Capital Partners, le nouveau rapport identifie les thèmes clés qui stimuleront la demande des investisseurs et des investisseuses pour les actifs privés à l'avenir.

TORONTO, le 16 sept. 2024 /CNW/ - Placements Mackenzie (« Mackenzie ») a publié aujourd'hui ses premières Perspectives des marchés privés. Le rapport, créé en collaboration avec notre partenaire stratégique Northleaf Capital Partners (« Northleaf ») à l'intention des conseillers et conseillères et des investisseurs et investisseuses, donne un aperçu des principales catégories d'actif des marchés privés et identifie les principaux moteurs de croissance prévue de la demande des investisseurs et investisseuses pour les placements sur les marchés privés.

Le rapport prévoit une augmentation des occasions d'investissement sur les marchés privés dans les domaines du capital-investissement, du crédit privé et des infrastructures privées, en raison des avantages que les entreprises perçoivent à rester privées plus longtemps, ainsi que des exigences croissantes en matière d'investissement et du besoin de capitaux privés pour soutenir les projets d'infrastructure essentiels à la modernisation des économies. De plus, la récente volatilité des marchés publics incite les investisseurs et investisseuses à rechercher, au-delà des options d'investissement traditionnelles, des produits susceptibles d'offrir un meilleur potentiel d'alpha et une diversification accrue. Le rapport prévoit que ces facteurs continueront de stimuler l'appétit des investisseurs et investisseuses pour les placements dans les marchés privés.

« Avec la volatilité récente des marchés publics, nous nous attendons à une accélération de la croissance dans les marchés privés étant donné la gamme croissante d'occasions de placement accessibles et attrayantes, dont bon nombre sont encore largement inexploitées par les investisseurs et investisseuses individuels », a affirmé Allan Seychuk, vice-président, Placements alternatifs, Placements Mackenzie. « Avec l'évolution des marchés au cours des dernières années, de nouvelles structures de fonds ont été créées et conviennent maintenant mieux aux investisseurs et investisseuses individuels, ce qui a permis d'accroître les possibilités de placement. »

Dans les Perspectives des marchés privés, les spécialistes de Northleaf identifient trois thèmes clés qui, selon eux, offriront aux investisseurs et investisseuses des occasions attrayantes sur le marché intermédiaire à l'avenir :

Croissance notable attendue pour les marchés du capital-investissement et des investissements secondaires

Le marché secondaire du capital-investissement a connu une croissance soutenue des volumes d'opérations en 2023 et au premier semestre de 2024. Cela s'explique en partie par un environnement de fusions-acquisitions plus lent, entraînant des périodes de détention plus longues pour les portefeuilles de capital-investissement arrivés à maturité. Cette tendance pousse davantage d'investisseurs institutionnels à rechercher des solutions de liquidités pour financer d'autres occasions d'investissement de croissance et gérer le risque du portefeuille. Il est intéressant de noter que, même avec cette croissance, les investissements secondaires représentent actuellement moins de 5 % de l'ensemble du marché du capital-investissement, ce qui laisse entrevoir de vastes possibilités pour l'avenir.

Occasions de croissance dans le crédit privé

Alors que les banques continuent de s'éloigner des prêts aux entreprises privées en raison des restrictions réglementaires croissantes, les prêteurs privés peuvent voir une occasion d'investissement importante, car ils peuvent fournir des solutions de capital souples dont nombre de ces emprunteurs ont besoin pour faire croître leurs activités. Par le passé, le crédit privé a offert aux investisseurs et investisseuses une prime de rendement par rapport aux nombreux placements à revenu fixe cotés, ainsi que des taux élevés de préservation du capital et une volatilité moindre.

Hausse sensible de la demande pour les actifs d'infrastructure

De plus, Northleaf prévoit un investissement continu dans les infrastructures nécessaires, notamment les ponts, les routes, la production d'électricité, les télécommunications et bien plus, en raison de la nécessité d'entretenir et de réparer les infrastructures vieillissantes. Le financement public à lui seul n'est pas en mesure de fournir l'important capital requis pour les investissements dans les infrastructures essentielles. L'infrastructure privée est une option d'investissement évolutive et attrayante qui offre de nouvelles occasions dans les domaines de la durabilité et de la technologie qui n'existaient pas précédemment, et qui devraient être l'un des segments à croissance la plus rapide dans les marchés privés.

« Comme le souligne notre rapport, les marchés privés devraient offrir de nouvelles occasions d'investissement remarquables pour les investisseurs institutionnels et individuels », a expliqué Nadim Vasanji, directeur général, Northleaf Capital Partners. « Les placements privés ont prouvé être en mesure de résister aux cycles économiques, apportant aux portefeuilles d'importants avantages en termes de rendement et de diversification. À l'avenir, nous nous attendons à ce que plus d'investisseurs et investisseuses intègrent et augmentent l'exposition aux actifs privés dans leurs portefeuilles, en complément de leurs avoirs dans les marchés publics. »

Pour en savoir plus à propos des Perspectives, veuillez consulter : https://www.mackenzieinvestments.com/fr/investments/by-asset-class/private-markets/private-markets-outlook

À propos de Placements Mackenzie

Placements Mackenzie est une société de gestion de placements de premier rang gérant un actif de 208,6 milliards de dollars au 31 août 2024. Mackenzie fournit des solutions de placement et des services connexes à plus d'un million de clients au détail et institutionnels, par l'intermédiaire de multiples réseaux de distribution. Fondée en 1967, Mackenzie est un gestionnaire d'actif mondial avec des bureaux au Canada ainsi qu'à Boston, à Dublin, à Londres, à Hong Kong et à Beijing. Mackenzie est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM), l'une des principales sociétés de services financiers au Canada, dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils est d'environ 260 milliards de dollars au 31 août 2024. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

À propos de Northleaf Capital Partners

Northleaf Capital Partners est une société mondiale d'investissement sur les marchés privés qui a levé jusqu'à présent plus de 30 milliards $ en engagements d'investisseurs dans le capital-investissement, le crédit privé et l'infrastructure auprès de régimes de retraite publics, d'entreprises et multi-employeurs, de fonds de dotation, de fondations, d'institutions financières et de bureaux de gestion de patrimoine. L'équipe de Northleaf compte 250 personnes réparties dans des bureaux à Toronto, Chicago, Londres, Los Angeles, Melbourne, Menlo Park, Montréal, New York, Séoul et Tokyo. Northleaf recherche, évalue et gère des investissements sur les marchés privés, en privilégiant les entreprises et les actifs du marché intermédiaire. Pour de plus amples renseignements concernant Northleaf, veuillez visiter www.northleafcapital.com/fr.

