TORONTO, le 14 juin 2023 /CNW/ - Bien que les principales économies aient surmonté la récession au cours de la première moitié de 2023, Placements Mackenzie (« Mackenzie ») prévoit un ralentissement économique continu jusqu'à la fin de l'année dans ses Perspectives pour 2023 : Bilan semestrie l. Le rapport offre aux conseillers et aux investisseurs des renseignements sur les principales tendances ayant une incidence sur les marchés financiers cette année et présente les perspectives économiques pour le reste de 2023.

Selon les professionnels des placements de la société, le resserrement de la politique monétaire des banques centrales, la baisse de la disponibilité du crédit, l'inflation soutenue et les événements géopolitiques persistants continueront d'avoir une incidence sur les économies au Canada et partout dans le monde au cours de la deuxième moitié de l'année.

« Dans nos Perspectives pour 2023 : le Livre bleu, nous avions prévu que l'inflation serait persistante et que les taux d'intérêt demeureraient élevés. Nous avons commencé à observer certaines des répercussions, en particulier aux États-Unis, où quelques banques de taille moyenne ont fait faillite au cours des derniers mois », a déclaré Steve Locke, chef des placements, Titres à revenu fixe et solutions multi-actifs, Placements Mackenzie. Par conséquent, la création de crédit ralentira à la marge, de sorte qu'il sera plus difficile pour les entreprises et les ménages de financer leurs dépenses. Les répercussions pourraient se faire sentir dans l'ensemble de l'économie. »

En plus des pressions inflationnistes et du resserrement financier, les tensions géopolitiques ont persisté au cours de la première moitié de l'année. La croissance mondiale ralentit, surtout si l'on tient compte de la relance temporaire provenant de la réouverture de la Chine et de la reprise en Europe liée à la situation énergétique.

Dans son rapport semestriel, Mackenzie recense trois éléments qui devraient continuer de dominer les marchés financiers pendant le reste de 2023 :

Resserrement financier : lent pour commencer, puis intense

Le resserrement énergique de la politique monétaire par les banques centrales a commencé à montrer son incidence dans la première moitié de 2023, comme en témoignent les faillites des banques régionales américaines causées par la fuite des dépôts.

De façon plus générale, le resserrement financier devrait exercer des pressions sur la plupart des banques pour qu'elles relèvent leurs normes de prêts bancaires. La disponibilité du crédit et des liquidités devrait diminuer, et le coût du capital demeurera plus élevé. L'inflation étant élevée, les investisseurs ne devraient pas s'attendre à une réduction immédiate des taux.

« L'atteinte de la cible d'inflation de 2 % demeure la priorité des banques centrales, ce qui les incitera à maintenir les taux d'intérêt à des niveaux élevés tout au long de 2023. Par conséquent, les taux obligataires demeureront élevés, ce qui exercera des pressions sur les consommateurs et les entreprises en raison de la hausse des taux d'intérêt sur les dettes au cours des prochains mois », a indiqué M. Locke.

Ralentissement économique : la réalité

La croissance mondiale a fait preuve de résilience en 2023 grâce à la vigueur des marchés de l'emploi, à la robustesse des dépenses de consommation et à la reprise soutenue qui a suivi la COVID, ce qui a entraîné une modeste révision à la hausse de la croissance mondiale cette année. Toutefois, Mackenzie estime que la progression de la croissance mondiale ralentira d'ici la fin de l'année.

« La vigueur du secteur de la consommation et le faible taux de chômage ont jusqu'ici contribué à compenser les effets d'une inflation et de taux d'intérêt élevés, mais la croissance a ralenti, en particulier au Canada, car l'endettement élevé des consommateurs est affecté par les taux d'intérêt élevés », a déclaré Lesley Marks, cheffe des placements, Actions, Placements Mackenzie.

« Malgré des signaux contrastés, nous croyons que le resserrement rapide de la politique monétaire des banques centrales et la lutte soutenue contre l'inflation continueront de peser sur l'économie, ce qui nuira aux actifs risqués comme les actions, car le ralentissement économique freinera la croissance des bénéfices. »

Dynamique géopolitique : dans un contexte de conflit persistant, de nouvelles difficultés surgissent

La guerre qui continue en Ukraine se traduit par une hausse des prix des aliments, des pénuries agricoles et des chocs d'approvisionnement énergétique, qui ont une incidence sur l'inflation en Europe et à l'échelle mondiale. Cette situation a accru le risque d'une récession en Europe en 2024, car la Banque centrale européenne pourrait devoir maintenir les taux d'intérêt à des niveaux plus élevés plus longtemps.

Toutefois, la réouverture réussie de l'économie chinoise contribuera à soutenir la croissance de certains marchés émergents. Le pays joue également un rôle géopolitique clé dans le thème de la dédollarisation, et bien que Mackenzie ne prévoit pas que le dollar américain perdra sous peu son statut de monnaie de réserve mondiale, certains continuent de préconiser un statut de monnaie de réserve concurrente à long terme; et cette pression devrait se poursuivre.

« La dynamique géopolitique a continué d'alimenter les préoccupations économiques à cause de l'intensification des conflits et de la montée des tensions entre les puissances mondiales. Il sera important pour les investisseurs de tenir compte dans leurs portefeuilles des risques géopolitiques potentiels jusqu'en 2024 », a conclu Mme Marks.

